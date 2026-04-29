Дмитриев назвал образованных людей главным активом России
Россия обладает мощнейшим активом в виде образованных, мотивированных и талантливых людей, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Мы работаем над тем, чтобы Россия играла ключевую роль. Почему Россия может играть ключевую роль? Во-первых, как четвертая экономика мира, Россия – это мощная экономическая держава, которая обладает самыми крупными запасами ресурсов в мире», – подчеркнул он, отвечая на вопрос участницы просветительского марафона «Знание. Первые» о роли России в мире через 10-15 лет, передает РИА «Новости».
Дмитриев уточнил, что по объему запасов ресурсов Россия занимает первое место в мире, а за ней следуют США с ресурсной базой, уступающей российской на 40%. Он отдельно выделил человеческий капитал как ключевой фактор развития страны. По мнению главы РФПИ, именно сочетание ресурсного и человеческого потенциала позволяет России уверенно двигаться вперед.
Также Дмитриев отметил, что одно из значимых преимуществ России – это ее тесное сотрудничество со странами Глобального Юга.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что Россия вошла в десятку стран по качеству школьного образования.