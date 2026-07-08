Песков: Москва предупреждала Анкару об атаках Киева на газопроводы

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков сообщил, что Москва постоянно обращает внимание Анкары на агрессивные действия украинских властей. Об этом передает РИА «Новости».

По его словам, Киев демонстрирует склонность к террористическим актам в отношении объектов критической международной энергосистемы.

«Мы неоднократно обращали внимание наших турецких коллег на очень опасную деятельность киевского режима и постоянные попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры, связанные с перекачкой газа по «Голубому потоку» и по «Турецкому потоку», – подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, Киев регулярно демонстрирует агрессивность и склонность к террористическим актам в отношении объектов критической международной энергосистемы.

«Мы считаем, что киевский режим постоянно демонстрирует агрессивность и склонность к террористическим актам в отношении объектов критической международной энергосистемы, считаем это очень опасным», – сказал Песков.

Россия принимает все меры для минимизации ущерба от подобных нападений. «Безусловно, мы принимаем максимальные меры, чтобы минимизировать опасность от этих атак», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Газпром» сообщила о налете дронов на компрессорную станцию «Краснодарская» газопровода «Голубой поток».

В марте украинская сторона нарастила интенсивность ударов по береговым объектам черноморских магистралей.

Российские власти пообещали оперативно передавать Анкаре информацию о рисках для энергетической инфраструктуры.