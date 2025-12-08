  • Новость часаРоссийские войска освободили запорожскую Новоданиловку и Червоное в ДНР
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Чили в поисках здравого смысла

    Чилийская ситуация показывает, что общество устало выбирать между радужной повесткой, оторванной от бытовой реальности, и коричневой ностальгией по простым силовым решениям.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Донбасс всегда голосовал против Украины

    Европейские пропагандисты все еще пытаются сшить Донбасс с Украиной – например, вспоминают итоги референдума 1991 года, на котором жители региона якобы высказались за то, чтобы быть вместе с Украиной. Хотя реальное волеизъявление людей на всем протяжении независимости Украины было прямо противоположным.

    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ключ от туалета как культурный феномен русской эмиграции

    Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.

    8 декабря 2025, 13:09 • Новости дня

    «Калашников» заключил контракты на поставку «Куб-2» и «Куб-10»

    «Калашников» подписал контракты на поставку управляемых боеприпасов «Куб-2» и «Куб-10»

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн «Калашников» начал подготовку производственных мощностей для выполнения новых контрактов на поставку барражирующих боеприпасов «Куб-2» и «Куб-10», обладающих высокой эффективностью при выполнении задач в зоне СВО.

    Концерн «Калашников» заключил новые крупные контракты на производство и поставку управляемых барражирующих боеприпасов «Куб-2» и управляемых боеприпасов «Куб-10», сообщает Telegram-канал концерна. Сейчас на предприятии уже началась подготовка производственных площадок для выполнения этих заказов.

    «Куб-2» выпускается в версиях с различной массой боевой части. Модификация малого класса предназначена для поражения отдельных военнослужащих и небронированной техники, а средний класс способен наносить удары по личному составу противника, позициям комплексов с беспилотниками, местам базирования вертолетов и легкобронированной технике. Главная особенность «Куб-2» – высокая маневренность и оснащение оптико-электронной системой, позволяющей наводить боеприпасы даже на движущиеся цели.

    Наведение и поражение целей «Куб-2» возможно в ручном и автоматическом режимах с помощью бортового вычислительного комплекса с элементами искусственного интеллекта. По данным концерна, «УББ “Куб-2” невосприимчивы к средствам РЭБ, а их эффективность в зоне СВО достигла 95%». Дополнительную точность обеспечивают работающие в связке с боеприпасами разведывательные беспилотники СКАТ 350 М и уникальное программное обеспечение, поддерживающее выполнение боевых задач круглосуточно.

    Боеприпас «Куб-10» создан для борьбы с небронированной техникой противника и бронетранспортерами, командными пунктами, объектами ПВО и РЭБ, складами боеприпасов и ГСМ, а также для поражения беспилотных комплексов и авиации противника на стоянках.

    Недавно «Калашников» получил все разрешительные документы для экспорта «Куб-2» и «Куб-10» за рубеж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» установил рекорд по количеству произведенных гранатометов для СВО.

    Концерн выполнил крупную поставку беспилотников СКАТ 350М заказчику.

    «Калашников» завершил выполнение годового госконтракта на поставку партии автоматов АК-12.

    5 декабря 2025, 14:29 • Новости дня
    Охрана базы атомных подлодок Франции пыталась сбить неизвестные беспилотники
    Охрана базы атомных подлодок Франции пыталась сбить неизвестные беспилотники
    @ Witt/Pool/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вечером возле базы Иль-Лонг, на которой дислоцируются атомные подлодки, зафиксировали пять неопознанных дронов; военные принимали меры для их уничтожения.

    Неопознанные беспилотники были замечены вечером 30 ноября над военно-морской базой Иль-Лонг на западе Франции, где расположены атомные подлодки страны, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

    Сообщается, что около 19.30 по местному времени (21.30 мск) военным удалось зафиксировать сразу пять таких аппаратов.

    На место оперативно прибыли специалисты по борьбе с БПЛА, а морские пехотинцы, охраняющие базу, попытались сбить беспилотники. Официально не уточняется, удалось ли французским военным нейтрализовать воздушные объекты.

