В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.8 комментариев
Сборные шести стран отказались играть с Россией на чемпионате мира по хоккею
Федерации хоккея Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Латвии и Чехии заявили об отказе проводить матчи со сборной России на чемпионате мира 2027 года.
Первым об отказе играть с российской командой сообщил Финский хоккейный союз. Позднее к этому решению присоединились Норвегия, Швеция, Дания и Латвия. Все пять федераций уведомили Международную федерацию хоккея (IIHF) о своей позиции, сообщает «Лента.ру».
Кроме того, генсекретарь Федерации хоккея Чехии Ян Черны подтвердил, что страна выступает против возвращения россиян.
«На следующей неделе исполком обсудит конкретные шаги в рамках отказа от проведения матчей с Россией. Впрочем, никому не стоит опасаться, что чешский хоккей может нарушить общую позицию других федераций или остаться в стороне», – заявил он.
Отмечается, что речь идет не о полном бойкоте турнира, а об отказе от матчей исключительно со сборной России. Шведская сторона связала свое решение с продолжением спецоперации на Украине, а латвийская федерация заявила об опасениях за безопасность участников.
Глава чешской федерации Алоис Гадамчик назвал возможное решение о допуске российских команд позорным и призвал противостоять ему, допустив присоединение Чехии к совместному демаршу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Чешский хоккейный союз заявил о намерении обсудить отказ от матчей против сборной России.
В понедельник двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов сообщил о возможности активного противодействия со стороны скандинавских стран допуску россиян.
В субботу председатель Федерации хоккея Швеции Андрес Ларссон допустил исключение сборной Украины из турнира для возвращения российской команды.