США отказали Украине в доступе к системе Starshield для ударов вглубь России

Рубио: Украина просила доступ к Starshield для ударов вглубь России

Tекст: Антон Антонов

«Я знаю, что Украина просила доступ к Starshield для проведения ударов вглубь России. В данный момент у них нет этого доступа», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

Он пояснил, что в отличие от коммерческого продукта Starlink, Starshield представляет собой оборонный продукт, который применяется американскими вооруженными силами, передает ТАСС.

По словам госсекретаря, в США продолжают обсуждать, каким образом Украина хотела бы использовать эту систему. Он отметил, что продолжается «обсуждение этого вопроса».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили, что ограничение работы системы Starshield сделало подразделения ВСУ уязвимыми.

В четверг на Украине заявили о возобновлении работы «военного пакета» Starlink.

В среду офицер ВСУ сравнил ограничения в работе спутниковой сети с ядерным ударом.