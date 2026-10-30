Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Песков допустил участие европейцев в переговорах по Украине
Песков заявил о возможном подключении Европы к переговорам по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на определенной стадии в трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию могут включиться представители европейских стран.
Европейские государства могут быть привлечены к мирному урегулированию украинского конфликта на одном из этапов обсуждения, передают «Вести».
«Они пройдут в трехстороннем формате. На какой-то стадии, да, подключение европейцев потребуется, но пока об этом никто предметно не говорил», – заявил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что в настоящее время детальных разговоров о формате возможного участия европейской стороны в мирном процессе не велось.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неучастии Европы в переговорах по украинскому урегулированию.
В понедельник представитель Кремля отказался выносить на публичное обсуждение детали возможного мирного процесса.
Пресс-секретарь российского лидера допустил обсуждение территориального вопроса в ходе попыток урегулирования конфликта.