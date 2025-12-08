«Калашников» заключил контракты на поставку «Куб-2» и «Куб-10»

«Калашников» подписал контракты на поставку управляемых боеприпасов «Куб-2» и «Куб-10»

Tекст: Мария Иванова

Концерн «Калашников» заключил новые крупные контракты на производство и поставку управляемых барражирующих боеприпасов «Куб-2» и управляемых боеприпасов «Куб-10», сообщает Telegram-канал концерна. Сейчас на предприятии уже началась подготовка производственных площадок для выполнения этих заказов.

«Куб-2» выпускается в версиях с различной массой боевой части. Модификация малого класса предназначена для поражения отдельных военнослужащих и небронированной техники, а средний класс способен наносить удары по личному составу противника, позициям комплексов с беспилотниками, местам базирования вертолетов и легкобронированной технике. Главная особенность «Куб-2» – высокая маневренность и оснащение оптико-электронной системой, позволяющей наводить боеприпасы даже на движущиеся цели.

Наведение и поражение целей «Куб-2» возможно в ручном и автоматическом режимах с помощью бортового вычислительного комплекса с элементами искусственного интеллекта. По данным концерна, «УББ “Куб-2” невосприимчивы к средствам РЭБ, а их эффективность в зоне СВО достигла 95%». Дополнительную точность обеспечивают работающие в связке с боеприпасами разведывательные беспилотники СКАТ 350 М и уникальное программное обеспечение, поддерживающее выполнение боевых задач круглосуточно.

Боеприпас «Куб-10» создан для борьбы с небронированной техникой противника и бронетранспортерами, командными пунктами, объектами ПВО и РЭБ, складами боеприпасов и ГСМ, а также для поражения беспилотных комплексов и авиации противника на стоянках.

Недавно «Калашников» получил все разрешительные документы для экспорта «Куб-2» и «Куб-10» за рубеж.

