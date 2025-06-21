Рогов сообщил, что в Сумах ожидают присоединения к России

Tекст: Александра Юдина

Рогов подчеркнул, что горожане верят в развитие и созидание только вместе с Россией, передает РИА «Новости».

Он отметил, что киевские власти всегда уделяли Сумам и их жителям мало внимания, что выражалось в пренебрежительном отношении и выкачивании ресурсов без повышения уровня жизни.

По словам Рогова, в составе России у Сум будет счастливая судьба, и он не сомневается в этом. Также он уточнил, что на Украине Сумы остаются забитым и забытым регионом.

Сумы – административный центр Сумской области, где проживает более 268 тыс. человек. Регион граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, активные бои ведут бойцы российской армии почти в 10 поселениях Сумской области, сообщило военный аналитик Андрей Марочко.

Перед российскими военными не стоит задача о взятии под контроль города Сумы, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. Он объяснил действия российской армии в Сумской области логикой развития конфликта.