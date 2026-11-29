На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.13 комментариев
Ливия отозвала посла на Украине после атаки на Бенгази
Ливия отозвала посла на Украине для консультаций после атаки на Бенгази
Министерство иностранных дел Правительства национального единства Ливии отозвало посла страны на Украине Усаму Мухаммеда Абу аль-Касема для консультаций в связи с украинской атакой на Бенгази.
«Отзыв посла для консультаций состоялся в связи с атакой Украины на город Бенгази», – приводит сообщение ведомства ТАСС.
Исполняющий обязанности главы МИД Ливии Тахер аль-Баур подчеркнул неприятие действий украинских сил, которые посягают на ливийский суверенитет. Он отметил, что эти действия противоречат международному праву и оказывают влияние на безопасность и стабильность Ливии, а также на развитие ливийско-украинских отношений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу власти Ливии назвали своей целью возмещение ущерба от Украины после удара по порту Бенгази.
В пятницу посольство России в Риме предупредило о возможности превращения Италии в площадку для террористической деятельности Украины.
В тот же день министр обороны Италии Гуидо Крозетто вызвал украинского военного атташе из-за атаки беспилотников ВСУ на Бенгази.