    AFP отмечает, что похожий инцидент был зафиксирован и ранее: в ночь на 18 февраля беспилотники пролетали в районе полуострова Крозон, где находится военно-морская база, но тогда дроны не нарушили непосредственно воздушное пространство военного объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины подтвердили появление дронов возле самолета Владимира Зеленского в Ирландии. Военные и разведывательные беспилотники замечались над аэропортом Мюнхена. Власти Норвегии задержали граждан Германии за запуск дронов у аэропорта.

    5 декабря 2025, 17:59 • Новости дня
    Посол США заявил о готовящемся отказе Турции от С-400 и возврате в программу F-35

    Посол США Баррак заявил о возможной покупке Турцией истребителей F-35 и отказе от С-400

    Посол США заявил о готовящемся отказе Турции от С-400 и возврате в программу F-35
    @ JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Анкара рассматривает полный отказ от российских комплексов С-400, чтобы восстановить контакты с Вашингтоном по теме истребителей F-35, заявил посол Штатов в Турции Том Баррак.

    Турция больше не использует российские комплексы С-400 и близка к их окончательному отказу, вслед за чем станет возможна закупка американских истребителей F-35, передает ТАСС со ссылкой на заявление посла США в Турции Тома Баррака.

    «Я уверен, что эти вопросы будут решены в течение следующих четырех-шести месяцев», – заявил Баррак на конференции в Абу-Даби, сообщает агентство Bloomberg. Дипломат дал однозначный ответ «Да» на вопрос, собирается ли Анкара отказаться от российских систем.

    Баррак пояснил, что, по информации США, Турция сейчас не использует российские ЗРК С-400, однако продолжает их хранить на своей территории, и именно этот факт осложняет отношения между Турцией и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ отметил, что США отказали Турции в поставках истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских комплексов С-400.

    При этом Анкара 6 ноября подтвердила отсутствие планов по полному отказу от российских С-400, несмотря на давление со стороны Вашингтона.

    До этого в сентябре Москва предложила Анкаре комплексное обслуживание зенитных ракетных систем С-400 и заявила о готовности обсуждать другие направления военно-технического сотрудничества.

    7 декабря 2025, 17:30 • Видео
    США изменили стратегию ради России

    Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    5 декабря 2025, 14:45 • Новости дня
    Озвучены планы по строительству новых тральщиков для ВМФ

    Замглавкома ВМФ Мухаметшин: До 2050 года в Петербурге построят не менее 20 тральщиков для ВМФ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Средне-Невский судостроительный завод намерен продолжить выпуск тральщиков проекта 12700 «Александрит» с улучшенным оснащением вплоть до 2050 года, заявил замглавкома ВМФ Игорь Мухаметшин.

    На Средне-Невском судостроительном заводе ОСК в Петербурге планируется построить не менее 20-30 морских тральщиков проекта 12700 «Александрит» для Военно-Морского флота. Об этом заявил ТАСС заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин после спуска на воду 11-го тральщика «Дмитрий Лысов».

    «Серийность будет продолжена. Эти корабли будут служить на всех наших четырех флотах и на Каспийской флотилии. И будет еще несколько десятков их построено. <…> Не менее двух-трех десятков», – подчеркнул Мухаметшин.

    Заместитель главкома ВМФ сообщил, что программа строительства рассчитана минимум до 2036 года, а в перспективе – до 2050 года. Серия тральщиков будет обновляться и совершенствоваться по мере производства.

    Тральщики получат более современное вооружение, на них активно реализуются процессы импортозамещения и улучшаются эксплуатационные характеристики. Все это, по словам Мухаметшина, позволяет говорить о значительном росте возможностей современного российского флота по разминированию и обеспечению безопасности на морских путях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Северодвинске спустили на воду транспорт ледового класса «Академик Макеев».

    А весной 2021 года на Средне-Невском судостроительном заводе спустили на воду корабль противоминной обороны проекта 12700 «Анатолий Шлемов» для Военно-морского флота.

    Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые можно обнаруживать как в воде, так и в морском грунте без входа в опасную зону.

    6 декабря 2025, 21:56 • Новости дня
    Бойцы «Ахмата» уничтожили за неделю более 100 БПЛА при помощи новой разработки

    Tекст: Вера Басилая

    Отряд связи спецназа «Ахмат» начал применять уникальную систему, способную обнаруживать и подавлять вражеские дроны на расстоянии до 100 км, что уже позволило вывести из строя около 100 дронов.

    В распоряжении бойцов спецназа «Ахмат» находится инновационное оборудование для обнаружения и перехвата украинских беспилотников, передает «Россия 24».

    Комплекс способен находить дроны противника в радиусе до 100 км, а также анализировать их маршруты, определять точки взлета и направления движения, сообщил военнослужащий с позывным Шаран.

    По его словам, система подходит для всех типов БПЛА: FPV, гексакоптеров и других. «Позволяет проанализировать маршруты, точки взлета, маршруты прохождения со стороны врага, куда они идут», – рассказал он телеканалу.

    Военнослужащий также отметил, что новая технология совмещает возможности обнаружения и подавления дронов, тогда как ранее эти функции разделялись между разными комплексами. Теперь, как подчеркнул боец, можно не только засечь беспилотник, но и оперативно вывести его из строя.

    За последнюю неделю новая система помогла вывести из строя около 100 украинских БПЛА. В спецназе «Ахмат» отмечают, что количество таких комплексов будет увеличиваться благодаря их высокой эффективности.

    Ранее в Петербурге представили первый российский симулятор кинетического перехвата беспилотников на базе программы «Квадросим».

    В Казани ранее презентовали детектор дронов, который позволяет осуществлять перехват видеосигнала с БПЛА.

    6 декабря 2025, 04:56 • Новости дня
    На Украине жители начали поджигать машины военкомов ТЦК

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Украины выражают протест против мобилизации, сжигая служебные автомобили территориальных центров комплектования, среди участников акций – местные партизаны и недовольное население.

    Как передает РИА Новости, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о продолжающихся поджогах автомобилей сотрудников территориальных центров комплектования на Украине.

    По его словам, занимаются этим и партизаны, и просто местное население, которое «очень обозлено на ТЦК». Лебедев отметил, что противодействие центрам комплектования объединяет граждан с различными политическими взглядами.

    Он добавил, что даже те украинцы, которые были за или против России, едины в своем неприятии политики ТЦК и желании прекращения военных действий.

    По словам координатора подполья, поджоги автомобилей организованы в знак протеста против мобилизации и работы ТЦК, которых на Украине называют «людоловами».

    Лебедев также предоставил видео от подполья, где зафиксированы ночные поджоги автомобилей защитного цвета, принадлежащих сотрудникам центров комплектования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Львова убил ножом остановившего его на улице сотрудника военкомата.

    Украинские власти предприняли попытку пополнить ВСУ за счет молодежи по программе «Контракт 18-24», но эти меры закончились провалом. Молодые украинцы разочаровались в правительстве и не верят в политические цели конфликта.

    Рамзан Кадыров призвал украинцев объединиться против боевых действий с Россией.

    6 декабря 2025, 01:56 • Новости дня
    Тысячи школьников Германии вышли на протесты против призыва в армию

    Tекст: Денис Тельманов

    В различных городах Германии прошли массовые демонстрации школьников против нового закона о модернизации военной службы, предусматривающего обязательную жеребьевку и медосмотр.

    По информации РИА Новости, акции протеста с участием тысяч школьников прошли в Берлине, Гамбурге и более чем 70 городах Германии.

    Демонстрации были направлены против принятого бундестагом законопроекта о реформе военной службы, предполагающего обязательную жеребьевку и медицинское освидетельствование для молодых людей.

    В Берлине в районе Кройцберг собрались более тысячи школьников, держали плакаты с резкой критикой нового закона и прошли шествием в центр города, сообщает издание Berliner Morgenpost. Вечером запланировано еще одно шествие с участием до двух тысяч человек.

    В Гамбурге перед главным университетом, по данным телерадиокомпании NDR, собралось примерно полторы тысячи человек. Протесты прошли и в других городах, в том числе в Штутгарте, Ростоке, Нюрнберге и Лейпциге.

    Организация Schulstreik gegen Wehrpflicht ранее анонсировала «забастовки» по всей стране. На их сайте отмечено: «Мы не хотим, чтобы нас на полгода нашей жизни заперли в казармах, учили строевой подготовке и как убивать».

    Бундестаг проголосовал за законопроект: 323 депутата поддержали инициативу, 272 были против, один воздержался.

    Новый порядок предусматривает обязательное заполнение опросников для всех молодых мужчин, из которых случайным образом будут отбирать кандидатов на службу. Женщины смогут участвовать по желанию.

    Срок военной службы составит минимум шесть месяцев, а добровольцы получат денежную компенсацию не менее 2,6 тыс. евро в месяц.

    По новому закону возобновляется, модернизируется и оцифровывается система воинского учета. Призывать избранных по жеребьевке обяжут только при нехватке добровольцев, а цель реформы – усиление сил бундесвера на фоне угроз безопасности. Сейчас в армии служит примерно 182 тыс. человек, а необходимый показатель – 203 тыс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бундестаг Германии принял закон, который обязывает всех юношей, родившихся после первого января 2008 года, проходить медосмотр и заполнять анкету о службе в армии с 2027 года.

    В Германии разработали проект закона для увеличения численности бундесвера до 460 тыс. человек, предусматривающий анкетирование и возможность возвращения призыва.

    Немецкие власти готовятся сократить расходы большинства министерств, кроме оборонного и инфраструктурного.

    6 декабря 2025, 03:13 • Новости дня
    Казахстан сообщил о сохранении герметичности КТК после атаки дронов ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Инфраструктура терминала Каспийского трубопроводного консорциума сохранила герметичность после атаки украинских дронов в ноябре, сообщило министерство энергетики Казахстана.

    Системы автоматической защиты морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума успешно сработали после удара украинских дронов, поэтому угрозы для экологии не возникло, заявили в Минэнерго Казахстана, передает ТАСС.

    В ведомстве уточнили, что главной задачей сейчас является поддержка суточных объемов добычи на месторождениях, экспортирующих нефть через КТК.

    Министерство совместно с добывающими компаниями перераспределяет объемы нефти и гибко корректирует логистику, чтобы не снижать экспортные показатели, используя все возможные маршруты экспорта.

    Ведомство отметило, что инцидент на терминале не спровоцировал полной остановки экспорта. Продолжается отгрузка нефти через инфраструктуру порта, при этом принимаются необходимые меры безопасности.

    В Минэнерго заявили: «Ситуация находится на постоянном контроле министерства энергетики». Ведомство подчеркнуло, что фокусируется только на сохранении стабильности экспорта и защите экономических интересов страны.

    Напомним, 29 ноября одно из причальных устройств КТК под Новороссийском пострадало в результате атаки украинских морских дронов.

    Казахстан назвал это недопустимым посягательством на международную энергобезопасность. Затем МИД Казахстана выразил протест и подчеркнул, что эти действия наносят ущерб отношениям между Астаной и Киевом.

    Альтернативой для самых важных экспортных потерь может стать трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан, который требует перевалки нефти через Каспий.

    За прошлый год по КТК было экспортировано 63 млн тонн нефти, более 70% этого объема приходится на зарубежных экспортеров, работающих в Казахстане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар назвал обеспечение стабильных поставок энергоносителей в Черноморском регионе и сохранность энергетической инфраструктуры ключевыми условиями для жизни миллионов людей.

    Каспийский трубопроводный консорциум продолжает отгрузку нефти на морском терминале в районе Новороссийска с помощью выносного причального устройства ВПУ-1.

    Кремль считает атаку украинских дронов на объект КТК вопиющим инцидентом, поскольку терминал имеет международное значение.

    5 декабря 2025, 23:22 • Новости дня
    Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку доставили в Москву

    Tекст: Денис Тельманов

    Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку экстренно транспортировали на лечение в Москву после того, как ее состояние удалось стабилизировать врачам.

    Девочку, получившую травмы из-за атаки ВСУ на Севастополь, перевезли на лечение в Москву, передает ТАСС.

    Согласно информации губернатора Михаила Развожаева, транспортировка стала возможна благодаря действиям медиков севастопольской городской больницы номер пять.

    В телеграм-канале глава города сообщил: «Девочку, пострадавшую от атаки ВСУ на Севастополь, отправили сегодня вечером в Москву – врачам нашей городской больницы №5 удалось стабилизировать ее состояние».

    Медики провели необходимые процедуры для стабилизации пострадавшей, что позволило организовать ее дальнейшее лечение в столице. Подробности о прогнозах на восстановление пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе предотвратили покушение на одного из командиров Черноморского флота с использованием самодельного взрывного устройства.

    Силы ПВО в Севастополе отразили атаку с Украины, сбив две воздушные цели над морем вдали от побережья.

    Состояние девочки, пострадавшей в парке Победы после атаки на Севастополь, медики оценивают как крайне тяжелое, однако рассматривают ее транспортировку в Москву.

    6 декабря 2025, 06:06 • Новости дня
    Мирошник сообщил о жертвах среди гражданских с 2014 года

    Мирошник: От ударов ВСУ с 2014 года погибли 13 тыс. мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    По данным посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, общее число жертв и пострадавших среди мирного населения с 2014 года достигло десятков тысяч человек.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что с 2014 года жертвами атак Вооруженных сил Украины стали порядка 28 тысяч гражданских, из которых около 13 тысяч погибли, передает РИА «Новости».

    По его словам, с начала конфликта, с 2014 года, число пострадавших мирных жителей уже достигло 41 тысячи человек, из них около 13 тысяч погибли.

    Большая часть этих потерь пришлась на Донбасс, где проводились самые интенсивные боевые действия. Мирошник подчеркнул, что эта статистика отражает длительные и масштабные последствия вооруженного конфликта для гражданского населения региона.

    Также дипломат обратил внимание на продолжающиеся угрозы безопасности для мирных жителей, вызванные обстрелами со стороны украинских военных. Он назвал ситуацию гуманитарной катастрофой и призвал международное сообщество обратить внимание на происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Шебекино в Белгородской области в результате удара беспилотника по легковому автомобилю пострадали двое мужчин.

    В Кривом Роге минувшей ночью в результате удара по зданию СБУ погибли три человека.

    Российский суд заочно приговорил к пожизненному заключению троих полковников ВСУ – Дмитрия Бондаровича, Андрея Дзяния и Виталия Сендзюка.

    5 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    В НАТО заявили, что вывод части войск США не ослабит оборону Европы

    Главком НАТО в Европе Гринкевич: Вывод части войск США не ослабит оборону ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Снижение численности американских войск на европейском континенте не создаст угрозу безопасности региона, заявил журналистам главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

    Сокращение числа американских военных в Европе не скажется на обороноспособности региона, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, передает ТАСС.

    Генерал заявил, что «уверен в возможностях НАТО», и подчеркнул готовность сил альянса реагировать на любой кризис или непредвиденные обстоятельства, цитирует его издание Politico.

    Гринкевич также отметил, что вывод части американских войск не приведет к дополнительной нагрузке на системы обороны Европы. По его словам, силы НАТО и после этого смогут эффективно выполнять задачи по обеспечению безопасности.

    Журналисты встретились с генералом в бельгийском Монсе, где обсуждали возможные изменения военного присутствия США и их влияние на общую стратегию альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США планируют в ближайшее время начать сокращение численности своего военного контингента в Румынии.

    В целом американское военное присутствие в Европе может быть уменьшено почти на треть.

    Европейские страны выразили тревогу по поводу возможного сокращения численности войск США в регионе.

    6 декабря 2025, 08:22 • Новости дня
    Фрегат «Маршал Шапошников» вошел в Красное море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд российских кораблей, в составе которого фрегат «Маршал Шапошников», зашёл в Красное море, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

    Российский фрегат «Маршал Шапошников» в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота зашел в Красное море, сообщает пресс-служба флота, передает РИА «Новости». Корабль сопровождал танкер «Борис Бутома».

    Экипажи кораблей до этого прошли через Аденский залив, где провели учения по разным сценариям действий с условным противником.

    Отряд вышел из Владивостока 1 октября. Главная цель похода – выполнение задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в стратегически важных районах Мирового океана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на военно-морскую базу Таиланда. Корабли Тихоокеанского флота на учениях уничтожили подлодку. Российские и китайские военные корабли провели совместные ракетные стрельбы в Японском море.

    6 декабря 2025, 02:39 • Новости дня
    США одобрили продажу 200 ракет AIM-120C-8 Дании

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США рассмотрела заявку Дании на приобретение двухсот ракет AIM-120C-8 и сообщила о решении Конгрессу, который, в свою очередь, теперь должен одобрить или заблокировать сделку.

    Как передает ТАСС, Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Дании двухсот ракет класса «воздух – воздух» средней дальности AIM-120C-8 на сумму 730 млн долларов.

    Ранее власти Дании официально запросили возможность приобрести указанные ракеты и связанное с ними оборудование у Соединенных Штатов.

    В заявлении Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона отмечается, что планируемая сделка соответствует внешнеполитическим и национальным интересам США и повышает безопасность союзника по НАТО.

    Американская сторона полагает, что поставка повысит совместимость боевых возможностей Дании с ВВС США и других партнеров альянса.

    Основным подрядчиком в рамках продажи может быть выбрана компания RTX Corporation. Как отмечает Пентагон, решение по сделке официально направлено в Конгресс США. У законодателей есть 30 дней на рассмотрение потенциальной продажи и возможности ее блокирования.

    Ранее Агентство сообщило, что Госдеп одобрил аналогичную потенциальную сделку с Данией по системе IBCS для противовоздушной и противоракетной обороны и сопутствующему обеспечению на сумму 3 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США договорились о продаже Польше ракет AGM-158B-2, AIM-120C-8 и AIM-9X, а также сопутствующего оборудования на общую сумму примерно 3,7 млрд долларов.

    США также предложили Польше заем в размере 2 млрд долларов на приобретение вертолетов Apache. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее боеприпасов для истребителей F-35 на 271 млн долларов.

    Литва закупит в США партию ракет средней дальности AMRAAM на сумму 94 млн евро (100 млн долларов), которые предназначены для ранее приобретенных ЗРК NASAMS.

    6 декабря 2025, 05:18 • Новости дня
    В зоне ответственности «Центра» ВСУ потеряли до 460 военных

    ТАСС: Центральная группировка уничтожила до 460 военных ВСУ, три бронемашины и артиллерию

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне ответственности Центральной группировки войск ВСУ за одни сутки лишились до 460 бойцов и части техники, включая бронеавтомобиль Humvee.

    Как сообщает ТАСС, начальник пресс-центра Центральной группировки Александр Савчук заявил, что в зоне ответственности объединения общевойсковыми подразделениями и беспилотными системами было уничтожено до 460 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль Humvee, и одно артиллерийское орудие.

    Савчук уточнил, что две атаки штурмовых групп 425-го полка были отражены на красноармейском направлении в попытке деблокировать формирования ВСУ в районе населенного пункта Родинское. Зафиксировано семь попыток противника покинуть кольцо окружения малыми группами в Димитрове, которые были пресечены российскими военными.

    Также, по его словам, уничтожены до сорока военнослужащих ВСУ, а российские военные сбили 107 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 77 тяжелого типа.

    По аналогичным данным за сутки, группировка «Восток» уничтожила до 250 военных ВСУ, две боевые бронированные машины и тринадцать автомобилей противника, передает ТАСС. Операции велись в районах Андреевки Днепропетровской области, Терноватого и Гуляйполя Запорожской области при поддержке ударных беспилотников.

    Пресс-центр группировки «Запад» сообщил ТАСС, что за сутки уничтожено свыше 230 военных ВСУ, танк, четыре боевые машины и семнадцать автомобилей. Также сбито 67 тяжелых гексакоптеров «Баба-яга» и 25 БПЛА самолетного типа при поддержке мобильных огневых групп.

