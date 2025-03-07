Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.8 комментариев
Премьер Польши заявил о намерении получить доступ к ядерному оружию
Премьер Польши Туск заявил о намерении получить доступ к ядерному оружию
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости стремления страны к доступу к ядерному и другим неконвенциональным видам оружия, включая участие в инициативе французского ядерного зонтика.
Туск заявил, что страна должна стремиться к получению доступа к самым современным видам вооружений, включая ядерное оружие, сообщает TVP Info, передает ТАСС.
Выступая в Сейме (нижней палате парламента), Туск подчеркнул, что не будет бояться критики, так как любые меры, которые способствуют укреплению обороноспособности, должны быть реализованы.
Он также добавил, что Польша ведет серьезные переговоры с Францией относительно участия в их проекте ядерного зонтика.
Ранее Туск на саммите ЕС призывал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и выиграть ее.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по поводу использования французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза.