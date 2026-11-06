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Синоптик предупредил москвичей о снеге и гололедице в выходные
Синоптик Тишковец: В выходные в Москве ожидаются снег и гололедица
В предстоящие выходные в Москве ожидаются снег, гололедица и температура воздуха до плюс 4 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В предстоящие выходные в столице ожидаются ночные заморозки до минус 3 градусов, которые приведут к образованию гололедицы толщиной до 5 миллиметров. Днем в субботу благодаря антициклону распогодится, а температура составит около нуля градусов, сообщил Тишковец.
В ночь на воскресенье Москву накроет теплый атмосферный фронт с влажным снегопадом, температура будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. Днем потеплеет до плюс 4 градусов, возможна морось, а выпавший снег растает. На следующей неделе ожидается сырая и слякотная погода с потеплением до плюс 6 градусов.
Устойчивого формирования снежного покрова до конца осени не прогнозируется. «Премьера настоящей русской зимы состоится только в декабре, а пока это все – разведка боем!» – заключил синоптик.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Московском регионе из-за гололедицы. В тот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о выпадении снега почти на всех метеостанциях Москвы.
В конце прошлого месяца он спрогнозировал наступление метеорологической зимы в столице во второй половине ноября.