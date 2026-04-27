    Словении помешали показать европейцам выход из НАТО
    Юшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов
    Песков сообщил о регулярных докладах Путину об атаках на российские регионы
    Суверенитет в эпоху мирового шторма. Что Путин знал еще в 2000 году
    Путин: Трудности временны, а Россия вечна
    Освобождены сумское Таратутино и Ильичовка в ДНР
    Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива
    МИД назвал причину вызова посла Германии
    На Рижский вокзал Москвы не нашлось покупателей
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем России нужна Индонезия

    Индонезия была поставлена Трампом в ситуацию выбора: сохранить лояльность США, но скатиться в экономический кризис, или договориться с Россией. Индонезия выбрала второе. Теперь ее примеру могут последовать и другие страны.

    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    27 апреля 2026, 14:43 • Новости дня

    Поваленные деревья травмировали около 30 жителей Московского региона

    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Мария Иванова

    Внезапный весенний снегопад и сильный ветер привели к многочисленным инцидентам в столице и области, в результате которых травмы получили 30 местных жителей.

    От разгула стихии в Москве и Подмосковье пострадали 30 человек, передает ТАСС.

    В оперативных службах уточнили, что причиной инцидентов стали упавшие под тяжестью снега деревья. «Всего от снегопада с ветром, повлекшего падения деревьев в Москве и области, пострадали 30 человек, большинство из них в столице», – сказал собеседник агентства.

    Столичный департамент городского хозяйства зафиксировал падение более 110 деревьев в разных районах города. Рухнувшие стволы и ветки также нанесли серьезные повреждения припаркованным автомобилям.

    Аналогичная ситуация сложилась и за пределами МКАД. Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов сообщил, что на территории региона зафиксировано 75 случаев падения деревьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    Обильный снегопад с сильным ветром повалили десятки деревьев в разных районах Москвы.

    Дорожные службы Одинцовского округа оперативно очистили сложные участки трасс от снега.

    27 апреля 2026, 12:05 • Новости дня
    Эксперт объяснил апрельские снегопады в европейской части России

    Ученый Любов объяснил апрельские снегопады циклоном с Баренцева моря

    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В северо-западных и центральных регионах России выпал снег из-за циклона, который принес холодный воздух с Баренцева моря и Северной Атлантики, сообщил доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.

    Причиной апрельских снегопадов в европейской части России стал циклон, который пришел с Баренцева моря, сообщает РИА «Новости».

    Доцент Нижегородского государственного университета, фенолог Михаил Любов рассказал, что именно этот циклон принес холодный воздух, захватив Ленинградскую, Тверскую, Архангельскую области, а также Москву. Нижегородская область пока осталась в стороне, но по прогнозу к завтрашнему дню снег может выпасть и там.

    «Сегодняшний снегопад в Москве объясняется вторжением холодного воздуха. Он прорвался с северо-запада – с Северной Атлантики и Баренцева моря, захватил Ленинградскую область, Тверскую, Архангельскую. Досталось и Москве», – отметил ученый.

    Любов уточнил, что такие температурные перепады в апреле не являются чем-то сверхъестественным. По его словам, волны возврата холодов случаются периодически, это не аномалия, и появление временного снежного покрова вполне возможно.

    Фенолог добавил, что к концу апреля снег в Москве обязательно растает.

    Отметим, что в понедельник Москва побила исторический рекорд по высоте снега.

    Синоптики повысили уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    26 апреля 2026, 17:01 • Новости дня
    Гидрометцентр: В Москве ожидается снегопад до семи сантиметров

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице прогнозируются интенсивные осадки в виде мокрого снега, которые приведут к образованию временного снежного покрова высотой до семи сантиметров, сообщили в Гидрометцентре России.

    Ожидается, что за сутки в городе выпадет значительное количество осадков, передает РИА «Новости». По данным синоптиков, непогода накроет столицу в ближайшие дни.

    «В период с 21 час 26 апреля до 21 час 27 апреля ожидаются местами сильные осадки, включая мокрый снег и временный прирост снега от двух до семи сантиметров», – рассказали в Гидрометцентре РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Москве ожидаются ливни и мокрый снег.

    В начале недели столицу накроют обильные осадки.

    Ранее метеорологи предупреждали о надвигающейся смене погоды.

    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    26 апреля 2026, 06:12 • Новости дня
    Площадь пожара в Японии достигла 1176 гектаров, эвакуированы тысячи людей

    Tекст: Денис Тельманов

    В городе Оцути префектуры Иватэ на северо-востоке Японии огонь уничтожил восемь зданий, эвакуации подлежат более трех тысяч жителей.

    Площадь лесного пожара на северо-востоке Японии превысила 1,1 тысячи гектаров, передает NHK.

    По данным местных властей, визуальная оценка с воздуха показала, что общая зона возгорания достигла примерно 1176 гектаров, а подтвержденная площадь выгоревшей территории составляет около 730 гектаров.

    Пожар в Оцути продолжается уже пятый день, и, как отмечают представители властей, пока нет возможности локализовать распространение огня.

    В результате пожара уничтожены восемь зданий, включая один жилой дом. Однако, по официальным сведениям, пострадавших и погибших не зарегистрировано.

    Из-за угрозы распространения пожара предписание об эвакуации получили 3233 человека. Огонь уже приближается к районам, где ранее не планировалась эвакуация, в том числе к северо-западной части города.

    В ликвидации пожара принимают участие около 1,3 тысячи человек, среди которых есть пожарные из других префектур. Для тушения огня также используются вертолеты сил самообороны Японии и местных властей, которые сбрасывают воду на очаги с воздуха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юго-востоке Соединенных Штатов начались мощные лесные пожары, которые уничтожили более 120 жилых домов и привели к гибели спасателя.

    Австралия в ближайшие месяцы может столкнуться с повышенным риском природных пожаров и засухи из-за формирования сверхмощного феномена Эль-Ниньо в Тихом океане.

    Необитаемый остров Ликасаари в финской Лапландии сгорел полностью, а пожарные следили, чтобы огонь не распространился на другие острова или материк.

    25 апреля 2026, 12:48 • Новости дня
    Синоптик предупредил о рекордном падении давления в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие дни москвичей ожидает резкое ухудшение погоды, сопровождаемое аномальным снижением атмосферного давления из-за активного циклона, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    В воскресенье и понедельник в Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление, сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    После теплой и солнечной субботы погоду в столице испортит активный циклон, который стремительно перемещается из Финляндии.

    Помимо дождей, переходящих в мокрый снег, порывистого ветра и резкого похолодания, циклон вызовет существенные колебания давления. «В предстоящие два дня показания барометров рухнут до рекордно низких отметок», – отметил синоптик. В воскресенье давление опустится до 727 мм рт. ст., что на 3 мм ниже рекорда 1971 года.

    В понедельник барометры покажут 725 мм рт. ст., что также может обновить суточный рекорд 1971 года, составляющий 729,9 мм рт. ст. Во вторник показатели начнут активно расти и к среде вернутся в норму. Метеозависимым людям рекомендовано следить за самочувствием и принимать прописанные лекарства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе в столице атмосферное давление опустилось до 727,6 миллиметра ртутного столба.

    Североатлантический циклон принес в город ливни со снегом.

    25 апреля 2026, 22:42 • Новости дня
    Две мощные вспышки класса М произошли на Солнце

    Tекст: Денис Тельманов

    На Солнце 25 апреля были зафиксированы две мощные вспышки класса М, которые отличались разной продолжительностью и произошли в разных группах пятен.

    Как передает ТАСС, специалисты Института прикладной геофизики сообщили о двух вспышках класса М, зафиксированных на Солнце в субботу.

    Первая вспышка типа M1.3 была зарегистрирована в 10:59 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4423 (S05E27), ее продолжительность составила семь минут.

    Вторая вспышка класса M1.1 произошла в 17:30 по московскому времени в группе пятен 4424 (N17E38) и длилась десять минут.

    В зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки подразделяются на пять классов: A, B, C, M и X.

    Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в десять нановатт на квадратный метр, при этом каждый следующий класс увеличивает мощность в десять раз.

    Подобные вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ИКИ РАН зафиксировал на Солнце двойную вспышку предпоследнего класса мощности. На левом краю светила произошел мощный синхронный взрыв класса M1.65.

    Через неделю после продолжительного спокойного периода ожидается очередной всплеск геомагнитной активности.

    26 апреля 2026, 08:44 • Новости дня
    Москвичам пообещали ливни и мокрый снег в воскресенье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мокрый снег, ливни и температура до +11 градусов ожидаются в воскресенье в Москве, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Тишковец сообщил, что в воскресенье москвичей ожидает облачная и сырая погода, передает РИА «Новости». Он добавил, что в течение дня будут идти ливни, а ближе к вечеру они сменятся мокрым снегом. За сутки в столице и области выпадет от 14 до 17 миллиметров осадков, что составляет до 45% от месячной нормы апреля.

    Ветер будет южной четверти, а вечером сменит направление на северо-западный и усилится до 5-10 метров в секунду, местами порывы достигнут 13 метров в секунду. Температура воздуха к полудню поднимется до плюс 8 – плюс 11, однако к вечеру опустится до плюс 2 – плюс 5.

    Тишковец отметил, что давление будет снижаться и составит 728 миллиметров ртутного столба, что может негативно сказаться на самочувствии людей, чувствительных к погоде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Михаил Леус спрогнозировал рекордно низкое атмосферное давление в столице в выходные. Евгений Тишковец предупредил о появлении снежного покрова в начале следующей недели. Гидрометцентр России пообещал москвичам осадки в виде дождя и мокрого снега в пятницу.

    25 апреля 2026, 12:59 • Новости дня
    Масштабные пожары в США унесли жизнь пожарного

    Tекст: Мария Иванова

    На юго-востоке Соединенных Штатов начались мощные лесные пожары, которые уничтожили более 120 жилых домов и стали причиной гибели спасателя.

    Один пожарный погиб, а свыше 120 зданий сгорели в результате стихийного бедствия в штатах Джорджия и Флорида, передает РИА «Новости» со ссылкой на Asssociated Press.

    «Пожарный-волонтер погиб в борьбе с лесным пожаром на севере Флориды, тогда как более 120 домов были уничтожены на юго-востоке Джорджии», – сообщает агентство.

    Стихия продолжает угрожать тысячам построек в регионе. Губернатор Джорджии Брайан Кемп отметил, что только в округе Брантли за эту неделю огонь уничтожил 87 домов. По его словам, это рекордный показатель ущерба от одного пожара за всю историю штата.

    Еще 35 зданий сгорели из-за более крупного возгорания в округах Клинч и Эколс, расположенных вблизи границы с Флоридой. В настоящее время на территории двух штатов зафиксировано около 150 очагов возгорания. В связи с сильным задымлением и ухудшением качества воздуха в ряде городов объявлено официальное предупреждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году число жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло 27 человек. Стихия уничтожила более 12 тыс. различных строений.

    26 апреля 2026, 22:53 • Новости дня
    Интенсивный снег пошел в Павловском Посаде и Наро-Фоминске в Подмосковье

    Tекст: Денис Тельманов

    В воскресенье вечером в ряде районов Московской области выпал интенсивный снег, что стало неожиданным погодным явлением для конца апреля.

    В Московской области в воскресенье выпал снег, передает РИА «Новости».

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что к двадцати одному часу снег был зафиксирован метеостанциями в Павловском Посаде и Наро-Фоминске.

    По его словам, осадки были довольно интенсивными, а видимость в снегу составляла четыре километра.

    Леус отметил, что 27 апреля в столичном регионе ожидаются обильные осадки: дождь будет переходить в мокрый снег, а местами и в обычный снег. Также прогнозируются сильный и порывистый ветер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале следующей недели на Москву обрушатся ливни и снег. Температура воздуха понизится из-за влияния североатлантического циклона.

