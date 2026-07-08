Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.0 комментариев
Песков: Москва предупреждала Анкару об атаках Киева на газопроводы
Российская сторона неоднократно предупреждала турецких коллег об опасных действиях украинских военных, нацеленных на объекты энергетической инфраструктуры черноморских газопроводов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Москва постоянно обращает внимание Анкары на агрессивные действия украинских властей. Об этом передает РИА «Новости».
По его словам, Киев демонстрирует склонность к террористическим актам в отношении объектов критической международной энергосистемы.
«Мы неоднократно обращали внимание наших турецких коллег на очень опасную деятельность киевского режима и постоянные попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры, связанные с перекачкой газа по «Голубому потоку» и по «Турецкому потоку», – подчеркнул представитель Кремля.
По словам Пескова, Киев регулярно демонстрирует агрессивность и склонность к террористическим актам в отношении объектов критической международной энергосистемы.
«Мы считаем, что киевский режим постоянно демонстрирует агрессивность и склонность к террористическим актам в отношении объектов критической международной энергосистемы, считаем это очень опасным», – сказал Песков.
Россия принимает все меры для минимизации ущерба от подобных нападений. «Безусловно, мы принимаем максимальные меры, чтобы минимизировать опасность от этих атак», – добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Газпром» сообщила о налете дронов на компрессорную станцию «Краснодарская» газопровода «Голубой поток».
В марте украинская сторона нарастила интенсивность ударов по береговым объектам черноморских магистралей.
Российские власти пообещали оперативно передавать Анкаре информацию о рисках для энергетической инфраструктуры.