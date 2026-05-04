Белорусские силовики перехватили фуру с порохом, который везли в Россию

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сотрудники милиции задержали двух граждан Белоруссии, подозреваемых в незаконном ввозе пороха из Польши с целью дальнейшей переправки в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение белорусского ведомства.

Злоумышленниками оказались 35-летний житель Бреста и 37-летний уроженец Малоритского района.

Они причастны к незаконному перемещению через таможенную границу ЕАЭС взрывчатых веществ и их обороту в Белоруссии.

Контрабандный груз хранился на складе в Бресте. Оперативники задержали фуру местной организации на трассе М-1 в момент отправки опасного товара в Россию. В ходе досмотра было изъято 32 кг вещества, которое экспертиза признала порохом. Возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время устанавливаются получатели груза и их мотивы.

В апреле прошлого года белорусские таможенники предотвратили транспортировку 580 килограммов взрывчатки из Польши в Россию.