СМИ сообщили о возможных отключениях мобильного интернета в Москве

Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.6 комментариев
Ъ: На майские праздники в Москве могут отключить интернет
В столице могут временно ограничить доступ к мобильному интернету во время майских праздников ради обеспечения безопасности граждан.
Жителей и гостей Москвы могут ждать перебои со связью 5, 7 и 9 мая. В эти дни планируется отключение мобильного интернета ради обеспечения безопасности, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.
«Ограничения будут, но их масштаб пока непонятен», – рассказал изданию один из осведомленных собеседников.
При этом, по данным источника, отключения могут произойти 7 мая, во время репетиции парада Победы, а также непосредственно в сам праздник, 9 мая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле объяснили ограничения связи в Москве необходимыми мерами безопасности. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные отключения в регионах оправданными для защиты граждан.