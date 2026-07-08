Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.0 комментариев
Украина и Германия договорились о совместном производстве беспилотников
Киев и Берлин подписали соглашение о совместном производстве дронов BARS
Министры иностранных дел Украины и обороны Германии заключили договор о совместном выпуске беспилотных летательных аппаратов BARS, профинансированном немецкой стороной.
Главы украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига и немецкого оборонного ведомства Борис Писториус подписали соглашение о совместном производстве беспилотников, передает ТАСС.
«Договоренность заключена по результатам совместной работы министерства обороны Украины и министерства обороны Германии в рамках инициативы Build with Ukraine. Немецкая сторона профинансирует производство БПЛА в рамках первого этапа проекта, а вся изготовленная продукция поступит в Силы обороны Украины», – говорится в сообщении украинского министерства.
Ранее Киев также заключил договоры о совместной разработке и производстве дронов с Нидерландами. Кроме того, было подписано соглашение об оборонном сотрудничестве в сфере беспилотных аппаратов с Эстонией.
В июне Украина и Латвия заключили договор о всестороннем оборонном сотрудничестве в сфере беспилотников.