СМИ сообщили о возможных отключениях мобильного интернета в Москве

Ъ: На майские праздники в Москве могут отключить интернет

Tекст: Елизавета Шишкова

Жителей и гостей Москвы могут ждать перебои со связью 5, 7 и 9 мая. В эти дни планируется отключение мобильного интернета ради обеспечения безопасности, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

«Ограничения будут, но их масштаб пока непонятен», – рассказал изданию один из осведомленных собеседников.

При этом, по данным источника, отключения могут произойти 7 мая, во время репетиции парада Победы, а также непосредственно в сам праздник, 9 мая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле объяснили ограничения связи в Москве необходимыми мерами безопасности. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные отключения в регионах оправданными для защиты граждан.



