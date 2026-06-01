  • Новость часаТурция заключила масштабное соглашение о поставках газа из Азербайджана
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров
    Путин поручил обеспечить постоянный доступ к важнейшим интернет-сервисам
    Российские войска получили новые Ил-76МД-90А
    Кремль назвал незаконным задержание Францией нефтетанкера Tagor
    Путин поздравил Пашиняна с днем рождения по телефону
    МИД: Украинские боевики атакуют суда России у берегов Ливии
    В Сербии заговорили об отмене безвизового режима с Россией
    Турция заключила 15-летний контракт на поставки газа из Азербайджана
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

    Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.

    14 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа не может ответить на четыре вопроса о переговорах с Россией

    Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чернышевский выступил на стороне рассерженных патриотов

    Чернышевский был из тех, кого можно было бы назвать «рассерженным патриотом» – он критиковал положение дел в России, но любил ее и всегда был за ее интересы. Герцен – скорее иноагент, желавший России поражения.

    5 комментариев
    1 июня 2026, 14:48 • В мире

    Пророссийский активист задержан Грузией ради сигнала Западу

    Пророссийский активист задержан Грузией ради сигнала Западу
    @ t.me/MID_Russia

    Tекст: Евгений Крутиков

    Впервые за много лет Грузия пошла на демонстративную антироссийскую акцию: задержание активиста, выступающего за налаживание отношений между Москвой и Тбилиси. Чем известен этот человек, в чем его обвиняют и почему одновременно ним по аналогичному обвинению задержан в том числе явно русофобски настроенный журналист?

    В конце прошлой недели в Грузии задержали двух известных в стране общественных деятелей, которых обвиняют по статье 314 уголовного кодекса страны («шпионаж»). Первым был задержан основатель и руководитель «Евразийского института» Гулбаат Рцхиладзе. Историк по образованию, он долгое время выступал за улучшение отношений с Россией и другими странами бывшего СССР, а также за отказ Грузии от проевропейской ориентации.

    Рцхиладзе известен как координатор акции «Бессмертный полк Грузии» и награжден медалью диппредставительства РФ в Тбилиси (секция интересов РФ при посольстве Швейцарии) «за сохранение исторической памяти». Помимо всего прочего он занимался выявлением и сохранением захоронений солдат Красной армии, призванных во время Великой Отечественной войны из Грузинской ССР и погибших в 1941-1945 годах, а также вообще поддерживал память о ВОВ в Грузии.

    Рцхиладзе всегда за время своей активной общественной деятельности последовательно выступал против вступления Грузии в ЕС и НАТО, резко критиковал Саакашвили за развязывание войны в Южной Осетии в 2008 году и призывал к вступлению Грузии в Евразийский союз. В мае этого года Гулбаат Рцхиладзе создал и возглавил «Совет по мониторингу русофобии в Грузии».

    В грузинских СМИ можно встретить утверждения, что Рцхиладзе был связан с деятельностью грузинского отделения российского «Правфонда» (Центр правовой защиты соотечественников за рубежом), который, по мнению грузинских спецслужб, использовался для финансирования якобы пророссийских проектов «мягкой силы». Под это определение, видимо, с грузинской точки зрения попадает и акция «Бессмертный полк». Важно подчеркнуть, что

    в любом случае это законная в Грузии деятельность, никак не попадающая под статью о шпионаже.

    Что касается собственно обвинений в шпионаже, что первый заместитель Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Лаша Маградзе утверждает, что Рцхиладзе «систематически добывал и передавал разведывательную информацию спецслужбам иностранных государств» для получения материальной выгоды и проведения интересов других стран. Как утверждает СГБ, задержанный имел «систематические законспирированные контакты» с представителями иностранных спецслужб – как при помощи средств связи, так и при личных встречах, которые проходили за границей. По версии ведомства, он одновременно собирал сведения для спецслужб двух стран.

    Каких именно стран, официально не уточняется. Некоторые грузинские СМИ со ссылкой на того же Маградзе пишут, что Рцхиладзе якобы работал на спецслужбы России и Ирана.

    Вторым задержанным по обвинению в шпионаже стал журналист Ираклий Чихладзе. Он руководил «Кавказским центром прав человека», НКО «Кавказский институт гражданских слушаний» и был главным редактором издания «Кавказньюс». С Рцхиладзе его связывает только работа в медиахолдинге «Евразия» – и то косвенно и недолго.

    Чихладзе по своим взглядам – прямая противоположность Рцхиладзе. Например, портал «Кавказньюс», он же Newscaucasus, долгое время получал финансирование от USAID и NED. Сколько-нибудь «пророссийскими» взглядами Ираклий Чихладзе никогда не отличался – наоборот, он активно выступал с антироссийскими заявлениями и участвовал в работе ряда общественных движений, выступающих против «российской оккупации».

    Более того, его родной брат – журналист Гига (Глигол) Чихладзе, работавший тогда на «русский Newsweek», был убит под Цхинвалом в августе 2008 года вместе с фотокорреспондентом, уроженцем Тбилиси Александром Климчуком. В Грузии они считаются «жертвами российской агрессии» и чуть ли не канонизированы.

