Дерипаска назвал главную угрозу для «стареющего сытого» Запада

Tекст: Антон Антонов

Оценивая дискуссии на конференции, Дерипаска в Telegram заявил: «Не перестаешь удивляться тому, как слабо они понимают происходящее за пределами Старого Света – не только в России, но и на Востоке, Глобальном Юге, в Латинской Америке».

По его словам, на подобных площадках формулируются ошибочные выводы и стратегии, а Россия рассматривается как экзистенциальная угроза для западного мирового порядка. Дерипаска подчеркнул, что реальной угрозой для «сытой жизни» Европы становится невозможность конкурировать с Глобальным Югом, а не Россия: «Мир сильно изменился и продолжит быстро меняться. Стареющий миллиард Запада не сможет конкурировать с Глобальным Югом – ни в экономическом, ни в военном аспекте».

Он отметил необходимость для России окончательно диверсифицировать экономические отношения и сместить акцент с Запада на Китай, Африку, Индию и Латинскую Америку. Бизнесмен убежден, что у страны есть ресурсы и возможности для поиска новых рынков сбыта и инвесторов на приемлемых условиях.

Он добавил, что после завершения конфликта Россия сможет за десять лет восстановить экономический рост до 7-8% и закрепиться в числе четырех крупнейших экономик мира «при условии хорошо спланированных решений накопленных проблем».

Как писала газета ВЗГЛЯД, одна из главных тем Мюнхенской конференции по безопасности касалась ситуации на Украине. Заявления европейских лидеров сводились к антироссийской риторике, в то время как госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал прогресс в мирных переговорах. В ходе конференции был заметен разрыв между публичными заявлениями для СМИ и кулуарными обсуждениями будущего Украины.