Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.0 комментариев
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира спецподразделения ХАМАС
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира спецподразделения ХАМАС Абу Таима
Израильские военные сообщили, что уничтожили высокопоставленного палестинского боевика, участвовавшего в масштабном нападении на кибуц Нирим осенью 2023 года.
Вооруженные силы Израиля сообщили, что нанесли точечный удар по южной части палестинского анклава. Целью атаки стал руководитель специального подразделения «Нухба» Мухаммед Абу Таим, пишет РИА «Новости».
«Вчера силы ЦАХАЛ нанесли удар по южной части сектора Газа и ликвидировали Мухаммеда Абу Таима, главу отряда «Нухба» в вооруженном крыле организации ХАМАС», – заявили представители армейской пресс-службы.
Убитый командир принимал непосредственное участие в атаке на израильскую территорию 7 октября 2023 года. В последнее время боевик активно занимался вербовкой новых участников и поддержанием боеготовности группировки.
Военные подчеркнули, что перед проведением операции предприняли все необходимые меры для защиты мирного населения. Для минимизации ущерба армия использовала высокоточные боеприпасы и вела непрерывное воздушное наблюдение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля израильские военные ликвидировали командира взвода «Нухба» Мухаммеда Наджиба Ашура.
Весной Армия обороны Израиля устранила командира военной разведки ХАМАС в Хан-Юнисе.
Ранее авиация ЦАХАЛ сообщила, что уничтожила заместителя командующего военно-морской полицией палестинского движения.