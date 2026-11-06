Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.0 комментариев
Умер олимпийский чемпион по хоккею Михаил Васильев
Умер олимпийский чемпион 1984 года по хоккею Михаил Васильев
Олимпийский чемпион и победитель чемпионата мира в составе сборной СССР по хоккею Михаил Васильев умер на 65-м году жизни.
Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба «Салават Юлаев», в системе которого он работал тренером несколько лет, передает ТАСС.
Причина смерти не уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в возрасте 60 лет скончался Евгений Кузнецов–старший, отец нападающего уфимского клуба «Салават Юлаев» Евгения Кузнецова.