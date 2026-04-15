    Сергей Худиев Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    Иван Иванюшкин За что убили Николая Гумилева

    140 лет назад, 15 апреля 1886 года, родился Николай Гумилев – русский поэт и путешественник. Трижды, в 1909-1913 годах, он побывал с экспедициями в Африке. В браке Николая Гумилева и Анны Ахматовой появился на свет историк Лев Гумилев, создатель теории пассионарности.

    Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    15 апреля 2026, 18:06 • Справки

    Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    Нерестовый запрет 2026: что это такое и зачем он нужен

    Нерестовый запрет – это ежегодное ограничение рыболовства на время массового размножения рыбы. В весенние месяцы, когда вода прогревается до определенной температуры, многие виды рыб – щука, судак, лещ, плотва – поднимаются в верховья рек, заходят на заливные луга и мелководье, чтобы отложить икру. В этот период рыба становится особенно уязвимой.

    Цель запрета – дать виду возможность спокойно размножиться, чтобы в будущем популяция не сократилась. Сроки нереста зависят от температуры воды и географической широты: чем южнее регион, тем раньше начинается и заканчивается нерест.

    Когда действует нерестовый запрет в 2026 году

    Общие сроки нерестового запрета в России – с 1 апреля по 20 июня 2026 года. Однако в зависимости от региона и конкретного водоема даты могут сдвигаться. В ряде областей запрет продлевается до 25 июня. На некоторых водоемах, особенно в северных широтах, ограничения могут начинаться позже – с середины апреля или даже с 1 мая. Точные даты для каждого региона утверждаются местными органами рыбоохраны и публикуются на их официальных сайтах.

    Где действует нерестовый запрет в России в 2026 году (по регионам)

    Ограничения различаются не только по срокам, но и по территории. Даже в пределах одного региона на разных реках и озерах могут действовать разные правила. Ниже приведены ориентировочные сроки для крупных водоемов и регионов.

    Центральная Россия

    На Волге нерестовый запрет в 2026 году действует с 1 апреля по 15 июня. На Оке – с 1 апреля по 10 июня. На других реках центрального региона сроки варьируются в этих же пределах. Особое внимание уделяется Московской области, где расположено множество водохранилищ и малых рек, популярных у столичных рыбаков.

    Северо-Запад

    На Ладожском озере запрет вводится с 1 апреля по 15 июня. На Онежском озере сроки несколько короче – с 15 апреля по 10 июня. В реках Ленинградской, Новгородской и Псковской областей ограничения могут начинаться раньше или позже в зависимости от ледовой обстановки.

    Поволжье

    На Каме запрет на рыбалку действует с 1 мая по 15 июня. На Вятке – с 10 мая по 20 июня. На крупных водохранилищах – Чебоксарском, Горьковском, Куйбышевском – действуют отдельные периоды, часто более короткие, но с дополнительными зонами полного запрета (например, в местах впадения крупных притоков).

    Урал

    На большинстве водоемов Уральского федерального округа запрет вводится с 25 апреля по 15 июня. В некоторых районах, особенно в южной части региона, ограничения действуют с 1 по 30 мая. На реке Урал, протекающей сразу через несколько областей, сроки могут отличаться на разных участках.

    Юг России

    На реке Дон нерестовый запрет действует с 1 мая по 15 июня. В Азовском море, куда на нерест заходит множество видов рыбы, ограничения самые длительные – с 1 марта по 31 мая. В дельте Волги, в Астраханской области, также действуют особые строгие правила, которые ежегодно публикуются региональными властями.

    Сибирь

    На Енисее запрет вводится с 1 мая по 15 июня. На Оби – с 10 мая по 20 июня. В более северных реках, таких как Лена и Индигирка, нерест наступает позже, поэтому и запрет может сдвигаться на конец мая – июнь.

    Дальний Восток

    На Амуре нерестовый запрет действует с 1 мая по 15 июня. Это касается как самой реки, так и ее многочисленных притоков. В приморских реках, куда на нерест заходит лосось, ограничения могут быть более длительными и иметь дополнительные зоны полного запрета.

    Алтайский край

    В Алтайском крае ситуация особенно сложная из-за разнообразия водоемов. На разных реках сроки могут варьироваться от апреля до июля. Отдельное внимание уделяется зимовальным ямам – на них запрет на рыбалку действует до 10 июня, независимо от общих сроков.

    Какую рыбу нельзя ловить в нерестовый запрет

    Во время нерестового запрета под ограничения попадают все виды рыб, но особенно строго контролируется вылов ценных пород. Вот список основных видов, которые категорически запрещено вылавливать в период нереста.

