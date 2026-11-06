  • Новость часаРоссийские беспилотники поразили аккумуляторный парк под Киевом
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Низкий спрос на жилье обрекает застройщиков на новые схемы
    Яна Лантратова рассказала о встрече с Меланией Трамп
    Россия приготовила меры на случай изъятия активов в ЕС
    Путин открыл путь к госслужбе более широкому кругу ветеранов СВО
    Иран рассказал Путину о семи условиях открытия Ормузского пролива
    Трамп анонсировал охватывающее всю Европу соглашение по Украине
    Генсек НАТО призвал Трампа не падать духом
    Айзенкот стал фаворитом на пост премьера Израиля
    Совет IIHF не принял решение о допуске российских хоккеистов к турнирам
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    0 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В США сказали «нет» Силиконовой долине

    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально: «Ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

    14 комментариев
    6 ноября 2026, 08:33 • Новости дня

    Синоптик предупредил москвичей о снеге и гололедице в выходные

    Синоптик Тишковец: В выходные в Москве ожидаются снег и гололедица

    Tекст: Мария Иванова

    В предстоящие выходные в Москве ожидаются снег, гололедица и температура воздуха до плюс 4 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    В предстоящие выходные в столице ожидаются ночные заморозки до минус 3 градусов, которые приведут к образованию гололедицы толщиной до 5 миллиметров. Днем в субботу благодаря антициклону распогодится, а температура составит около нуля градусов, сообщил Тишковец.

    В ночь на воскресенье Москву накроет теплый атмосферный фронт с влажным снегопадом, температура будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. Днем потеплеет до плюс 4 градусов, возможна морось, а выпавший снег растает. На следующей неделе ожидается сырая и слякотная погода с потеплением до плюс 6 градусов.

    Устойчивого формирования снежного покрова до конца осени не прогнозируется. «Премьера настоящей русской зимы состоится только в декабре, а пока это все – разведка боем!» – заключил синоптик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Московском регионе из-за гололедицы. В тот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о выпадении снега почти на всех метеостанциях Москвы.

    В конце прошлого месяца он спрогнозировал наступление метеорологической зимы в столице во второй половине ноября.

    5 ноября 2026, 14:32 • Новости дня
    В Москве наладили производство коммунальных «пухососов»

    В Москве начали производить передовые коммунальные автомобили-пухососы

    В Москве наладили производство коммунальных «пухососов»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве начался выпуск передовых коммунальных автомобилей для уборки улиц, известных как «пухососы», сообщил министр правительства столицы Анатолий Гарбузов.

    «Можно сказать, что у нас есть самый передовой „пухосос“, который в том числе и уборщик улиц», – приводит слова Гарбузова РИА «Новости».

    Он отметил, что различные вариации и дополнения этого уборщика могут быть использованы под конкретные задачи, включая борьбу с тополиным пухом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о полном переводе парка столичной коммунальной техники на зимний режим эксплуатации.

    В августе делегация правительства Москвы во главе с мэром Сергеем Собяниным посетила производственные площадки завода «КамАЗ».

    Комментарии (8)
    5 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    Патриарх Иерусалимский помолился у мощей Матроны Московской
    Патриарх Иерусалимский помолился у мощей Матроны Московской
    @ ALAA BADARNEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Патриарх Иерусалимский Феофил III совершил молебен у мощей святой Матроны Московской в Покровском монастыре Москвы.

    «Патриарх Феофил совершил молебен перед мощами блаженной Матроны Московской в Покровском монастыре», – сообщил советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, слова которого приводит РИА «Новости».

    Матрона Московская – одна из самых почитаемых святых Русской православной церкви. Она родилась слепой, а в 16 лет потеряла способность ходить. При жизни она давала духовные советы и исцеляла людей. Канонизирована в 1999 году, причислена к лику святых в 2004 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее источник в Русской православной церкви сообщил о планах проведения переговоров между патриархом Иерусалимским и патриархом Кириллом.

    В среду Иерусалимский патриарх прибыл в Москву по приглашению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 22:17 • Новости дня
    Генерал Липовой назвал регионы запуска летевших в сторону Москвы дронов

    Генерал Липовой назвал места запуска летевших в сторону Москвы дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Почти 500 беспилотников, летевших в сторону Московского региона, могли быть запущены с территории четырех украинских областей, сообщил Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

    Липовой уточнил, что атаки производятся с территорий Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей, которые пока остаются под контролем киевского режима.

    «ВСУ используют беспилотники самолетного типа, радиус действия которых достигает 2 тыс. километров», – рассказал генерал «Аргументам и фактам».

    По его словам, лишь небольшая часть дронов долетает до Подмосковья, так как многие нейтрализуются на подлете.

    Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 2 ноября до утра 3 ноября в сторону Московского региона летело 493 беспилотника, большая часть из которых была уничтожена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг, 29 октября, мэр Москвы рассказал о нейтрализации средствами ПВО большей части из 613 летевших в сторону Московского региона дронов.

    В прошлом месяце Сергей Собянин заявил об уничтожении на подлете 25 из 403 летевших к Москве беспилотников.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 13:21 • Новости дня
    Вставшую на пассажирское сиденье в метро Москвы жительницу Омска задержали

    В метро Москвы задержали вставшую с ногами на сиденье вагона пассажирку

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники полиции задержали 52-летнюю жительницу Омска, которая залезла с ногами на сиденье в вагоне поезда Московского метрополитена из-за конфликта с другим пассажиром, сообщили в Главном управлении МВД.

    Правоохранители выявили нарушение правил пользования метрополитеном благодаря видеоролику в интернете. На кадрах видно, как женщина забирается с ногами на пассажирское сиденье, вызывая возмущение окружающих, указало ведомство на своем сайте.

    Нарушительницей оказалась ранее судимая жительница Омска, приехавшая в Москву. На опубликованном видео она заявила, что пошла на этот шаг в знак протеста из-за нецензурной брани со стороны мужчины.

    «Я встала на сиденье в метро ногами, спиной к пассажиру и затем сразу сошла... Мужчина оскорбил меня в матерной форме с использованием ненормативной лексики. Я выразила протест против оскорбления таким образом, неподобающим», – объяснила задержанная.

    В отношении женщины могут применить наказание в виде штрафа до 1 тыс. рублей или административного ареста до 15 суток за мелкое хулиганство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правоохранители задержали размахивавшего отверткой злоумышленника в вагоне поезда Московского метрополитена.

    В прошлом месяце суд в Москве арестовал на 15 суток женщину за плевки в прохожих.

    Мосгорсуд назначил 18-летнему местному жителю девять суток административного ареста за прыжок на пути станции метро «Царицыно» в обнаженном виде.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал актера Смольянинова за нарушение закона об иноагентах

    Суд в Москве оштрафовал актера-иноагента Артура Смольянинова на 40 тыс. рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский суд оштрафовал на 40 тыс. рублей актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за нарушение закона о деятельности иностранных агентов.

    «Смольянинову назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Мосгорсуда.

    Протокол был составлен за непредставление сведений о себе в уполномоченный орган. Это второй подобный штраф актеру в этом году, ранее он был оштрафован за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе судебные приставы прекратили все исполнительные производства о взыскании задолженностей в отношении Артура Смольянинова.

    Летом Московский городской суд отклонил апелляцию защиты на приговор Смольянинову по делу о дискредитации армии.

    В апреле Басманный суд Москвы заочно признал актера виновным в распространении фейков о Вооруженных силах России.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 20:25 • Новости дня
    Четыре машины столкнулись на МКАД

    Авария с четырьмя автомобилями затруднила движение на МКАД

    Tекст: Мария Иванова

    В районе съезда № 35 на внутренней стороне МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

    Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняются, сообщает Дептранс Москвы.

    Отмечается, что на месте работают городские оперативные службы.

    Из-за происшествия движение в сторону центра затруднено на 4,5 км, водителей призывают выбирать маршруты объезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе ГУ МВД по городу сообщило о пострадавшем ребенке в результате столкновения четырех транспортных средств в районе 37-го километра МКАД.

    В сентябре Дептранс Москвы сообщил об образовании семикилометровой пробки на внутренней стороне МКАД из-за аварии с участием грузовиков.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 17:50 • Новости дня
    При пожаре в жилом доме Москвы погибли два человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жертвами возгорания в квартире на восьмом этаже в столице стали два человека, сообщил источник в экстренных службах города.

    Тела двоих погибших были обнаружены в ходе ликвидации пожара в жилом здании, сказал собеседник РИА «Новости».

    В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают точную причину возгорания, а также все обстоятельства трагической гибели людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в квартире жилого дома на западе Москвы при пожаре погибли мужчина и женщина.

    В апреле жертвой возгорания в Чуксином тупике на севере столицы стал один человек.

    Жертвами пожара в многоэтажном здании на юго-западе Москвы оказались двое граждан.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 19:14 • Новости дня
    Москвичам пообещали снег и около нуля градусов предстоящей ночью

    Tекст: Ольга Иванова

    Предстоящей ночью и утром в Москве ожидается прирост снежного покрова до 0,5 см, сообщили в Гидрометцентре России.

    «Ночью в столице ожидаются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, количество осадков может составить 1-2 мм, а прирост снега – до 0,5 см», – заявил собеседник ТАСС.

