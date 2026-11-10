  • Новость часаДелегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби
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    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    11 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    16 комментариев
    10 ноября 2026, 16:26 • Новости дня

    Канадский нападающий Эвандер Кейн подписал контракт с новосибирской «Сибирью»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двукратный финалист Кубка Стэнли канадский нападающий Эвандер Кейн подписал однолетний контракт с новосибирским хоккейным клубом «Сибирь».

    В сезоне-2025/26 Кейн выступал за «Ванкувер» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте клуба. В 71 матче регулярного чемпионата он забросил 13 шайб и сделал 18 голевых передач.

    Хоккеист был выбран на драфте НХЛ в 2009 году под общим четвертым номером. В лиге он защищал цвета «Эдмонтона», «Сан-Хосе», «Баффало» и «Виннипега», дважды дойдя до финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном». Всего в регулярных чемпионатах форвард провел 1001 матч и набрал 648 очков.

    В составе сборной Канады нападающий участвовал в трех чемпионатах мира и стал победителем молодежного первенства 2009 года. Во время локаута в 2012 году Кейн уже играл в КХЛ за минское «Динамо», отметившись одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей в 12 матчах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце обладатель Кубка Стэнли 2018 года Евгений Кузнецов и хоккейный клуб «Сибирь» расторгли контракт по обоюдному согласию.

    Летом российский нападающий подписал соглашение с новосибирской командой на правах свободного агента.

    В прошлом году в олимпийский состав хоккейной сборной Канады вошел 19-летний нападающий Маклин Селебрини.

    8 ноября 2026, 14:55 • Новости дня
    Кремль указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам
    Кремль указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал непредвиденной и тупиковой ситуацию, сложившуюся после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

    Песков прокомментировал журналисту программы Павлу Зарубину решение CAS о допуске российских хоккеистов к международным турнирам, передают «Вести».

    «Непредвиденная ситуация, ситуация достаточно пока тупиковая», – заявил представитель Кремля.

    По его словам, об этом говорит и сама Международная федерация хоккея. Он отметил, что пока никто не знает, что делать, но очевидно, что нужно продолжать терпеливо работать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу адвокат Дмитрий Аграновский назвал саботажем затягивание Международной федерацией хоккея исполнения решения CAS в пользу России.

    В четверг Спортивный арбитражный суд счел необоснованным отстранение российских хоккеистов от турниров.

    В среду Минспорт Словакии поприветствовал возвращение российских спортсменов.

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    8 ноября 2026, 08:31 • Новости дня
    Россия заменила Норвегию в расписании молодежного чемпионата мира по хоккею

    SIHF: Сборная России заменила Норвегию в расписании молодежного ЧМ по хоккею

    Россия заменила Норвегию в расписании молодежного чемпионата мира по хоккею
    @ Livio Baeriswyl/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международная федерация хоккея (IIHF) разослала участникам молодежного чемпионата мира 2027 года обновленное расписание турнира, в котором российская команда заняла место сборной Норвегии.

    Команда Норвегии в результате этих изменений перейдет в группу А первого дивизиона, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Швейцарии (SIHF).

    «Согласно процедуре реализации, Россия, не участвовавшая в предыдущих розыгрышах, займет 10-е место в рейтинге молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года, заменив Норвегию в расписании игр», – заявили в пресс-службе федерации.

    В организации уточнили, что по новому расписанию молодежная сборная Швейцарии встретится с российскими хоккеистами 27 декабря 2026 года.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям, однако федерации хоккея Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выразили разочарование этим вердиктом. Премьер-министр Канады Марк Карни предупредил об отказе выдавать визы российским спортсменам для участия в турнире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Международная федерация хоккея сообщила об отсутствии окончательного решения по вопросу возвращения российских сборных к участию в международных соревнованиях.

    В четверг Спортивный арбитражный суд счел недоказанными правовые основания для отстранения команд от международных турниров.

    В среду в IIHF заявили о значительной недооценке трудностей из-за возвращения российских хоккеистов.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Юрист назвал саботажем затягивание IIHF исполнения решения CAS в пользу России

    Адвокат Аграновский: Заставить IIHF выполнить требования через суд едва ли удастся

    Юрист назвал саботажем затягивание IIHF исполнения решения CAS в пользу России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Заявления Международной федерации хоккея о «несогласии» с вердиктом CAS от 30 октября и затягивание процесса – это не правовая позиция, а откровенный саботаж и попытка сохранить лицо в условиях проигранного суда, законных оснований не пускать Россию больше нет, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Дмитрий Аграновский.

    «Ситуация, разворачивающаяся вокруг решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 30 октября, имеет мало общего с нормами права. То, что Международная федерация хоккея (IIHF) открыто заявляет о своем «несогласии» и затягивает процесс под предлогом «изучения условий», наиболее точно характеризуется словом саботаж. Это откровенное нежелание выполнять законный вердикт и попытка сохранить лицо в условиях наметившегося международного урегулирования», – считает адвокат Дмитрий Аграновский.

    С юридической точки зрения, подчеркивает юрист, нет ни малейших правовых норм для того, чтобы не допускать российскую и белорусскую сборные к соревнованиям. «Сами по себе односторонние санкции и отстранения изначально противоречили уставу международных хоккейных федераций и международному праву. Если к России у кого-то возникают политические претензии, то совершенно непонятно, каким боком здесь Белоруссия. Более того, налицо политика двойных стандартов: аналогичные претензии почему-то не предъявляются к тому же Израилю, который ведет жесткие и интенсивные боевые действия в секторе Газа», – подчеркнул эксперт.

    Аграновский отметил также, что западные сборные имеют право отказываться играть с Россией – это их выбор, но в таком случае им должно быть засчитано техническое поражение со счетом 0:5. «Законных же оснований для изоляции наших команд у самой IIHF не осталось, и сейчас она может лишь пытаться цепляться за формальности или создавать искусственные препятствия – например, чинить проблемы с выдачей виз», – предположил спикер.

    По мнению адвоката, нынешний прецедент уникален: в истории мирового спорта сложно вспомнить случаи, когда международная федерация столь открыто саботировала бы решение высшей спортивной судебной инстанции.

    «Здесь обнажается главная проблема всех международных организаций – так называемое право консенсуса. Стороны добровольно берут на себя обязательства выполнять правила, но если одна из сторон (в данном случае IIHF) сознательно идет на попятную, эффективно заставить ее сугубо правовыми методами крайне сложно. В практике спортивного арбитража жесткие штрафные санкции или механизмы принуждения к международным федерациям за подобные действия практически не применялись», – отметил Аграновский.

    Поэтому заставить IIHF выполнять законные требования только через суды едва ли удастся. «Для преодоления этого тупика необходимо политическое урегулирование и комплексное политическое решение. Сам CAS, вынося решение в пользу России, руководствовался буквой закона, хотя при желании тоже мог бы найти крючкотворные нормы для отказа. Теперь этот юридический успех нужно подкреплять на политическом уровне», – рассуждает юрист.

    Вопрос о том, в какой дивизион должна быть возвращена российская команда, является ключевым. Из-за вынужденного пропуска турниров формальный рейтинг сборной мог снизиться, однако сама ситуация отстранения является беспрецедентной и вызвана действиями непреодолимой силы.

    «Позиция с точки зрения права здесь должна быть однозначной: если сборная России была отстранена незаконно, то при возвращении она должна быть полностью восстановлена в правах и возвращена ровно на то же место – в элитный дивизион. Любой другой вариант будет юридически неправомерным и несправедливым», – считает Аграновский.

    Адвокат напомнил, что Россия не отказывалась играть сама по идеологическим соображениям, уровень хоккеистов не упал, а сборная остается одной из сильнейших в мире. «Попытка заставить российскую команду пробиваться с самых низов (из Первого дивизиона), тратя на это годы, станет откровенным издевательством и нарушением принципа справедливости. Восстановление в правах должно быть полным и безоговорочным», – резюмировал Аграновский.

    В субботу совет IIHF заявил, что федерация по-прежнему не согласна с вердиктом CAS о допуске российских сборных. IIHF предпринимает необходимые шаги, требуемые постановлением суда, и рассматривает условия для обеспечения безопасности чемпионатов и финансовой стабильности.

    Организация намерена обсуждать ситуацию с национальными ассоциациями, включая Федерацию хоккея России (ФХР), для поиска «конструктивного пути, отвечающего интересам мирового хоккея».

    При этом совет IIHF постановил не допускать молодежную и взрослую сборные Белоруссии к участию в чемпионатах мира в 2027 году. Для недопуска были найдены технические причины – билетная программа, календарь и операционное планирование.

    30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27. В суде отметили, что федерация не представила достаточных доказательств для недопуска российских команд. Важно понимать, что этот вердикт CAS касался исключительно ФХР. Хотя обе страны были отстранены одновременно, их дела идут по абсолютно разным юридическим траекториям. Российская сторона оспорила в CAS непредоставление доказательств «угроз безопасности» на сезон-2026/27 и выиграла процесс.

    Белорусская федерация (ФХБ) до этого момента вела споры внутри Дисциплинарного совета самой IIHF. В конце июля совет IIHF не допустил белорусские команды к турнирам, и ФХБ подала апелляцию. Дисциплинарный комитет частично удовлетворил ее, но не нашел правовых оснований для немедленного возвращения команд на лед.

    Таким образом, международные чиновники технически отсекли Минск через внутренние регламенты, тем самым вынуждая Белоруссию подавать отдельный иск в CAS и начинать судебную тяжбу с нуля.

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    10 ноября 2026, 03:13 • Новости дня
    Жена отругала главу МИД Чехии Мацинку за слова о российских хоккеистках
    Жена отругала главу МИД Чехии Мацинку за слова о российских хоккеистках
    @ ANTONIO BAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка принес извинения за свои высказывания в адрес российских хоккеисток. При этом он подчеркнул, что назвал «мужеподобными» только российских спортсменок, а не чешских.

    Мацинка признал свои слова «очень неуместными», пишет iDNES.

    Он поблагодарил коллег за то, что они «тактично обошли» этот вопрос на заседании правительства. «Как будто они хоть немного представляли, как сильно моя жена кричала на меня из-за этого дома», – сказал министр.

    Глава ведомства подчеркнул, что его высказывание касалось только российских спортсменок, а не чешских, однако добавил, что «это не имеет значения».

    Мацинка также связался по телефону с генеральным менеджером женской сборной Чехии по хоккею, чтобы передать свои извинения чешским хоккеисткам. Он застал команду перед тренировкой накануне матча против Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник чешские хоккеисты раскритиковали Мацинку после его оскорбительных слов в адрес российских спортсменок.

    На прошлой неделе федерации хоккея Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Латвии и Чехии заявили об отказе проводить матчи со сборной России на чемпионате мира 2027 года.

    Чешский хоккейный союз допустил бойкот матчей против российской сборной после заявления министра внутренних дел Чехии Лубомира Метнара о невыдаче виз российским спортсменкам.

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    9 ноября 2026, 15:12 • Новости дня
    Чешские хоккеисты НХЛ осудили главу МИД за слова о «мужеподобных» россиянках

    Tекст: Валерия Городецкая

    Игроки команд Национальной хоккейной лиги из Чехии Адам Клапка, Мартин Нечас и Лукаш Достал раскритиковали чешского министра иностранных дел Петра Мацинку после его заявления о женском хоккее и оскорбительных слов в адрес российских спортсменок.

    В воскресенье глава чешского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала CNN Prima News заявил, что считает хоккей мужским видом спорта. Обсуждая возможное участие сборной России в юниорском чемпионате мира в Остраве, министр назвал российских спортсменок «мужеподобными» и подчеркнул, что турнир обойдется без них, передает РИА «Новости».

    «Хватит уже этого идиота, пожалуйста», – написал нападающий клуба «Калгари Флэймз» Адам Клапка в социальных сетях.

    Форвард «Колорадо Эвеланш» Мартин Нечас также возмутился словами министра и задался вопросом о допустимости подобных публичных высказываний. Вратарь «Анахайм Дакс» Лукаш Достал в комментарии порталу iSport отметил разочарование заявлением политика, представляющего Чехию за рубежом, и назвал хоккей спортом для всех.

    Чемпионат мира среди хоккеисток до 18 лет пройдет в чешской Остраве в январе 2027 года. Мацинка сообщил о намерении обсудить недопуск российской сборной с главой Федерации хоккея Чехии Алоисом Гадамчиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус назвал фактически невозможным проведение чемпионата мира 2027 года в Германии из-за отказа ряда хоккейных ассоциаций от матчей со сборной России.

    Во вторник власти Чехии запланировали отказать российским спортсменкам в выдаче виз для участия в юниорском чемпионате мира по хоккею.

    Чешский хоккейный союз допустил бойкот матчей против национальной команды России.

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    8 ноября 2026, 01:51 • Новости дня
    Сборная России заменила Норвегию в расписании молодежного ЧМ по хоккею

    Сборная России заменила Норвегию в расписании молодежного чемпионата мира

    Tекст: Денис Тельманов

    Международная федерация хоккея (IIHF) включила сборную России в обновленное расписание молодежного чемпионата мира вместо команды Норвегии.

    Международная федерация хоккея направила национальным ассоциациям скорректированный план турнира, согласно которому российские хоккеисты выступят в группе B, передает РИА «Новости» со ссылкой на Федерацию хоккея Швейцарии (SIHF).

    В заявлении швейцарской стороны отмечается, что сборная России, пропустившая предыдущие первенства, займет десятое место в рейтинге. Норвегия в результате изменений будет понижена в классе.

    По новому календарю 27 декабря должен состояться матч между Швейцарией и Россией. Однако швейцарские спортсмены намерены бойкотировать эту встречу, при этом отказываться от дальнейшего участия в турнире команда не станет.

    Турнир пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. Спортивный арбитражный суд 30 октября обязал IIHF допустить российские команды к соревнованиям в сезоне-2026/27. Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил об отказе выдавать визы спортсменам из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заседания совета Международной федерации хоккея завершились без окончательного вердикта по поводу возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

    Во вторник шведская мебельная компания AJ Products заявила о прекращении спонсирования чемпионатов мира по хоккею после решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских команд.

    В начале месяца председатель правления Федерации хоккея Германии Франк Лутц сообщил о рассмотрении возможности отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за допуска российских команд.

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    8 ноября 2026, 14:43 • Новости дня
    Олимпийского чемпиона по хоккею Васильева похоронили в Подмосковье

    Олимпийского чемпиона по хоккею Васильева похоронили в Московской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Многократный чемпион СССР и олимпийский чемпион по хоккею Михаил Васильев похоронен в подмосковном Электрогорске.

    Церемония прощания и похороны хоккеиста прошли в Московской области, передает ТАСС.

    Во время игровой карьеры хоккеист выступал за московский ЦСКА, ярославское «Торпедо», а также клубы из Дании и Италии. В составе сборной он завоевал серебро и бронзу на чемпионатах мира в 1987 и 1985 годах.

    В качестве тренера наставник работал с «Салаватом Юлаевым», «Толпаром», нижегородским «Торпедо», «Красной Армией» и «Торосом», а также входил в штаб молодежной и юниорской сборных России и юниорской сборной Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу олимпийский чемпион и победитель чемпионата мира в составе сборной СССР по хоккею Михаил Васильев умер на 65-м году жизни.

    Пресс-служба Федерации велосипедного спорта России сообщила о смерти на 91-м году жизни тренера Евгения Барымова.

    В следственном управлении СК по Башкирии сообщили о гибели игрока клуба Всероссийской хоккейной лиги «Норильск» Егора Ядыкина.

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    8 ноября 2026, 02:09 • Новости дня
    Сборная Швейцарии отказалась от матча с Россией на молодежном ЧМ по хоккею

    Сборная Швейцарии по хоккею отказалась играть с Россией на молодежном ЧМ

    Tекст: Денис Тельманов

    Молодежная сборная Швейцарии по хоккею откажется играть с российской командой на чемпионате мира в Канаде, объявила Федерация хоккея Швейцарии (SIHF).

    Согласно обновленному расписанию турнира, матч сборных Швейцарии и России в группе В запланирован на 27 декабря. Однако совет директоров SIHF постановил, что швейцарские хоккеисты на эту игру не выйдут, передает РИА «Новости».

    «Это решение никоим образом не следует приравнивать к отказу от участия в молодежном чемпионате мира 2027 года. Молодежная сборная Швейцарии сохраняет свое участие в турнире в Эдмонтоне. Данное решение касается исключительно матча со сборной России», – говорится в заявлении.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным турнирам, включая молодежное первенство, которое пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Канаде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не усмотрело признаков дискриминации в намерениях некоторых европейских национальных ассоциаций бойкотировать игры с российской командой на чемпионате мира по хоккею 2027 года.

    Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении не позволить российским спортсменам выступать за свою сборную на молодежном чемпионате мира по хоккею.

    Во вторник двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

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    8 ноября 2026, 13:46 • Новости дня
    Ларионов заявил об отсутствии предложений возглавить сборную России на МЧМ

    Ларионов не получил предложений стать главным тренером сборной России на МЧМ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов заявил об отсутствии предложений возглавить сборную России на молодежном чемпионате мира по хоккею 2027 года.

    «Ко мне из Федерации хоккея России по этому поводу не обращались. Приму ли я это предложение? Сложно пока говорить, тут много нюансов, учитывая нынешний мир», – сказал Ларионов ТАСС.

    Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) направила федерациям обновленное расписание, в котором сборная России заменила Норвегию на молодежном чемпионате мира.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд обязал IIHF допустить российские команды к международным соревнованиям. После этого хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выразили разочарование решением, а премьер-министр Канады Марк Карни отказался выдавать визы российским спортсменам для участия в турнире.

    Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Эдмонтоне и Ред-Дире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Международная федерация хоккея (IIHF) включила российскую сборную в обновленное расписание молодежного чемпионата мира вместо команды Норвегии.

    Молодежная сборная Швейцарии отказалась играть с российской командой на чемпионате мира в Канаде.

    В среду премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении не пускать российских спортсменов на молодежный чемпионат мира по хоккею.

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    9 ноября 2026, 15:58 • Новости дня
    Хоккейное «Динамо» отстранило Тамбиева от должности главного тренера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московский хоккейный клуб «Динамо» временно отстранил Леонида Тамбиева от исполнения обязанностей главного тренера команды.

    Решение об отстранении специалиста от руководства командой было принято генеральным директором клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен тренер по защитникам Олег Ореховский, сообщается на сайте «Динамо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» расторг контракт с главным тренером команды Андреем Разиным.

    Павел Зубов покинул пост главного тренера тольяттинской «Лады» после седьмого поражения подряд.

    В январе новым главным тренером хоккейного клуба «Адмирал» после ухода Леонида Тамбиева стал Олег Браташ.

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    8 ноября 2026, 21:36 • Новости дня
    Министр спорта Словакии выступил за допуск российских хоккеистов к турнирам

    Словакия поддержала участие российских хоккеистов в международных турнирах

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр спорта Словакии Рудольф Гуляк заявил о необходимости допуска российских хоккеистов к международным соревнованиям, отметив отсутствие границ у спорта.

    Российские хоккеисты обязаны выступать на международных турнирах, так как у спорта не может быть границ, считает Гуляк, чьи слова приводит РИА «Новости».

    «Решительно и точно должны принимать участие в соревнованиях... У спорта и культуры не должно быть границ, они должны сближать людей и создавать людям одинаковые условия», – заявил министр спорта Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заседания совета Международной федерации хоккея завершились без вердикта по поводу возвращения российских спортсменов на соревнования.

    Во вторник федерации хоккея шести европейских стран заявили об отказе проводить матчи со сборной России на чемпионате мира 2027 года.

    Министр спорта Михаил Дегтярев назвал решение Спортивного арбитражного суда концом дискриминации в мировом хоккее.

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    8 ноября 2026, 08:01 • Новости дня
    Гол Кучерова в овертайме принес «Тампе» победу над «Миннесотой»

    Гол Кучерова в овертайме принес «Тампе» победу над «Миннесотой» в матче НХЛ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), победную шайбу забросил российский форвард Никита Кучеров.

    Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей. В составе «Миннесоты» отличился Блейк Коулман (1-я минута), а также дубль оформил российский нападающий Максим Шабанов (3, 47). У «Тампы» дважды отличился Джейк Гюнцель (37, 54), шайбу забросил Шарль-Эдуар Д'Астус (57), а победу в овертайме команде принес российский форвард Никита Кучеров (64), передает РИА «Новости».

    Кучеров также записал на свой счет голевую передачу и был признан первой звездой встречи. Оформивший дубль Шабанов стал третьей звездой матча.

    «Миннесота» прервала победную серию в чемпионате, которая составляла три матча, и располагается на первом месте в Центральном дивизионе, имея в своем активе 28 очков. «Тампа» (24) выиграла третий матч кряду и идет на третьей строчке в Атлантическом дивизионе.