    • Осетровые (осетр, стерлядь, белуга, севрюга, шип) – эти древние рыбы находятся на грани исчезновения во многих регионах. За их вылов в нерест штрафы максимальны, а в ряде случаев наступает уголовная ответственность. Даже один случайно пойманный осетр может обернуться десятками тысяч рублей штрафа и конфискацией снастей.

    • Лососевые (кета, горбуша, сима, кижуч, нерка, чавыча) – эти рыбы поднимаются в верховья рек на нерест из морей и океанов. В период размножения они становятся особенно уязвимыми, и вылов их категорически запрещен. Исключение может делаться только для коренных малочисленных народов Севера, для которых ловля лосося является традиционным промыслом.

    • Судак – один из самых ценных хищников наших водоемов. Нерест судака начинается, когда вода прогревается до +10…+12 °C, обычно это вторая половина апреля – май. В это время судак собирается в крупные стаи на мелководье, что делает его легкой добычей для браконьеров. Штраф за одного незаконно выловленного судака может достигать 3–5 тыс. рублей, а если рыба была поймана во время нереста – сумма удваивается.

    • Щука – нерестится одной из первых, еще в марте-апреле, когда вода только начинает прогреваться. Щука мечет икру на мелководье, иногда на глубине всего 20–30 сантиметров, где ее легко заметить и выловить. Именно поэтому весенний запрет начинается раньше всего. За вылов щуки в нерест предусмотрены серьезные санкции, особенно если рыба была поймана в запрещенных местах или запрещенными снастями.

    • Лещ – массовый нерест леща происходит в мае-июне, когда вода прогревается до +12…+15 °C. Лещ собирается в огромные стаи и заходит в заливные луга, старицы и пойменные озера. В это время его вылов запрещен практически повсеместно. Нарушителю грозит не только штраф, но и конфискация улова, который может составлять десятки килограммов.

    • Сазан (карп) – нерестится при температуре воды +18…+20 °C, обычно в конце мая – июне. В отличие от многих других видов, сазан мечет икру порциями, поэтому его нерест может растягиваться на несколько недель. На это время вылов сазана полностью запрещен, особенно в южных регионах, где этот вид особенно ценится.

    • Жерех и голавль – эти хищники нерестятся в апреле-мае, когда вода прогревается до +8…+10 °C. Оба вида очень чувствительны к фактору беспокойства во время нереста, поэтому даже случайный заброс приманки в места их размножения может спугнуть стаю и сорвать нерест. За их вылов в запрещенный период штрафы сопоставимы со штрафами за судака или щуку.

    • Хариус, таймень, нельма – обитатели рек Сибири и Дальнего Востока. Эти виды нерестятся весной, когда вода только освобождается ото льда. Все они занесены в Красные книги отдельных регионов, а таймень и нельма – и в Красную книгу России. Их вылов запрещен круглый год, а в период нереста за ним следует не только административная, но и уголовная ответственность.

    • Раки – хотя это не рыба, но на них также распространяется нерестовый запрет. Самки раков вынашивают икру с мая по июль, и в это время ловить их категорически запрещено. Особенно строго контролируется вылов икряных самок. Размер раков также имеет значение: запрещено вылавливать особей длиной менее 9–10 сантиметров (в зависимости от региона).

    Важно помнить, что точный список запрещенных к вылову видов в каждом регионе публикуется в местных правилах рыболовства. Если вы сомневаетесь, можно ли ловить ту или иную рыбу в конкретном водоеме, лучше воздержаться или проконсультироваться с инспектором рыбоохраны.

    Какие ограничения действуют во время нерестового запрета

    Запрет на рыбалку в нерест – это не полный запрет на рыболовство, а комплекс серьезных ограничений. В первую очередь нельзя ловить рыбу непосредственно в местах нереста. Эти зоны обычно обозначаются специальными знаками или публикуются на картах рыбоохраны.

    Во-вторых, полностью запрещается использование любых плавсредств с моторами. На лодках с веслами или на байдарках передвигаться можно, но рыбачить с них – нет, если только вы не находитесь вне зоны нереста. Существенно ограничивается и количество разрешенных снастей: на одного рыбака допускается не более двух крючков независимо от типа удочки. Вводится и суточная норма вылова – не более 10 килограммов рыбы на человека.

    Какие снасти запрещены в 2026 году

    Правила рыболовства 2026 года ужесточают требования к разрешенным снастям. Под полным запретом находятся электроудочки – любые устройства, воздействующие на рыбу электрическим током. За их использование предусмотрена уголовная ответственность. Также запрещены сети всех видов, за исключением отдельных регионов, где промысловое рыболовство разрешено по лицензиям.

