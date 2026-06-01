Юрист объяснил законность летней трудовой практики для школьников

Эксперт Печников назвал условия законного привлечения учеников к летним работам

Tекст: Дарья Григоренко

Печников отметил, что с 2023 года закон «Об образовании» обязывает школьников участвовать в общественно полезном труде, передает Газета.Ru.

Главное требование заключается в том, чтобы работа была включена в учебный план, например, в рамках уроков «Технология» или «Труд». «Уборка и благоустройство территории, как правило, не входят в этот список, если соблюдаются установленные требования безопасности», – пояснил юрист. Если же труд не закреплен в программе, привлекать детей без согласия родителей запрещено.

Законодательство строго регламентирует время работы подростков. Ученики 14-15 лет могут трудиться до четырех часов в день, 15-16 лет – до пяти часов, а старшеклассники 16-18 лет – до семи часов. При этом каждые 45 минут школьникам положен 15-минутный перерыв.

Особые правила действуют в жаркую погоду. Если температура воздуха достигает 25-28 градусов, продолжительность работ сокращается до 2,5 часа для детей 14-16 лет и до 3,5 часа для подростков 16-18 лет. В таких случаях практику планируют на время минимальной солнечной активности, а ученикам обязательно выдают головные уборы.