    В других матчах дня «Каролина Харрикейнз» на своем льду обыграла «Чикаго Блэкхокс» со счетом 9:2. В составе победителей дубль оформил Андрей Свечников, а также гол с передачей на свой счет записал россиянин Александр Никишин, который провел свой первый матч в сезоне. «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде при помощи гола Павла Дорофеева обыграл «Сиэтл Кракен» со счетом 4:3.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты Уайлд».

    Также нападающий «Тампы» вышел на вторую строчку по набранным очкам в плей-офф НХЛ среди российских игроков.

    Кроме того, хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» уверенно обыграли на своем льду «Виннипег Джетс».

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    9 ноября 2026, 21:55 • Новости дня
    СКА впервые с 2023 года обыграл «Спартак» в домашнем матче

    Tекст: Дарья Григоренко

    Петербургский СКА дома нанес крупное поражение московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 7:1.

    Дубль в составе победителей оформил Никита Недопекин, по шайбе забросили Василий Глотов, Рокко Гримальди, Скотт Уилсон, Сергей Сапего и Андрей Педан. У «Спартака» отличился Максим Комтуа, передает РИА «Новости».

    Вратарь «Спартака» Артем Загидулин пропустил четыре шайбы после семи бросков и на 14-й минуте был заменен на Евгения Волохина.

    СКА прервал серию из шести поражений в противостоянии со «Спартаком». Последний раз армейцы обыгрывали «красно-белых» в основное время 25 октября 2024 года, а дома одержали победу впервые с 23 ноября 2023 года.

    «Спартак» занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 30 очками. СКА поднялся на седьмую строчку (25). В следующем матче петербуржцы примут московское «Динамо» 11 ноября, «Спартак» на следующий день сыграет с хабаровским «Амуром».

    В другом матче московский ЦСКА дома выиграл у новосибирской «Сибири» со счетом 4:1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ярославский «Локомотив» нанес поражение московскому «Спартаку» со счетом 4:1.

    В прошлом месяце «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА со счетом 2:0.

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    9 ноября 2026, 07:54 • Новости дня
    Две передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче с «Анахаймом»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Анахайм Дакс» нанес поражение «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

    Встреча в Анахайме завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Каттер Готье, также отличились Микаэль Гранлунд и Тристан Луно. У «Питтсбурга» шайбы забросили Крис Летанг и Рикард Ракелль, передает РИА «Новости».

    Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал две результативные передачи. На счету 40-летнего форварда 16 очков в 16 матчах сезона.

    «Питтсбург» потерпел пятое поражение в последних шести матчах и с 14 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке таблицы Восточной конференции. «Анахайм» одержал пятую победу подряд и, набрав 21 очко, поднялся на седьмое место на Западе.

    В следующем матче «Питтсбург» примет «Сан-Хосе Шаркс» 11 ноября, «Анахайм» в тот же день на выезде сыграет с «Нэшвилл Предаторз».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее клуб «Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Юты Джаз» в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ.

    Форвард Евгений Малкин поднялся на 21-е место в списке лучших бомбардиров истории НХЛ благодаря двум набранным очкам в матче с «Флоридой Пантерз».

    Нападающий Евгений Малкин отличился заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата против «Колорадо».

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    9 ноября 2026, 06:41 • Новости дня
    «Тампа» с Кучеровым уступила «Виннипегу» в матче НХЛ

    «Тампа» уступила «Виннипегу» со счетом 3:4 в матче НХЛ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Клуб «Виннипег Джетс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:3.

    Встреча прошла на льду стадиона «Канада Лайф-центр» в Виннипеге, передает «Чемпионат».

    В составе гостей заброшенными шайбами отметились Брэндон Хагель и Понтус Хольмберг, оформивший дубль. Российский форвард Илья Михеев сделал результативную передачу в моменте с третьим голом.

    Нападающий «Тампы» Никита Кучеров не набрал очков в матче. Российский голкипер команды Андрей Василевский отразил 21 бросок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье победная шайба Кучерова принесла «Тампе» победу над «Миннесотой» в овертайме.

    Ранее российский форвард сделал две голевые передачи в матче против того же клуба.

    Также Андрей Василевский возглавил рейтинг лучших действующих вратарей НХЛ по версии самой организации.

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