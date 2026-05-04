Путин отметил успехи Мордовии в снижении долгов и росте экономики
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Мордовии Артемом Здуновым уделил внимание позитивным финансовым и промышленным изменениям в республике, отметив резкое сокращение долгов региона.
Здунов сообщил президенту о приведении регионального бюджета в порядок, а также о снижении долговой нагрузки в четыре раза и увеличении собственных доходов бюджета в два раза, сообщается на сайте Кремля.
Путин положительно оценил успехи руководства республики, подчеркнув: «Артем Алексеевич, это у вас в целом получилось».
Президент также обратил внимание на значительный рост промышленного производства и приличный уровень инвестиций в регионе.
«У вас инвестиции в приличном состоянии находятся, рост промышленного производства, восстанавливается сельское хозяйство. Это результат, конечно. В финансах тоже», – заявил Путин.
Ранее Путин уже отметил высокие темпы экономического роста в Мордовии.
Также президент России поддержал меры по снижению долговой нагрузки на регионы.