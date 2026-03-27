Овечкин установил новый снайперский рекорд НХЛ за всю историю

Tекст: Дмитрий Зубарев

Александр Овечкин забросил 926-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге, установив новый абсолютный рекорд по числу голов в истории НХЛ, передает РИА «Новости». Юбилейная шайба была оформлена в матче против «Юты Маммот», где российский нападающий отличился трижды.

Третий гол в этой игре стал для Овечкина решающим – теперь он единоличный лидер снайперской гонки всех времен, опередив легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого было 894 шайбы в 1487 матчах. «Это особенный момент для меня и всей моей семьи», – заявил Овечкин сразу после игры.

Также этот матч стал для капитана «Вашингтон Кэпиталз» 34-м в карьере с тремя и более заброшенными шайбами в регулярных чемпионатах лиги. Таким образом, по числу хет-триков Овечкин вышел на четвертое место в истории НХЛ, превзойдя американца Бретта Халла. Впереди него остаются только Майк Босси (39 хет-триков), Марио Лемье (40) и абсолютный рекордсмен Уэйн Гретцки, у которого 50 матчей с тремя и более голами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Александр Овечкин забросил 919-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и обновил собственный снайперский рекорд лиги.

В марте в матче против «Оттавы» форвард «Вашингтона» довел число своих голов с учетом плей-офф до 999, а в регулярных чемпионатах до 922.

В гостевой игре с «Ютой» он оформил дубль и увеличил количество голов в регулярных сезонах НХЛ до 925, оставаясь абсолютным рекордсменом лиги.