Хабиров заявил о сохранении поста за арестованным мэром Уфы Мавлиевым
Обвиняемый во взяточничестве и превышении полномочий глава Уфы Ратмир Мавлиев продолжит формально руководить городом до вынесения окончательного процессуального решения, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Хабиров в ходе оперативного совещания регионального правительства прояснил статус Ратмира Мавлиева, передает РИА «Новости».
Находящийся под следствием чиновник пока не лишен своих полномочий.
«К сожалению, возбуждено уголовное дело, будем смотреть в установленном порядке, будем получать информацию. Поэтому сейчас важно, чтобы все службы города работали. Мои позиции вы знаете, до принятия процессуальных решений суда главой города является Мавлиев», – подчеркнул руководитель республики.
Хабиров также добавил, что до судебного вердикта администрация должна функционировать в штатном режиме. Глава региона отметил значительные заслуги арестованного перед городом, который за годы его управления заметно преобразился.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи доставили главу уфимской администрации в региональное управление Следственного комитета. Позже Советский районный суд Уфы отправил чиновника под стражу по делу о получении крупной взятки. Затем в уголовном деле арестованного мэра появились новые эпизоды с вымогательством пожертвований.