    25 апреля 2026, 13:53 • Новости дня
    Число погибших при сходе лавины в Бурятии выросло до трех человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Число погибших при сходе лавины в Бурятии выросло до трех: обнаружены тела двух мужчин, еще одного участника группы ищут, сообщает агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) региона.

    Число погибших при сходе лавины в горах Бурятии увеличилось до трех человек, передает РИА «Новости».

    По данным регионального агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, спасатели обнаружили тела еще двух мужчин 1988 и 1981 годов рождения. В настоящее время продолжаются поиски последнего участника группы – мужчины 1985 года рождения.

    Как уточняет ведомство, трагедия произошла, когда незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции на перевале 26-го партийного съезда горного узла Мунку-Сардык. На туристов неожиданно сошла снежная масса. Ранее спасатели нашли выжившую группу из трех человек, а также тело погибшей женщины 1984 года рождения.

    Тело погибшей туристки доставлено спасателями в район кафе «Белый Иркут» для передачи сотрудникам МВД, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на горе Мунку-Сардык в Бурятии произошел сход мощной снежной лавины. Спасатели обнаружили живыми троих пострадавших туристов. Позже поисковики нашли тело погибшей женщины.

    27 апреля 2026, 10:16 • Новости дня
    Москва побила исторический рекорд по высоте снега

    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В столице зафиксирован небывалый для конца апреля уровень снежного покрова, превысивший показатели более чем полувековой давности.

    Новый рекорд по высоте снежного покрова для 27 апреля установлен в Москве, сообщает синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    К утру в городе сформировался снежный слой в 12 сантиметров. Прежний рекорд этого дня составлял 10 сантиметров и продержался 55 лет.

    По данным базовой метеостанции ВДНХ, только за ночь в столице выпало 16 мм осадков. Это значение превысило суточный рекорд по количеству осадков, ранее принадлежавший 1880 году и составлявший 14,7 мм. Осадки продолжаются, поэтому точные цифры нового достижения станут известны после 21 часа по окончании метеосуток.

    «Это третий рекорд сегодняшнего дня – еще никогда 27 апреля в Москве не было столько снега», – отметил специалист. Ранее в столице также был зафиксирован утренний рекорд атмосферного давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр спрогнозировал образование временного снежного покрова высотой до семи сантиметров.

    Синоптики повысили уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    Стоимость услуг такси в Москве взлетела вдвое из-за сильного снегопада.

    26 апреля 2026, 23:52 • Новости дня
    Сейсмологи сообщили о землетрясении на Хоккайдо магнитудой 6,3

    Tекст: Денис Тельманов

    Сильное землетрясение произошло на японском острове Хоккайдо недалеко от города Обихиро, эпицентр находился на глубине 83 километров.

    Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано на острове Хоккайдо в Японии в 20.23 по времени UTC (23.23 мск), передает РИА «Новости».

    Сейсмологический центр EMSC уточнил, что эпицентр находился в 30 километрах к югу-юго-западу от города Обихиро, где проживает 173 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 83 километра.

    Данных о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало. Власти продолжают мониторинг ситуации и оценивают возможные последствия подземных толчков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на востоке Индии в штате Манипур произошло ощутимое землетрясение.

    У берегов греческого острова Крит зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. На территории Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,0.

    27 апреля 2026, 07:20 • Новости дня
    Половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки, на метеостанции ВДНХ зафиксировано 19 миллиметров небесной влаги, сообщилведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Тишковец сообщил, что половина месячной нормы осадков выпала в Москве в течение суток, сообщает РИА «Новости». Он рассказал, что на метеостанции ВДНХ зафиксировали 19 миллиметров небесной влаги. Аналогичные показатели были отмечены на Балчуге, где также выпало 19 миллиметров, а в Бутово выпало 20 миллиметров осадков, в Тушино – 17 миллиметров.

    Тишковец также отметил, что в Подмосковье наибольшее количество осадков зарегистрировано в Михайловском – 27 миллиметров. Это составляет 79% от месячной нормы апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне синоптики пообещали москвичам выпадение почти половины апрельской нормы осадков. В январе метеорологи прогнозировали сильнейший снегопад с третью месячной нормы осадков за полсуток. Прошлым летом на некоторые районы столицы всего за два часа обрушилась целая месячная норма дождей.

    27 апреля 2026, 07:50 • Новости дня
    Площадь лесного пожара в Японии превысила 1,6 тыс. гектаров

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лесной пожар в горах японской префектуры Иватэ продолжается шесть дней подряд, стихийное бедствие вынудило власти объявить эвакуацию нескольких тысяч человек.

    Огонь в лесных массивах японской префектуры Иватэ не удается локализовать почти неделю, передает РИА «Новости».

    За минувшую ночь площадь возгорания увеличилась на 240 гектаров и достигла 1618 гектаров.

    Очаги пламени возникли 22 апреля в районе города Оцути. К тушению оперативно привлекли армейские подразделения и пожарные расчеты из 11 префектур. Несмотря на масштабные усилия, справиться со стихией пока не удается.

    Власти объявили эвакуацию для 3233 человек. Огонь уже уничтожил восемь зданий, включая жилые дома. Информации о погибших или пострадавших на данный момент не поступало.

    Спасатели и местные чиновники возлагают большие надежды на изменение погодных условий. Ожидается, что обещанный синоптиками дождь поможет взять ситуацию под контроль во второй половине дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне площадь лесного пожара на северо-востоке Японии превысила 1,1 тысячи гектаров. В ноябре прошлого года масштабный пожар в японском городе Оита уничтожил 170 домов.

    27 апреля 2026, 12:58 • Новости дня
    Дорожные службы Одинцово предотвратили заторы после мощного снегопада

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном регионе прошел сильный апрельский снегопад, дорожные службы Одинцовского округа оперативно очистили сложные участки трасс и предотвратили пробки.

    Для уборки дорог общего пользования с раннего утра задействовали 31 единицу техники, сообщил телеканал 360.

    На улицы вывели шесть комбинированных машин с зимним оборудованием и 25 тракторов. В работах приняли участие 72 дорожных рабочих. Своевременные действия позволили избежать заторов на спусках, подъемах и путепроводах.

    Очисткой дворов и общественных пространств занимаются 499 дворников. В их распоряжении 46 единиц техники и 22 погрузчика. В первую очередь от снега освобождают пешеходные зоны, входы в многоквартирные дома и подходы к социальным объектам.

    Коммунальщики также убирают остановки общественного транспорта и подъезды к мусорным площадкам. Во время обследования дорожной сети специалисты обнаружили и убрали восемь упавших деревьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за обильных осадков. Сильный ветер со снегом повалили десятки деревьев в разных районах города.

    27 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Роскосмос показал спутниковый снимок заснеженной Москвы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спутники Роскосмоса зафиксировали необычные для конца апреля зимние пейзажи в Москве, сообщает пресс-служба госкорпорации.

    На опубликованных в канале Max снимках столица запечатлена под плотным слоем снега, а атмосферные явления связаны с приходом североатлантического циклона.

    Как отметили в Роскосмосе, спутники продемонстрировали редкое сочетание зимних осадков и пониженных температур для этого времени года. В сообщении говорится: «Зимние пейзажи в конце апреля запечатлели спутники Роскосмоса».

    Причиной погодной аномалии стал североатлантический циклон, который принес в столичный регион обильные осадки. За ночь в Москве выпало более половины месячной нормы осадков, а температура опустилась ниже нуля градусов.

    Ранее сообщалось, что внезапный весенний снегопад и сильный ветер привели к многочисленным инцидентам в столице и области, в результате которых травмы получили 30 местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    Обильный снегопад с сильным ветром повалили десятки деревьев в разных районах Москвы.

    Дорожные службы Одинцовского округа оперативно очистили сложные участки трасс от снега.

    Неожиданный сигнал пришел из Южной Кореи: эта страна готовит закон об арктическом судоходстве, иначе говоря, о Северном морском пути России. Что означает это решение для Москвы, Пекина и Вашингтона – и почему перед нами важный эпизод геополитического соперничества России и Запада? Подробности

