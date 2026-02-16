Песков заявил о принятых мерах безопасности в российских школах

Tекст: Елизавета Шишкова

Все необходимые инструкции по обеспечению безопасности в учебных заведениях были изданы и доведены до соответствующих министерств, передает РИА «Новости».

Песков сообщил журналистам, что ранее эти инструкции неоднократно выдавались, а МВД и другие службы принимают самостоятельные меры по обеспечению безопасности.

Песков уточнил, что все ведомства уже получили необходимые распоряжения и действуют в соответствии с ними. На вопрос о дополнительных поручениях Кремля соответствующим ведомствам он подчеркнул, что все действия и инструкции уже реализованы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в школе города Светский ученик принес топор, нож и пневматический пистолет, но трагедию удалось предотвратить благодаря преподавателю.

В одной из школ Красноярска восьмиклассница бросила горящую тряпку в кабинет и ударила детей молотком.

В Уфе ученик девятого класса напал на педагога и сверстников со страйкбольным оружием, но никто не пострадал.