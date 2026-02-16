Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.0 комментариев
Песков заявил о принятых мерах безопасности в российских школах
В учебных заведениях по всей России действуют необходимые меры безопасности, а все необходимые инструкции уже направлены в профильные министерства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Все необходимые инструкции по обеспечению безопасности в учебных заведениях были изданы и доведены до соответствующих министерств, передает РИА «Новости».
Песков сообщил журналистам, что ранее эти инструкции неоднократно выдавались, а МВД и другие службы принимают самостоятельные меры по обеспечению безопасности.
Песков уточнил, что все ведомства уже получили необходимые распоряжения и действуют в соответствии с ними. На вопрос о дополнительных поручениях Кремля соответствующим ведомствам он подчеркнул, что все действия и инструкции уже реализованы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в школе города Светский ученик принес топор, нож и пневматический пистолет, но трагедию удалось предотвратить благодаря преподавателю.
В одной из школ Красноярска восьмиклассница бросила горящую тряпку в кабинет и ударила детей молотком.
В Уфе ученик девятого класса напал на педагога и сверстников со страйкбольным оружием, но никто не пострадал.