    По версии следствия, Чихладзе использовал личные контакты в журналистских, экспертных и других профессиональных кругах для систематического сбора развединформации. Следствие также заявляет, что передаваемая информация касалась политических и экономических процессов в Грузии и соседних странах, а также ситуации в силовых структурах.

    Утверждается, что обмен данными с представителями иностранной разведки происходил как во время личных встреч, так и через защищенные электронные каналы связи с использованием методов шифрования. СГБ в случае с Чихладзе даже кулуарно не указывает, на какую именно иностранную разведку мог работать этот журналист и общественник.

    Ранее в апреле текущего года в Тбилиси по обвинению в шпионаже был задержан гражданин Южной Осетии (у него есть и грузинский паспорт) Тамаз Голоев (Голойти), житель села Раздахан Ленингорского района РЮО, студент ЮОГУ по отделению «осетинская и русская филология». Грузин по матери, он часто ездил в Тбилиси, откуда привозил родственникам лекарства и приправы.

    По данным источников газеты ВЗГЛЯД, молодой человек страдает ментальным расстройством, но при этом СГБ Грузии обвиняет его в фотографировании мостов и каких-то еще важных строений. В задержании «на месте преступления», то есть у автомобильного моста, участвовала целая группа СГБ. В Тбилиси также не стали указывать, в работе на какую спецслужбу его обвиняют.

    Столь явно антироссийских шагов в Грузии не наблюдалось со времен Саакашвили.

    Тбилиси ранее воздерживался от каких-либо «шпионских акций» в отношении Москвы. И уж тем более в Грузии не арестовывали общественных деятелей, которые десятилетиями выступали за улучшение отношений с Россией и за отказ от проевропейской ориентации страны.

    Скорее всего, в случае с Рцхиладзе спусковым крючком стало создание «Совета по мониторингу русофобии в Грузии». Неизвестно, стала бы эта структура сколько-нибудь эффективной, но сам факт появления такого рода организации уже мог бы иметь для Грузии и внутри-, и внешнеполитические последствия. По крайней мере, СМИ могли бы ссылаться на доклады «Совета по мониторингу русофобии».

    Общественности не предъявлено никаких доказательств шпионской деятельности обвиняемых – а значит, данные задержания являются с высокой вероятностью политическими. Серией этих странных арестов СГБ Грузии не только демонстрирует свою активность, но и пытается таким способом посылать сигналы и Москве, и западным странам.

    Это похоже не на реальную «борьбу за национальные интересы», а на демонстрацию независимости внешней политики.

    Западу Тбилиси сигнализирует о том, что борется с «пророссийской мягкой силой», а значит, беспочвенны обвинения в «сдаче интересов Грузии Москве». Потому в Тбилиси и пресекаются явные проявления дружбы и добрососедства в Россией.

    России же дается понять, что она тоже не должна сильно обижаться, поскольку одновременно с пророссийски настроенным «шпионом» задержан и явный русофоб (аресты обоих фигурантов произошли в один день). Тем самым Тбилиси пытается усидеть на двух стульях. А задержание югоосетинского студента и вовсе похоже то ли на «отчетную акцию», то ли на «пополнение обменного фонда».

    Ход для Тбилиси типичный, но в аресте Рцхиладзе как раз в явной форме и заметна та самая грузинская русофобия, с которой он пытался бороться. А значит, ответ Москвы, конечно, последует. Причем не обязательно симметричный.

    Главное
    Российские войска освободили Тихоновку в ДНР
    Экс-глава Брянской области Богомаз победил на праймериз «Единой России»
    Россия ограничила поставки рыбы из Армении с 2 июня
    Глава МИД Молдавии поддержал идею объединения с Румынией
    Премьер Швеции допустил вступление Канады в Евросоюз
    Канцлер ордена Белого Орла поддержал лишение Зеленского награды
    Умерла звезда фильма «Война и мир» Лариса Жуковская

    Летняя жара разогреет мировые цены на топливо

    Руководители нескольких всемирных организаций заявили о риске наступления летом глобального топливного кризиса, вызванного блокадой Ормуза. Она уже привела к сокращению поставок нефти и СПГ, истощению стратегических резервов и росту цен на энергоносители, а Европа уже на пороге газового дефицита. МВФ, МЭА, Всемирный банк и ВТО предупреждают – худшее еще впереди. Кто пострадает от кризиса больше всего и до каких значений взлетят цены на нефть и газ? Подробности

    Перейти в раздел

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА

    Еще одно военное училище воссоздается в России – на этот раз речь идет о Челябинском танковом, закрытом около двадцати лет назад. Почему в эпоху радикальных перемен в военном деле, когда главным ударным оружием на поле боя стали БПЛА, офицеры-танкисты все еще нужны российским Вооруженным силам? Подробности

    Перейти в раздел

    Пророссийский активист задержан Грузией ради сигнала Западу

    Впервые за много лет Грузия пошла на демонстративную антироссийскую акцию: задержание активиста, выступающего за налаживание отношений между Москвой и Тбилиси. Чем известен этот человек, в чем его обвиняют и почему одновременно ним по аналогичному обвинению задержан в том числе явно русофобски настроенный журналист? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – ордена Белого Орла, а также заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    • Румынию втягивают в войну

      Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на июнь 2026 года: благоприятные дни для посадок, новолуние и полнолуние

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации