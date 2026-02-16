НАБУ: Группа Миндича отмыла 100 млн долларов через фонд на острове Ангилья

Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка её обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.0 комментариев
Группа бизнесмена Тимура Миндича, близкого к Владимиру Зеленскому, организовала инвестиционный фонд на британской территории Ангилья в феврале 2021 года для легализации более 100 млн долларов, украденных в энергетическом секторе, сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Группа бизнесмена Тимура Миндича, близкого к Владимиру Зеленскому, организовала инвестиционный фонд на британской территории Ангилья, передает ТАСС.
По данным НАБУ, этот фонд был зарегистрирован в феврале 2021 года и предназначался для легализации более 100 млн долларов, полученных от противоправной деятельности в энергетическом секторе.
Во главе фонда стоял гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, который специализировался на легализации преступных доходов. В числе инвесторов фонда оказались бывшая жена и четверо детей экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко, чье участие было замаскировано через офшоры на Маршалловых островах. Счета фонда открыли в трех швейцарских банках.
10 ноября 2025 года НАБУ и антикоррупционная прокуратура объявили о масштабной операции «Мидас», чтобы раскрыть схему по легализации не менее 100 млн долларов. Следствие считает координатором схемы Тимура Миндича, который покинул Украину незадолго до обысков. В этот же день прошли обыски в «Энергоатоме» и у Галущенко, а также началась публикация аудиозаписей, связанных с делом.
Ранее бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко был обвинен в отмывании денег и участии в преступной организации по делу «Мидас».
Галущенко задержали при попытке пересечь границу, когда его сняли с поезда.
Сообщалось, что в рамках антикоррупционного расследования у водителя Андрея Ермака, который прежде занимал пост главы офиса Владимира Зеленского, прошли обыски.
Отставка Ермака произошла на фоне крупного коррупционного скандала в компании «Энергоатом», постов лишились также министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.