    Нельзя использовать многозубцы, «кошки», остроги и другие колющие орудия лова. Под ограничения попадают и обычные удочки: если на них установлено более двух крючков, такая снасть считается браконьерской.

    Важное нововведение 2026 года: все разрешенные снасти должны проходить добровольную экспертизу и получать специальный идентификационный код. Хотя пока это требование носит рекомендательный характер, во многих регионах инспекторы уже проверяют наличие кодов у рыболовов-любителей.

    Что можно делать во время нерестового запрета

    Несмотря на все ограничения, полностью лишать себя любимого хобби рыбакам не придется. Во время нерестового запрета разрешается ловить рыбу с берега, используя одну поплавочную или донную удочку с одним-двумя крючками. Главное условие – находиться вне зон нерестилищ. Определить такие места можно по специальным знакам или картам, которые публикуют региональные управления рыбоохраны.

    Разрешается также ловить с немоторных плавсредств (лодок, байдарок, каяков), но только вне нерестовых зон. При этом важно соблюдать суточную норму вылова – не более 10 килограммов рыбы. Если попалась рыба, превышающая этот лимит (даже одна), ее нужно отпустить.

    Штрафы за нарушение нерестового запрета в 2026 году

    Наказание за незаконную рыбалку во время нереста может быть как административным, так и уголовным. По статье 8.37 КоАП РФ за нарушение правил рыболовства в нерестовый период предусмотрен штраф от 2 до 5 тыс. рублей для граждан. При этом у нарушителя конфискуют не только незаконно выловленную рыбу, но и все использованные снасти, включая удочки, лодки и даже автомобили, если они использовались для доставки к месту лова. Для должностных лиц штраф выше – от 20 до 30 тыс. рублей, для юридических – от 100 до 200 тыс. рублей.

    Если же ущерб, нанесенный водным биоресурсам, превышает 100 тыс. рублей, наступает уголовная ответственность по статье 256 УК РФ. Штрафы там уже другие – до 500 тыс. рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы. При этом сумма ущерба рассчитывается по специальным таксам: за одну незаконно выловленную щуку, например, придется заплатить несколько тысяч рублей, за осетра – десятки тысяч рублей.

    Частые вопросы рыбаков о нерестовом запрете

    Можно ли ловить рыбу с лодки в нерестовый запрет?
    Можно, но только с немоторного плавсредства (весельная лодка, байдарка, каяк) и только вне зон нерестилищ. Моторные лодки и катера под запретом полностью.

    Сколько крючков можно использовать?
    Не более двух на одного рыбака. Это суммарное ограничение для всех используемых снастей.

    Где можно проверить правила для своего региона?
    На официальных сайтах территориальных управлений Росрыболовства. Там публикуются ежегодные приказы с картами нерестовых зон и точными датами запрета.

    Можно ли ловить на спиннинг в нерестовый запрет?
    В большинстве регионов спиннинг попадает под запрет, так как он обычно оснащается более чем двумя крючками (тройниками). Однако в некоторых областях разрешено ловить на спиннинг с берега при условии замены тройных крючков на одинарные.

    Что будет, если случайно поймал запрещенную рыбу?
    Ее нужно немедленно отпустить. Если инспектор зафиксирует, что рыба осталась у вас, это будет расценено как нарушение.

    Итог: что важно знать о нерестовом запрете 2026

    Нерестовый запрет 2026 года действует в России с апреля по июнь. Точные даты зависят от региона и водоема. В это время нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки, а также снасти с более чем двумя крючками. Разрешена рыбалка с берега на одну удочку с соблюдением суточной нормы в 10 килограммов. Штрафы за нарушения серьезные: от 2 до 5 тыс. рублей по административной статье и до 500 тыс. рублей – по уголовной. Чтобы не испортить себе отдых, перед выездом на водоем обязательно проверьте правила для вашего региона на официальных сайтах рыбоохраны.

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Новый ЗРК сыграет свою роль в защите российских портов

    Испытания нового зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) начались в России. Чем уникальна система ПВО «Крона», почему разработчики отошли от еще советской традиции создания подобных вооружений – и как она способна помочь в отражении атак украинских беспилотников по инфраструктурным объектам? Подробности

    Ссора папы и «папочки» добила союз США и Европы

    После обмена выпадами между президентом США и премьером Италии, а также проигрыша власти на выборах в Венгрии, у Вашингтона не осталось ни одного союзника в Европе. Но это не последний политический удар по Дональду Трампа со стороны Ватикана. В лице Льва XIV, папы римского, он нажил себе врага. А на кону власть в самих США. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

