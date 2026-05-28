Детский омбудсмен Москвы предложила разрешить работу детям с 12 лет

Детский омбудсмен Москвы предложила разрешить трудоустройство с 12 лет

Tекст: Тимур Шайдуллин

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская на пресс-конференции «Детская безопасность в период летних каникул» предложила снизить возраст, с которого дети могут начинать подрабатывать, до 12 лет, передает РИА «Новости».

«Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость, ее надо разбить на несколько треков. Во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать, почти что все», – сказала Ярославская.

Она уточнила, что многие московские подростки стремятся быть занятыми летом и заработать хотя бы «копеечку», пусть и не на весь сезон, однако сейчас обеспечить такой возможностью всех желающих не удается. По действующему федеральному законодательству легкий труд ребенка допускается с 14 лет при письменном согласии одного из родителей.

Подросток в возрасте 15 лет может самостоятельно заключать трудовой договор при наличии общего образования. С 16 лет договор заключается уже на общих основаниях.

Между тем, ранее исследование Новосибирского государственного педагогического университета показало. что возраст первых опасных контактов детей в сети начинается с предложений подработки в 13–15 лет.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий подросткам с 14 лет работать в выходные и праздничные дни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтруд планировал пересмотреть перечень рабочих мест с запрещенным из-за вредных факторов трудоустройством несовершеннолетних.