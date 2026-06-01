Пророссийский активист задержан Грузией ради сигнала Западу

Tекст: Евгений Крутиков

В конце прошлой недели в Грузии задержали двух известных в стране общественных деятелей, которых обвиняют по статье 314 уголовного кодекса страны («шпионаж»). Первым был задержан основатель и руководитель «Евразийского института» Гулбаат Рцхиладзе. Историк по образованию, он долгое время выступал за улучшение отношений с Россией и другими странами бывшего СССР, а также за отказ Грузии от проевропейской ориентации.

Рцхиладзе известен как координатор акции «Бессмертный полк Грузии» и награжден медалью диппредставительства РФ в Тбилиси (секция интересов РФ при посольстве Швейцарии) «за сохранение исторической памяти». Помимо всего прочего он занимался выявлением и сохранением захоронений солдат Красной армии, призванных во время Великой Отечественной войны из Грузинской ССР и погибших в 1941-1945 годах, а также вообще поддерживал память о ВОВ в Грузии.

Рцхиладзе всегда за время своей активной общественной деятельности последовательно выступал против вступления Грузии в ЕС и НАТО, резко критиковал Саакашвили за развязывание войны в Южной Осетии в 2008 году и призывал к вступлению Грузии в Евразийский союз. В мае этого года Гулбаат Рцхиладзе создал и возглавил «Совет по мониторингу русофобии в Грузии».

В грузинских СМИ можно встретить утверждения, что Рцхиладзе был связан с деятельностью грузинского отделения российского «Правфонда» (Центр правовой защиты соотечественников за рубежом), который, по мнению грузинских спецслужб, использовался для финансирования якобы пророссийских проектов «мягкой силы». Под это определение, видимо, с грузинской точки зрения попадает и акция «Бессмертный полк». Важно подчеркнуть, что

в любом случае это законная в Грузии деятельность, никак не попадающая под статью о шпионаже.

Что касается собственно обвинений в шпионаже, что первый заместитель Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Лаша Маградзе утверждает, что Рцхиладзе «систематически добывал и передавал разведывательную информацию спецслужбам иностранных государств» для получения материальной выгоды и проведения интересов других стран. Как утверждает СГБ, задержанный имел «систематические законспирированные контакты» с представителями иностранных спецслужб – как при помощи средств связи, так и при личных встречах, которые проходили за границей. По версии ведомства, он одновременно собирал сведения для спецслужб двух стран.

Каких именно стран, официально не уточняется. Некоторые грузинские СМИ со ссылкой на того же Маградзе пишут, что Рцхиладзе якобы работал на спецслужбы России и Ирана.

Вторым задержанным по обвинению в шпионаже стал журналист Ираклий Чихладзе. Он руководил «Кавказским центром прав человека», НКО «Кавказский институт гражданских слушаний» и был главным редактором издания «Кавказньюс». С Рцхиладзе его связывает только работа в медиахолдинге «Евразия» – и то косвенно и недолго.

Чихладзе по своим взглядам – прямая противоположность Рцхиладзе. Например, портал «Кавказньюс», он же Newscaucasus, долгое время получал финансирование от USAID и NED. Сколько-нибудь «пророссийскими» взглядами Ираклий Чихладзе никогда не отличался – наоборот, он активно выступал с антироссийскими заявлениями и участвовал в работе ряда общественных движений, выступающих против «российской оккупации».

Более того, его родной брат – журналист Гига (Глигол) Чихладзе, работавший тогда на «русский Newsweek», был убит под Цхинвалом в августе 2008 года вместе с фотокорреспондентом, уроженцем Тбилиси Александром Климчуком. В Грузии они считаются «жертвами российской агрессии» и чуть ли не канонизированы.

По версии следствия, Чихладзе использовал личные контакты в журналистских, экспертных и других профессиональных кругах для систематического сбора развединформации. Следствие также заявляет, что передаваемая информация касалась политических и экономических процессов в Грузии и соседних странах, а также ситуации в силовых структурах.

Утверждается, что обмен данными с представителями иностранной разведки происходил как во время личных встреч, так и через защищенные электронные каналы связи с использованием методов шифрования. СГБ в случае с Чихладзе даже кулуарно не указывает, на какую именно иностранную разведку мог работать этот журналист и общественник.

Ранее в апреле текущего года в Тбилиси по обвинению в шпионаже был задержан гражданин Южной Осетии (у него есть и грузинский паспорт) Тамаз Голоев (Голойти), житель села Раздахан Ленингорского района РЮО, студент ЮОГУ по отделению «осетинская и русская филология». Грузин по матери, он часто ездил в Тбилиси, откуда привозил родственникам лекарства и приправы.

По данным источников газеты ВЗГЛЯД, молодой человек страдает ментальным расстройством, но при этом СГБ Грузии обвиняет его в фотографировании мостов и каких-то еще важных строений. В задержании «на месте преступления», то есть у автомобильного моста, участвовала целая группа СГБ. В Тбилиси также не стали указывать, в работе на какую спецслужбу его обвиняют.

Столь явно антироссийских шагов в Грузии не наблюдалось со времен Саакашвили.

Тбилиси ранее воздерживался от каких-либо «шпионских акций» в отношении Москвы. И уж тем более в Грузии не арестовывали общественных деятелей, которые десятилетиями выступали за улучшение отношений с Россией и за отказ от проевропейской ориентации страны.

Скорее всего, в случае с Рцхиладзе спусковым крючком стало создание «Совета по мониторингу русофобии в Грузии». Неизвестно, стала бы эта структура сколько-нибудь эффективной, но сам факт появления такого рода организации уже мог бы иметь для Грузии и внутри-, и внешнеполитические последствия. По крайней мере, СМИ могли бы ссылаться на доклады «Совета по мониторингу русофобии».

Общественности не предъявлено никаких доказательств шпионской деятельности обвиняемых – а значит, данные задержания являются с высокой вероятностью политическими. Серией этих странных арестов СГБ Грузии не только демонстрирует свою активность, но и пытается таким способом посылать сигналы и Москве, и западным странам.

Это похоже не на реальную «борьбу за национальные интересы», а на демонстрацию независимости внешней политики.

Западу Тбилиси сигнализирует о том, что борется с «пророссийской мягкой силой», а значит, беспочвенны обвинения в «сдаче интересов Грузии Москве». Потому в Тбилиси и пресекаются явные проявления дружбы и добрососедства в Россией.

России же дается понять, что она тоже не должна сильно обижаться, поскольку одновременно с пророссийски настроенным «шпионом» задержан и явный русофоб (аресты обоих фигурантов произошли в один день). Тем самым Тбилиси пытается усидеть на двух стульях. А задержание югоосетинского студента и вовсе похоже то ли на «отчетную акцию», то ли на «пополнение обменного фонда».

Ход для Тбилиси типичный, но в аресте Рцхиладзе как раз в явной форме и заметна та самая грузинская русофобия, с которой он пытался бороться. А значит, ответ Москвы, конечно, последует. Причем не обязательно симметричный.