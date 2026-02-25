  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали 69 украинских дронов
    Лондон и Париж приготовились разбрасываться ядерными бомбами
    В ФРГ разрешили называть Мерца европейским аналогом Буратино
    СМИ сообщили о попытке суицида экс-генсека Совета Европы из-за дела Эпштейна
    Присяжных для суда над Маском нашли с трудом из-за ненависти людей к миллиардеру
    Британия вывела нефтепровод «Дружба» из-под санкций
    Подозреваемый во взрыве в Москве испытывал финансовые трудности
    «Коалиция желающих» подтвердила планы направить войска на Украину
    Фон дер Ляйен раскрыла планы ЕС снабдить Киев дронами и боеприпасами до Пасхи
    Полиция задержала российского корееведа Ланькова на лекции в Риге
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Мексики напомнила о действительно плохих соседях

    Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.

    8 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Россия долго терпела, пока не ударила

    Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.

    26 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Наш главный бренд «Русский солдат» знают во всем мире

    23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.

    20 комментариев
    25 февраля 2026, 07:15 • Новости дня

    Ростех заявил о превосходстве «Краснополя» над западными снарядами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские управляемые снаряды «Краснополь» превзошли по точности западные средства аналогичного назначения, заявили в «Ростехе».

    Российские управляемые снаряды «Краснополь» превосходят по точности западные аналоги, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление госкорпорации «Ростех». В официальном сообщении, опубликованном в Telegram, отмечается: «Статистика показывает, что »Краснополь« ощутимо превосходит по точности западные управляемые снаряды».

    Таким образом в «Ростехе» прокомментировали видеоролик, размещённый Минобороны России, где расчет самоходной гаубицы «Мста-С» одним попаданием управляемого осколочно-фугасного снаряда «Краснополь-М2» уничтожил опорный пункт противника. По данным госкорпорации, применение этих боеприпасов ускоряет весь цикл боевой работы: от обнаружения цели до выхода с позиции.

    Кроме того, в «Ростехе» подчеркнули, что мобильность «Мсты-С» позволяет ей быстро сменять позиции и вести огонь за две-три минуты. Применение «Краснополя-М2» превращает артиллерию из средства площадного подавления в инструмент точечного уничтожения объектов противника.

    Разработчики отмечают, что «Краснополь» особенно востребован в контрбатарейной борьбе, а также при поражении бронетехники, пунктов управления беспилотниками, командных пунктов и других важных целей. При этом, по их словам, важны не только точность и эффективность снаряда, но и высокая скорость маневра САУ для повышения её выживаемости на поле боя.

    С начала спецоперации на Украине выпуск боеприпасов «Краснополь» был увеличен в несколько раз. По данным Ростеха, их применение позволяет значительно экономить расход обычных боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт заявил об эффективности корректируемых снарядов «Краснополь» против западных танков.

    Новые снаряды «Краснополь» способны выбирать цели по принципу приоритетности.

    Ростех поставил российской армии новые снаряды «Краснополь-М2» и ракеты для комплекса «Корнет».

    24 февраля 2026, 06:18 • Новости дня
    В США восхитились мощью российского «танка-монстра» Т-95
    В США восхитились мощью российского «танка-монстра» Т-95
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Перспективная российская боевая машина «Объект 195» – танк Т-95 с мощным вооружением могла значительно обогнать зарубежных конкурентов по тактико-техническим характеристикам, заявил обозреватель американского портала 19fortyfive Стив Балестриери.

    Автор в материале для 19fortyfive выразил мнение, что эта техника стала бы «настоящим монстром», пишет «Лента.ру».

    Машину создавали с учетом возможности установки массивного 152-миллиметрового гладкоствольного орудия, которое могло запускать управляемые ракеты. Такой танк обещал «непревзойденную огневую мощь».

    Концепция боевой машины, отмененная к концу 2010-х годов, предусматривала размещение пушки в необитаемой башне. Конструкторы планировали изолировать экипаж, а также применить модульную композитную броню и революционную активную защиту «Дрозд-2».

    Эксперт отметил, что новейший Т-14 «Армата» получил некоторые элементы от «Объекта 195». Предшественник, по словам автора, остался лучшим российским танком, который так никогда и не был создан.

    Газета ВЗГЛЯД писала об известных характеристиках Т-95. Официально были представлены только три прототипа. Серийное производство так и не началось.

    Комментарии (20)
    23 февраля 2026, 00:13 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия укрепит армию, флот и ядерную триаду
    Путин заявил, что Россия укрепит армию, флот и ядерную триаду
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В обращении по случаю Дня защитника Отечества президент Владимир Путин отметил среди планов ускоренную разработку перспективных вооружений, усиление ядерной триады и развитие вооруженных сил с опорой на боевой опыт спецоперации.

    Президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил с Днем защитника Отечества.

    В своем обращении глава государства отметил, что Россия продолжит масштабное укрепление армии и флота с учетом складывающейся международной ситуации и боевого опыта специальной военной операции, с опорой на российскую промышленность, науку, индустриальные и высокотехнологичные компании.

    Президент назвал развитие ядерной триады безусловным приоритетом, гарантирующим безопасность страны, стратегическое сдерживание и баланс сил в мире, и заявил о планах качественно наращивать потенциал всех видов вооруженных сил, повышать их боеготовность и мобильность.

    «Будем наращивать темпы разработки перспективных систем для вооруженных сил», – сказал Путин. – «Уверен в главном: эта техника всегда будет в надежных руках. Наши солдаты и офицеры – настоящие патриоты, люди особой закалки и несгибаемой воли, опора государства и общества».

    Путин отметил, что в ходе СВО плечом к плечу сражаются представители всех народов России, а в умении вместе побеждать ради общих целей заключена колоссальная сила армии и российского многонационального общества.

    «Испокон веков на защиту страны поднимались люди разных национальностей и вероисповеданий. Чувство патриотизма, ответственность за судьбу Родины скрепляли их единство, вдохновляли на ратные подвиги и великие, бессмертные победы. Современное поколение воинов России достойно продолжает традиции доблести и чести, завещанные предками», – подчеркнул президент.

    Он выразил низкий поклон всем, кто сражается за Отечество, и почтил память павших героев.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина в День защитника Отечества провести рабочий день, возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата и вручить государственные награды.

    Комментарии (19)
    24 февраля 2026, 18:04 • Видео
    На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

    Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 02:43 • Новости дня
    Небензя ответил на планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие

    Tекст: Катерина Туманова

    Выступая на экстренном заседании по Украине в Совбезе ООН российский постпред при организации Василий Небензя отметил как показательный момент, что некоторые западные столицы, осознавая безрассудство Лондона и Парижа, отказываются, как Берлин, от участия в затее по снабжению Киева ядерным оружием.

    «Полагаю, никому не стоит напоминать, что подобные замыслы мало того что безответственны и опасны, так еще и противоправны, поскольку являются прямым нарушением первой статьи Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Именно по этой причине авторы этой авантюры стремятся изобразить обретение Киевом ядерного оружия в качестве результата разработки самих украинцев», – заявил Небензя.

    Дипломат подчеркнул, что такое развитие событий ясно дает понять, что британские и французские лидеры, остающиеся «не у дел» в процессе урегулирования украинского конфликта, окончательно утратили связь с реальностью.

    «Россия обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям. Однако надеемся на то, что в Лондоне и Париже все же достаточно здравомыслящих и рассудительных людей, которые смогут удержать своих лидеров от таких неадекватных шагов», – сказал он.

    Напомним, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МИД России заявили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности. При этом Франция отвергла обвинения в передаче ядерного оружия Киеву. Российские сенаторы предостерегли ЕС от эскалации при ядерных поставках Киеву.

    Комментарии (5)
    24 февраля 2026, 14:43 • Новости дня
    «Калашников» отгрузил первую в 2026 году партию новейших автоматов АК-12К

    «Калашников» отгрузил первую в 2026 году партию укороченных автоматов АК-12К

    Tекст: Мария Иванова

    Российские оружейники направили в войска 5,45-миллиметровые изделия, созданные по запросам штурмовых подразделений ВДВ и отличающиеся улучшенной эргономикой.

    Изделия направлены заказчику в рамках выполнения государственного контракта на 2026 год, сообщает Telegram-канал концерна.

    Оружие крайне востребовано в зоне спецоперации, поэтому объемы его производства в текущем году были существенно увеличены.

    Конструкторы предприятия разработали этот автомат специально для штурмовых групп и разведчиков Воздушно-десантных войск. Модель удалось поставить на плановое производство в кратчайшие сроки.

