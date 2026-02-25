Ростех заявил о превосходстве «Краснополя» над западными снарядами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские управляемые снаряды «Краснополь» превосходят по точности западные аналоги, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление госкорпорации «Ростех». В официальном сообщении, опубликованном в Telegram, отмечается: «Статистика показывает, что »Краснополь« ощутимо превосходит по точности западные управляемые снаряды».

Таким образом в «Ростехе» прокомментировали видеоролик, размещённый Минобороны России, где расчет самоходной гаубицы «Мста-С» одним попаданием управляемого осколочно-фугасного снаряда «Краснополь-М2» уничтожил опорный пункт противника. По данным госкорпорации, применение этих боеприпасов ускоряет весь цикл боевой работы: от обнаружения цели до выхода с позиции.

Кроме того, в «Ростехе» подчеркнули, что мобильность «Мсты-С» позволяет ей быстро сменять позиции и вести огонь за две-три минуты. Применение «Краснополя-М2» превращает артиллерию из средства площадного подавления в инструмент точечного уничтожения объектов противника.

Разработчики отмечают, что «Краснополь» особенно востребован в контрбатарейной борьбе, а также при поражении бронетехники, пунктов управления беспилотниками, командных пунктов и других важных целей. При этом, по их словам, важны не только точность и эффективность снаряда, но и высокая скорость маневра САУ для повышения её выживаемости на поле боя.

С начала спецоперации на Украине выпуск боеприпасов «Краснополь» был увеличен в несколько раз. По данным Ростеха, их применение позволяет значительно экономить расход обычных боеприпасов.

