Роскомнадзор заблокировал сайт «Такие дела» за ЛГБТ-контент

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Такие дела» за ЛГБТ-контент

Tекст: Тимур Шайдуллин

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания «Такие дела» из-за неудаления запрещенной информации, включая материалы с ЛГБТ-контентом (движение признано экстремистским и запрещено). Решение связано с нарушением статьи 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», из-за чего сайт был внесен в Единый реестр ресурсов с запрещенной информацией.

В ведомстве пояснили РИА «Новости», что администрация ресурса не удалила требуемые материалы, несмотря на предписание Роскомнадзора. В сообщении подчеркивается: «В связи с неудалением администрацией данного сайта запрещенной информации по требованию Роскомнадзора доступ к интернет-ресурсу 24.04.2026 года был ограничен».

Согласно уставу организации, «Такие дела» публикует материалы о благотворительности и социальных проблемах. Издатель – автономная некоммерческая организация содействия благотворительной и добровольческой деятельности «Информационный портал “Такие дела”».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор за первые два месяца 2026 года ограничил доступ к 25 тысячам страниц, содержащих пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено) и другую противоправную информацию.

Ранее ведомство сообщило, что сайт «Шикимори» был заблокирован за целенаправленное распространение пропаганды нетрадиционных отношений и детской порнографии. До этого в России также заблокировали сайт, посвященный гей-туризму и однополым свадьбам.



