Рубио отверг причастность Белого дома к сбоям Starlink на Украине

Tекст: Антон Антонов

Рубио усомнился в том, что украинские власти обладают необходимой информацией по данному вопросу, когда выступают с критикой США, передает ТАСС.

«Это было сделано не специально», – заявил Рубио. По его словам, никто не отдавал распоряжений об ограничении скорости Starlink, а возникшая проблема «просто произошла», после чего связь была восстановлена и работает как прежде.

«Это не имеет никакого отношения к Белому дому. Я видел сообщения на этот счет, они категорически неверны. Никто в Белом доме не отдавал распоряжений замедлить интернет, его скорость, чтобы некоторые дроны не могли его использовать», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио также сообщил, что США отказали Украине в доступе к системе Starshield для ударов по целям вглубь России.

В среду Киев заявил об отключении Starlink на линии фронта.