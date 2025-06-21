В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь еще бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного – а ребенка любит и хотел бы проводить с ним время. Но получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.3 комментария
Рогов сообщил о пророссийских настроениях жителей Сум
Рогов сообщил, что в Сумах ожидают присоединения к России
Сумы являются исторически русским городом, население которого ожидает прихода России, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Рогов подчеркнул, что горожане верят в развитие и созидание только вместе с Россией, передает РИА «Новости».
Он отметил, что киевские власти всегда уделяли Сумам и их жителям мало внимания, что выражалось в пренебрежительном отношении и выкачивании ресурсов без повышения уровня жизни.
По словам Рогова, в составе России у Сум будет счастливая судьба, и он не сомневается в этом. Также он уточнил, что на Украине Сумы остаются забитым и забытым регионом.
Сумы – административный центр Сумской области, где проживает более 268 тыс. человек. Регион граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, активные бои ведут бойцы российской армии почти в 10 поселениях Сумской области, сообщило военный аналитик Андрей Марочко.
Перед российскими военными не стоит задача о взятии под контроль города Сумы, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. Он объяснил действия российской армии в Сумской области логикой развития конфликта.