    Новинка сохранила боевые качества полноразмерного образца, но стала компактнее и получила прибор малошумной стрельбы. Впервые применена расцветка «Мультикам», обеспечивающая эффективную маскировку бойцов.

    Масса оружия без магазина составляет 3,4 килограмма, а длина ствола равна 290 миллиметрам. В боевом положении длина автомата достигает 810 миллиметров, а со сложенным прикладом уменьшается до 570 миллиметров. Магазин вмещает 30 патронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» в 2026 году увеличит производство востребованных в зоне спецоперации укороченных автоматов. Ранее предприятие досрочно выполнило контракт на поставку крупной партии этого оружия.

    Комментарии (23)
    22 февраля 2026, 23:53 • Новости дня
    Одесситы захватили сотрудника ТЦК после похищения мужчины на улице

    Жители Одессы задержали военкома и потребовали освободить насильно мобилизованного мужчину

    Tекст: Денис Тельманов

    Толпа прохожих в Одессе заблокировала сотрудника центра комплектования, пытаясь добиться освобождения насильно задержанного призывника.

    Инцидент произошел после того, как военкомы схватили прохожего, однако забыли своего коллегу при спешном отступлении, сообщает ТАСС. Очевидцы мгновенно окружили оставшегося сотрудника и не дали ему уйти или вызвать подмогу по телефону.

    На опубликованных кадрах одна из женщин удерживает человека в форме и кричит: «Пацана отпустите. Не отпущу его, пока пацана не отпустят».

    Собравшиеся люди обвиняют патрульных в избиениях и похищениях горожан прямо на улицах областного центра.

    К конфликту присоединился мужчина в штатском, представившийся сержантом украинской армии. Он отобрал у растерянного работника ТЦК военный билет и пригрозил жалобой в органы собственной безопасности из-за неправомерных действий патруля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ТЦК в Черкасской области похитили священника канонической УПЦ для отправки в боевую бригаду.

    Харьковчанин после смены пола добился через суд исключения из списков воинского учета.

    В городе Коломые Ивано-Франковской области произошел взрыв в здании центра комплектования.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 06:31 • Новости дня
    Группировка «Север» прорвала оборону ВСУ в двух областях

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военнослужащие продолжили создание полосы безопасности, уничтожив в ходе боев новейшие украинские станции радиоэлектронной борьбы.

    Бойцы группировки войск «Север» ведут ожесточенные бои, где за сутки общее продвижение составило до 750 метров, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Штурмовые группы при поддержке авиации и артиллерии продавливают оборону противника на нескольких участках, несмотря на активное использование ВСУ дронов и попытки ударов по энергетике.

    На Харьковском направлении продолжается наступление в районе Волчанска и Старицы, где завершена зачистка участка леса. Особое внимание уделяется уничтожению логистических узлов и средств радиоэлектронной борьбы противника. На передовой были замечены и поражены новейшие украинские разработки РЭБ «Октава» и «Дамба», которые не смогли защитить позиции от российских ударов.

    Потери украинской стороны за сутки превысили 230 человек, также уничтожено множество техники, включая станции «Старлинк» и гаубицы. Кроме того, военных предупредили о рассылке вредоносного программного обеспечения под видом ссылки на «Википедию» для взлома мобильных устройств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.

    Северяне вынуждают ВСУ перебрасывать резервы или оставлять личный состав в безысходном положении. Также российские бойцы узнали о пытках и убийствах иностранных наемников их собственными нанимателями.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 00:30 • Новости дня
    В ДНР зафиксировали сутки без обстрелов со стороны ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска полностью воздержались от нанесения ударов по территории республики в течение минувших суток.

    На территории республики сохранялась спокойная обстановка, так как украинские силовики не открывали огонь по жилым районам, передает ТАСС.

    «Фактов вооруженных атак ВФУ не зафиксировано», – говорится в официальной сводке профильного ведомства.

    Соответствующие данные представили в управлении по документированию военных преступлений Украины.

    Это подразделение входит в структуру администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заняли более выгодные позиции и уничтожили несколько складов.

    На ряде направлений армия ликвидировала более 1250 боевиков и американскую технику. Противник потерял свыше 1230 военнослужащих и десятки единиц бронетехники.

    Комментарии (2)
    22 февраля 2026, 10:19 • Новости дня
    ВМС Таиланда потопили малайзийский траулер, пытавшийся протаранить их патрульный катер

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Патрульный катер военно-морских сил Таиланда открыл предупредительный огонь по малайзийскому малому рыболовному судну, которое попыталось протаранить катер после обнаружения им группы малайзийских траулеров, производивших незаконный лов рыбы в территориальных водах Таиланда; малайзийской судно затонуло, экипаж арестован, сообщил пресс-секретарь ВМС Таиланда контр-адмирал Пхарат Раттаначайяпхан.

    Патрульный катер военно-морских сил Таиланда потопил малайзийский траулер, который пытался протаранить катер после обнаружения группы малайзийских судов, занимавшихся незаконным ловом рыбы в таиландских территориальных водах, передает РИА «Новости». По словам пресс-секретаря ВМС Таиланда контр-адмирала Пхарата Раттаначайяпхана, инцидент произошел 20 февраля 2026 года в восьми морских милях от острова Липе.

    «Патрульный катер ВМС, высланный проверить информацию, был вынужден открыть предупредительный огонь, когда один из траулеров попытался его таранить», – сообщил адмирал. По его словам, капитан катера через громкую связь потребовал от рыбаков остановиться и приготовиться к досмотру, но большинство траулеров попытались быстро покинуть акваторию.

    Один из траулеров пошел на опасное сближение, и в ответ экипаж катера открыл предупредительный огонь. В результате стрельбы один член экипажа траулера был ранен, двое других задержаны, а судно затонуло. Как выяснилось, все трое задержанных являются гражданами Таиланда, работавшими по контракту в Малайзии.

    Раненого доставили в больницу провинции Сатун, а двое других были переданы полиции и арестованы по решению суда. ВМС Таиланда подчеркивают, что действия были направлены на защиту национальных интересов и борьбу с браконьерством в прибрежных водах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС Таиланда начали операцию по вытеснению камбоджийских военных с приграничной территории. Военные моряки Таиланда спасли четырех россиян с катера, который застрял на скалах в районе Пхукета. США и Таиланд провели масштабные совместные морские учения CARAT в Андаманском море.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 03:34 • Новости дня
    Маск заключил сделку с Пентагоном по использованию ИИ Grok в военных целях

    Пентагон подписал соглашение с xAI на использование Grok в военных целях

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания Илона Маска xAI предоставит Пентагону доступ к искусственному интеллекту Grok для интеграции в секретные военные системы.

    Пентагон заключил соглашение с компанией Илона Маска xAI о внедрении искусственного интеллекта Grok в военные системы, передает Axios.

    По данным издания, ключевым условием сделки стало согласие на использование Grok для всех законных целей, включая разведку, разработку вооружений и проведение военных операций.

    Ранее единственной системой ИИ, доступной для таких задач, была Anthropic Claude, однако ее создатели отказались снимать ограничения на массовую слежку и применение автономного оружия.

    В публикации подчеркивается, что пока не ясно, удастся ли xAI полностью заменить Anthropic, а также сколько времени потребуется на этот процесс.

    Источники Axios отмечают, что параллельно Пентагон ведет переговоры с OpenAI и Google о возможном сотрудничестве в области искусственного интеллекта для нужд обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чат-бот Grok, разработанный Илоном Маском, оказался объектом расследования Еврокомиссии из-за функции генерации откровенных изображений на основе реальных фотографий.

    Мать одного из детей Маска, Эшли Сент-Клэр, подала иск к компании xAI в связи с распространением чат-ботом Grok интимных снимков с ее участием.

    В ответ xAI ввела дополнительные технические ограничения на использование Grok.

    Комментарии (3)
    22 февраля 2026, 10:57 • Новости дня
    Ростех поставил в войска новую партию ракет для «Панцирей»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха поставил в войска партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) для комплексов «Панцирь», включая боеприпасы ближнего перехвата, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Поставка зенитных управляемых ракет для комплексов «Панцирь» состоялась в преддверии Дня защитника Отечества, передает ТАСС. В войска были отгружены как стандартные ракеты, так и мини-ЗУР ближнего перехвата, что позволило значительно увеличить боекомплект установок.

    В пресс-службе госкорпорации уточнили, что благодаря мини-ЗУР количество ракет в направляющих может достигать 48 вместо 12. Возможна вариация числа средств поражения в зависимости от сочетания стандартных и новых ракет.

    В Ростехе подчеркнули, что комплексы «Панцирь» продолжают демонстрировать высокую эффективность в боевых условиях, обеспечивая защиту от сложных целей, включая ракеты ATACMS, Storm Shadow, а также высокоскоростные HARM. По словам представителей госкорпорации, современные мини-ЗУР успешно применяются против малоразмерных беспилотников и других целей.

    В компании также отметили, что новые управляемые ракеты предназначены для поражения различных целей в ближней зоне. Испытания подтвердили заявленные характеристики и правильность технических решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех начал поставки в войска мини-ракет для комплексов «Панцирь». Ростех создал систему «Серп» для защиты от дронов. Ростех повысил эффективность работы комплексов «Панцирь».

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 23:30 • Новости дня
    ПВО России сбили 36 украинских дронов над регионами страны

    Минобороны сообщило о 36 сбитых украинских БПЛА в шести регионах

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером 22 февраля российские расчетые ПВО за три часа перехватили и уничтожили десятки украинских беспилотников над Белгородской, Московской и другими областями.

    Российские средства ПВО в течение трех часов перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников над несколькими регионами страны, передает ТАСС. Об атаке сообщили в Минобороны России.

    В военном ведомстве заявили: «22 февраля текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА над территорией Белгородской области, 6 БПЛА над территорией Московского региона, в том числе 4 БПЛА, летевших на Москву, 6 БПЛА над территорией Воронежской области, 5 БПЛА над территорией Калужской области, 2 БПЛА над территорией Брянской области и по 1 БПЛА над территориями Курской и Тверской областей».

    Таким образом, под удар, по данным Минобороны, попали Белгородская, Московская, Воронежская, Калужская, Брянская, Курская и Тверская области. Все заявленные беспилотники были уничтожены дежурными расчетами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Калужской области средствами ПВО уничтожены 17 беспилотников, и обломки одного из них повредили окно школы в Обнинске.

    В воскресенье силы ПВО сбили 130 украинских БПЛА. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО на подлете к столице, на месте падения его обломков работают экстренные службы.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 02:21 • Новости дня
    Слуцкий предложил запретить увольнять супругов участников спецоперации

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель ЛДПР выступили с инициативой законодательно ограничить расторжение трудовых договоров с супругами военнослужащих по инициативе работодателей, исключая лишь случаи полной ликвидации предприятий.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо главе Минтруда Антону Котякову с идеей закрепить в законе запрет на увольнение жен участников спецоперации, передает ТАСС. Инициатива касается случаев расторжения договора по желанию начальства.

    «Предлагается установить запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя с данной категорией граждан, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем», – заяаил Слуцкий,.

    Парламентарий отметил, что сейчас закон допускает увольнение жен военных при сокращении штата или реорганизации компании. При этом супруги бойцов нередко вынуждены пропускать работу из-за воспитания детей, оформления выплат или поездок к месту службы мужей.

    Депутат подчеркнул стратегическое значение социальной поддержки таких семей. По его мнению, уверенность военнослужащих в стабильном положении близких критически важна для боевого духа и эффективности выполнения задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил начислять военнослужащим в зоне спецоперации двойной накопительный взнос по военной ипотеке.

    Ранее группа депутатов ЛДПР подготовила законопроект об уголовном наказании за мошенничество с выплатами через фиктивные браки.

    Также парламентарии выступили с инициативой ввести статус ветерана трудовой деятельности для граждан с длительным стажем.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 00:23 • Новости дня
    В 2026 году ВСУ потеряли примерно 65 тыс. военнослужащих

    Tекст: Денис Тельманов

    Потери украинских военных подразделений только в 2026 году составили уже около 65 тысяч бойцов. А с начала спецоперации общие потери ВСУ превысили 1,5 млн человек, включая убитых и раненых.

    В 2026 году Вооруженные силы Украины потеряли примерно 65 тыс. военнослужащих. А с момента начала СВО эта цифра превысила 1,5 млн, передает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты. В расчетах использовались официальные данные Министерства обороны России, опубликованные по итогам 2025 года.

    В общей сложности с начала спецоперации российскими военными были уничтожены 670 украинских самолетов, 283 вертолета и 116 804 беспилотных летательных аппарата, следует из информации российского военного ведомства.

    Также зафиксировано уничтожение 650 зенитных ракетных комплексов, 27 835 танков и других боевых бронированных машин и 1 671 боевой машины реактивных систем залпового огня.

    Аналогичные цифры боевых потерь украинской стороны ранее озвучил Сергей Рудской, начальник Главного оперативного управления Генштаба Минобороны России. По его данным, потери украинских войск также превысили 1,5 млн человек.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 22:56 • Новости дня
    Литовская армия задумалась о покупке украинского дальнобойного оружия

    Литва заинтересовалась покупкой технологии ракет ВСУ «Паляница», «Лютый» и FP-5

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Литвы заявили о заинтересованности возможностью получить доступ к украинским разработкам дальнобойного вооружения, включая системы «Паляница», «Лютый» и FP-5 «Фламинго».

    Литва рассматривает возможность приобретения украинских технологий в сфере дальнобойного оружия, передает ТАСС со ссылкой на интервью командующего литовской армией Раймундаса Вайкшнораса газете Die Welt. По его словам, Киев уже создал несколько таких образцов.

    «Украина разработала ряд систем большой дальности: «Паляница», «Лютый», FP-5 «Фламинго». Мы изучаем такие возможности», – заявил Вайкшнорас.

    Он пояснил, что часть вооружений, которые Литва уже имеет или планирует закупить, оснащена так называемыми kill switches, способными прерывать или блокировать GPS-соединение, а также программно исключать цели в отдельных районах.

    Генерал подчеркнул, что для Вильнюса важно иметь собственный потенциал, находящийся под национальным контролем, в том числе через кооперацию с Украиной или трансфер ее технологий.

    По его оценке, такие системы стали бы «инструментом сдерживания», однако Литва как небольшая страна по-прежнему остается зависимой от поддержки союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабные планы по размещению тысяч немецких военнослужащих в Литве оказались под угрозой из-за нежелания солдат служить на этой территории.

    Прибалтийские республики и Северная Европа рассматриваются экспертами как плацдарм для возможного нападения на Россию и источники угроз вплоть до блокады Калининградской области и ударов по Санкт-Петербургу.

    Семь литовских наемников отказались от тренировок в зоне СВО из-за страха перед интенсивной имитацией боя.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 00:52 • Новости дня
    США сообщили о проведении учений с Канадой и Данией на Аляске и в Гренландии

    Tекст: Денис Тельманов

    Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки объявило о начале учений с Канадой и Данией, которые продлятся до середины марта.

    Совместные учения ARCTIC EDGE 2026 стартовали в различных районах от Аляски до Гренландии, передает ТАСС. Мероприятия продлятся с 23 февраля по 13 марта 2026 года. В учениях принимают участие Дания, Канада, Национальная гвардия Аляски, а также межведомственные партнеры, включая ФБР и Береговую охрану США.

    Как отмечается в заявлении Северного командования ВС США, учения нацелены на повышение готовности, демонстрацию возможностей и улучшение взаимодействия между партнерами в арктическом регионе. В числе ключевых задач – отработка защиты от крылатых ракет, противодействие беспилотным летательным аппаратам, а также тренировка навыков выживания и перемещения в арктических условиях.

    «НОРАД и Северное командование ВС США проведут совместные полевые учения ARCTIC EDGE 2026 (AE26) в различных районах от Аляски до Гренландии с 23 февраля по 13 марта 2026 года», – говорится в официальном сообщении.

    Участники учений также будут отрабатывать взаимодействие между различными ведомствами, что должно повысить эффективность совместных операций в Арктике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости усиленного внимания к безопасности арктических территорий в Норвегии, Швеции и Финляндии.

    Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри выразил недовольство решением премьера Гренландии не принимать американский плавучий госпиталь.

    Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что система здравоохранения Гренландии не нуждается во внешней помощи.

    Генконсул России на Шпицбергене Андрей Чемерило подчеркнул важность соблюдения демилитаризации архипелага и призвал к сдержанности.

    Комментарии (0)
    «Обеление» москвичей приносит миллиарды рублей дохода

    В России продолжается борьба с нелегальной занятостью. В прошлом году только в Москве выявили почти 64 тыс. человек, которым пришлось вернуть в бюджет 9 млрд рублей. Налоговая все эффективнее находит неработающих граждан и заставляет их платить налоги, отмечают эксперты. Как это происходит? Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Как распад СССР разрушил миф о «шведском социализме»

    Свежая статистика показывает полный крах того, что еще пару десятилетий назад называлось «шведским социализмом». О построении благополучного общества подобного образца мечтали еще советские реформаторы. Сегодня Швеция переживает колоссальный социальный кризис и обнищание. Эксперты считают, что происходящее прямо связано с последствиями распада СССР. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

