Премьер Польши заявил о намерении получить доступ к ядерному оружию

Премьер Польши Туск заявил о намерении получить доступ к ядерному оружию

Tекст: Валерия Городецкая

Туск заявил, что страна должна стремиться к получению доступа к самым современным видам вооружений, включая ядерное оружие, сообщает TVP Info, передает ТАСС.

Выступая в Сейме (нижней палате парламента), Туск подчеркнул, что не будет бояться критики, так как любые меры, которые способствуют укреплению обороноспособности, должны быть реализованы.

Он также добавил, что Польша ведет серьезные переговоры с Францией относительно участия в их проекте ядерного зонтика.

Ранее Туск на саммите ЕС призывал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и выиграть ее.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по поводу использования французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза.