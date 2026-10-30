Звезду «Дома-2» Балтер не допустили к выборам мэра Уфы

Участница шоу «Дом-2» Балтер выбыла из борьбы за пост мэра Уфы

Tекст: Алексей Дегтярёв

До участия в отборе допустили пять человек, отказав семерым претендентам, в том числе Балтер, передает РИА «Новости» со ссылкой на горсовет.

В списке допущенных кандидатов значатся исполняющий обязанности главы города Рустам Шарипов, заместитель мэра Стерлитамака Артур Гафаров, директор «Горзеленхоза» Ильдар Ардаширов, депутат парламента Башкирии Эдуард Сардаров и гендиректор «Газ-Сервиса» Рустам Хафизов.

Им предстоит пройти оценку уровня знаний экспертной комиссией ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан».

В июле депутаты горсовета расторгли контракт с бывшим мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым из-за прекращения его допуска к гостайне. Суд восстановил его в должности, однако Мавлиев заявил, что не претендует на новый срок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Уфе задержали адвоката Марата Самойлова, представлявшего интересы Мавлиева. Весной глава Башкирии Радий Хабиров сообщал о формальном сохранении за обвиняемым во взяточничестве Мавлиевым поста руководителя города до вынесения окончательного процессуального решения. В апреле Советский суд Уфы арестовал главу администрации города по делу о взяточничестве и превышении полномочий.