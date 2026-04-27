Поваленные деревья травмировали около 30 жителей Московского региона

Tекст: Мария Иванова

От разгула стихии в Москве и Подмосковье пострадали 30 человек, передает ТАСС.

В оперативных службах уточнили, что причиной инцидентов стали упавшие под тяжестью снега деревья. «Всего от снегопада с ветром, повлекшего падения деревьев в Москве и области, пострадали 30 человек, большинство из них в столице», – сказал собеседник агентства.

Столичный департамент городского хозяйства зафиксировал падение более 110 деревьев в разных районах города. Рухнувшие стволы и ветки также нанесли серьезные повреждения припаркованным автомобилям.

Аналогичная ситуация сложилась и за пределами МКАД. Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов сообщил, что на территории региона зафиксировано 75 случаев падения деревьев.

Дорожные службы Одинцовского округа оперативно очистили сложные участки трасс от снега.