    По данным пресс-центра «Днепра», за сутки уничтожено до 60 военных ВСУ, два танка, 16 автомобилей, четыре безэкипажных катера и артиллерийское орудие, пишет ТАСС. Атаки проводились в районах Запорожской и Херсонской областей при поддержке авиации и артиллерии.

    В Южной зоне ответственности отмечены потери ВСУ более 195 военнослужащих, три боевые машины, 15 автомобилей и артиллерийское орудие, сообщает ТАСС. Дополнительно поражены 10 роботов, семь блиндажей, четыре дрона «Баба-яга» и три станции радиоэлектронной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили Безымянное в Донецкой народной республике. За неделю войска России освободили семь населенных пунктов в зоне спецоперации.

    Группировка «Север» продвинулась в центральной части Вильчи и районе Лимана на Харьковском направлении. Украинские боевики заминировали опорный пункт, но российские военные взяли его под контроль в Зеленом Гае Запорожской области.

    5 декабря 2025, 20:35 • Новости дня
    Вагенкнехт осудила новый закон Бундестага о военной службе

    Вагенхнехт: С новым воинским законом власти ФРГ «играют в русскую рулетку»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Принятие в Германии закона о военной службе, предусматривающего обязательное анкетирование и медицинский осмотр молодежи, вызвало резкую критику со стороны партии BSW.

    Лидер немецкой партии BSW «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт раскритиковала новый закон о военной службе, который был одобрен Бундестагом, передает

    ТАСС. По ее словам, власти Германии «играют в русскую рулетку», рискуя не только перспективами страны, но и жизнями молодых людей.

    Вагенкнехт в своей публикации на X заявила: «Вместо того, чтобы готовить Германию к войне с Россией, в которой, по оценкам Вооруженных сил ФРГ, ежедневно 1 тыс. солдат будут гибнуть в качестве пушечного мяса, правительству Германии следует сделать все возможное для поддержки мирного урегулирования на Украине и возвращения к дипломатии и разрядке».

    По словам Вагенкнехт, партия BSW выступает против воинской повинности и поддерживает мирные инициативы, надеясь на дипломатическое решение конфликтов. Она подчеркнула, что Германия должна делать ставку на мирные переговоры, а не милитаризацию.

    В пятницу депутаты Бундестага приняли закон о новой модели военной службы, предусматривающий восстановление воинского учета в Германии. Также с 2027 года все юноши, родившиеся после 1 января 2008 года, должны будут пройти медосмотр и заполнить анкету о службе в армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее кабинет канцлера Фридриха Мерца предложил законопроект об увеличении численности Бундесвера примерно с 184 тыс. до 260 тыс. к 2035 году, не считая 200 тыс. резервистов.

    В то же время, в кадровые центры немецкой армии в октябре поступило более 3 тыс. ходатайств от граждан, желающих отказаться от службы.

    6 декабря 2025, 01:08 • Новости дня
    Два мирных жителя получили ранения при атаке ВСУ на Селидово

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате недавнего обстрела Селидова в Донецкой Народной Республике пострадали два мирных жителя, что подтверждено местными властями.

    Как передает ТАСС, в администрации главы и правительства ДНР сообщили, что за прошедшие сутки зафиксирован один случай атаки вооруженных сил Украины на территорию республики.

    В сообщении отмечается, что был выпущен всего один боеприпас.

    Подчеркивается, что в результате этой атаки повреждений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры не произошло.

    По информации ведомства, двое мирных жителей были ранены четвертого декабря в Селидове, расположенном в Красноармейском муниципальном округе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ нанесли удар дроном по автомобилю главы администрации Березовского сельского поселения Валерия Борисенко, в результате чего он тяжело ранен.

    В Белгородской области произошли новые обстрелы, в ходе которых пострадали три мирных жителя, один госпитализирован.

    Житель Брянской области получил осколочное ранение при нападении дронов-камикадзе на село Воронок, при этом повреждена крыша здания.

