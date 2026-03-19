Овечкин забросил 999-ю шайбу в НХЛ с учетом плей-офф

Tекст: Дмитрий Зубарев

Овечкин отметился голом на 29-й минуте домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Оттавы», сообщает ТАСС. С его заброшенной шайбой счет стал 1:0 в пользу «Вашингтона». Это 25-й гол Овечкина в текущем сезоне и первый после шестиматчевой безголевой серии.

В общей сложности российский хоккеист довел количество своих голов с учетом плей-офф до 999. В регулярных чемпионатах на его счету теперь 922 шайбы, что является рекордом НХЛ. В списке лучших снайперов с учетом плей-офф Овечкин занимает второе место, уступая только Уэйну Гретцки, у которого 1 016 голов.

Матч завершился победой «Вашингтона» со счетом 4:1. Благодаря этой победе команда поднялась на пятое место в Столичном дивизионе, набрав 76 очков в 69 матчах. «Оттава» после 67 игр имеет 77 очков и занимает шестое место в Атлантическом дивизионе.

Следующую игру «Вашингтон» проведет 21 марта против «Нью-Джерси» дома, а «Оттава» днем ранее встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до пяти голов.