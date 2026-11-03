Сборные шести стран отказались играть с Россией на чемпионате мира по хоккею

Tекст: Алексей Дегтярёв

Первым об отказе играть с российской командой сообщил Финский хоккейный союз. Позднее к этому решению присоединились Норвегия, Швеция, Дания и Латвия. Все пять федераций уведомили Международную федерацию хоккея (IIHF) о своей позиции, сообщает «Лента.ру».

Кроме того, генсекретарь Федерации хоккея Чехии Ян Черны подтвердил, что страна выступает против возвращения россиян.

«На следующей неделе исполком обсудит конкретные шаги в рамках отказа от проведения матчей с Россией. Впрочем, никому не стоит опасаться, что чешский хоккей может нарушить общую позицию других федераций или остаться в стороне», – заявил он.

Отмечается, что речь идет не о полном бойкоте турнира, а об отказе от матчей исключительно со сборной России. Шведская сторона связала свое решение с продолжением спецоперации на Украине, а латвийская федерация заявила об опасениях за безопасность участников.

Глава чешской федерации Алоис Гадамчик назвал возможное решение о допуске российских команд позорным и призвал противостоять ему, допустив присоединение Чехии к совместному демаршу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Чешский хоккейный союз заявил о намерении обсудить отказ от матчей против сборной России.

В понедельник двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов сообщил о возможности активного противодействия со стороны скандинавских стран допуску россиян.

В субботу председатель Федерации хоккея Швеции Андрес Ларссон допустил исключение сборной Украины из турнира для возвращения российской команды.