    Синоптики прогнозируют температуру воздуха в Москве ночью от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов. Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Гидрометцентр России спрогнозировал первую в сезоне гололедицу в Москве и Подмосковье.

    В субботу ведомство сообщило об установлении временного снежного покрова в столице.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 22:52 • Новости дня
    Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Москву

    Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Москву по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл 4 ноября в Москву, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).

    В аэропорту Внуково-3 высокого гостя встречали председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний и советник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

    Кроме того, в составе делегации встречающих были зампредседателя ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук, заведующий Сектором протокола ОВЦС игумен Феофан (Лукьянов), помощник председателя ОВЦС иерей Александр Ершов и секретарь председателя ОВЦС иерей Николай Васин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл оценили скульптурное изображение предстоятеля Русской православной церкви. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным проведение выставки к 80-летию патриарха.

    В августе патриарх Иерусалимский Феофил III заявил о желании встретиться с Путиным.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 09:51 • Новости дня
    В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро мужчину с отверткой

    В московском метро полиция задержала угрожавшего пассажирам отверткой мужчину

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице правоохранители задержали злоумышленника, который размахивал отверткой в вагоне поезда Московского метрополитена и угрожал пассажирам физической расправой, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

    Мужчина 1978 года рождения вел себя агрессивно в вагоне электропоезда на участке между станциями «Аминьевская» и «Проспект Вернадского», создавая угрозу жизни и здоровью окружающих, сказал Васенин ТАСС.

    «Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции задержали злоумышленника по месту проживания в г. Апрелевка Московской области и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – добавил собеседник.

    Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правоохранительные органы арестовали мужчину за нанесение пассажиру метро в Москве ударов кулаком и канцелярским ножом.

    В начале того же месяца 18-летнему местному жителю назначили девять суток административного ареста за прыжок на пути на станции метро «Царицыно» в обнаженном виде.

    В сентябре суд арестовал на 15 суток мужчину за попытку сфотографировать девушку под юбкой на эскалаторе станции «Пушкинская».

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 08:07 • Новости дня
    Рейс из Белграда в Москву развернули из-за дополнительных проверок

    Рейс Air Serbia из Белграда в Москву развернули из-за проверок пассажира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Самолет авиакомпании Air Serbia, следовавший из Белграда в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за необходимости дополнительной проверки одного из пассажиров.

    Рейс авиакомпании Air Serbia, направлявшийся в Москву, был перенаправлен обратно в Белград во вторник вечером, сообщает Reuters.

    Причиной возвращения стала необходимость дополнительных проверок безопасности одного из пассажиров, уточнили в авиакомпании.

    В Air Serbia заявили, что после получения информации о необходимости дополнительных проверок экипаж действовал в соответствии с инструкциями компетентных органов и процедурами безопасности.

    Данные сервиса Flightradar24 подтверждают, что самолет развернулся на полпути к Москве и совершил посадку в Белграде. В авиакомпании добавили, что пассажиры будут проинформированы о дальнейшей судьбе рейса позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре пассажирский лайнер Airbus A320 совершил вынужденную посадку в аэропорту Софии после анонимного звонка о взрывном устройстве.

    В том же месяце два чартерных рейса турецких авиалиний перенаправили в Минск из-за атак ВСУ на инфраструктуру российских аэропортов.

    В 2025 году авиакомпания Air Serbia получила согласие на использование российского воздушного пространства для регулярных рейсов в Китай.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 13:29 • Новости дня
    Суд оштрафовал музыкальный сервис FreshTunes за пропаганду ЛГБТ

    Платформа FreshTunes получила штраф за пропаганду ЛГБТ в загруженных песнях

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Таганский суд Москвы назначил штраф в размере 2,5 млн рублей платформе цифровой дистрибуции музыки FreshTunes за распространение песен с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

    Таганский районный суд Москвы оштрафовал сервис музыкальной дистрибуции FreshTunes на 2,5 млн рублей за публикацию песен с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, передает ТАСС.

    Причиной административного наказания стало распространение платформой композиций исполнителей SHIIANOV и BLIZDEC. Представитель компании полностью признал вину в ходе судебного заседания.

    Он отметил готовность сервиса предотвращать подобные инциденты в будущем. Платформа уже открыла вакансию специалиста для проверки загружаемых произведений на соответствие российскому законодательству.

    FreshTunes позволяет независимым артистам и лейблам бесплатно загружать музыку на стриминговые площадки. Сервис основан российским предпринимателем Николаем Окороковым в 2016 году и имеет офисы в Москве, Дубае и Лондоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Московский городской суд утвердил штраф для американской компании Roblox Corporation в деле о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

    В апреле Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсу издания «Такие дела» в связи с распространением ЛГБТ-контента.

    Американскую компанию Character Technologies наказали штрафом за пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 13:12 • Новости дня
    В Москве пошел первый в сезоне снег

    На северо-западе Московского региона начался первый в сезоне снег

    Tекст: Мария Иванова

    Первый в осенне-зимнем сезоне 2026–2027 годов снег начался на северо-западе Московского региона.

    Снегопад начался в подмосковных Истре и Химках, а также в столичном Зеленограде, передает ТАСС.

    Снежинки мгновенно тают при касании земли. Ветер в регионе слабый, небо затянуто серыми облаками. Температура воздуха составляет около двух градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Гидрометцентр спрогнозировал первую в сезоне гололедицу в Москве.

    В субботу синоптик назвал сроки наступления метеозимы в столице.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 04:15 • Новости дня
    Программисты стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в Москве

    Медианная зарплата программистов Java в Москве достигла 340 тыс. рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    Рейтинг самых прибыльных специальностей в Москве по итогам октября возглавили программисты на языке Java с медианной зарплатой 340 тыс. рублей в месяц.

    Продукт-менеджеры и бизнес-аналитики также вошли в тройку лидеров рейтинга самых высокооплачиваемых профессий в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков сервиса SuperJob.

    Медианная зарплата продукт-менеджера составила 330 тыс. рублей, а бизнес-аналитика – 250 тыс. рублей в месяц. В пятерку лидеров вошли инженер строительного контроля с доходом 200 тыс. рублей и водитель большегрузного транспорта, зарабатывающий 190 тыс. рублей.

    Заметнее всего за год выросли медианные зарплаты специалистов по розничному кредитованию – на 23%, до 135 тыс. рублей. Доходы токарей-расточников и специалистов по взысканию задолженности увеличились на 17%, до 140 тыс. рублей.

    Финансовые менеджеры и электромонтажники стали получать на 14% больше – 160 тыс. и 125 тыс. рублей соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом министр Решетников сообщил об остывании российского рынка труда. Вице-премьер Голикова отметила рост числа свободных рабочих мест на каждого безработного. В мае президент Владимир Путин заявил о неизбежной замене работников в некоторых отраслях на ИИ.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 09:55 • Новости дня
    При пожаре в торговом павильоне Москвы спасли пять человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В одноэтажном торговом павильоне на юге Москвы произошел пожар, спасены пять человек, пострадавших нет, сообщили в Главном управлении МЧС по городу.

    На Липецкой улице на юге Москвы произошло возгорание в административном здании, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Из здания были эвакуированы 27 человек. Пожарным удалось спасти пять человек, по предварительным данным, никто не пострадал.

    Источник агентства в оперативных службах уточнил, что загорелся одноэтажный торговый павильон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник из-за возгорания в здании торгового центра в Новой Москве эвакуировали около 150 человек.

    В субботу во Всеволожске Ленинградской области загорелся второй этаж торгового центра, пожар локализовали на площади 2250 кв. метров.

    В августе экстренные службы провели эвакуацию посетителей и персонала из-за возгорания в торговом комплексе на улице Адмирала Лазарева в Москве.

    Комментарии (0)
    Главное
    Оператор «Турецкого потока» подал иск к «Нафтогазу Украины»
    Москва ответила Будапешту на высылку российских дипломатов
    Япония выразила протест России из-за решения по активам Japan Tobacco
    В АдГ заявили о недовольстве немцев расходами на Киев
    В России удвоился перечень статей для выдворения мигрантов
    Умер олимпийский чемпион по хоккею Михаил Васильев
    Названа дата премьеры нового фильма о Петрове и Васечкине

    Низкий спрос на жилье обрекает застройщиков на новые схемы

    Спрос на новостройки в Московском регионе поставил новый антирекорд в октябре. Причина в резком ужесточении условий по льготной ипотеке дважды в этом году. Никому не нужных квартир будет становиться только больше. Какие финансовые схемы придумают застройщики, чтобы привлечь покупателей? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

    Перейти в раздел

    В Польше раскол лечат национальным страхом

    Соцопросы показали отношение поляков к тому, что одни называют госпереворотом, а другие, наоборот, восстановлением конституционного порядка. Налицо национальный раскол, уврачевать который пытаются, откопав в национальном самосознании страхи о «российской угрозе». Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

    • Открытки с Днем матери 2026: красивые картинки, поздравления и готовые подписи для мамы

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября. К празднику мамам и бабушкам можно отправить красивую открытку, теплое поздравление в сообщении или подписать бумажную карточку от руки. ВЗГЛЯД собрал открытки с Днем матери 2026 года, готовые поздравления от дочери и сына, короткие подписи, четверостишия и идеи для тех, кто хочет сделать открытку своими руками.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации