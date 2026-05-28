    Политический кризис в Британии повысил шансы на распад королевства
    Лавров ответил на планы Пашиняна «разбогатеть без России»
    Россия ввела запрет на ввоз овощей и ягод из Армении
    В России анонсировали изменения в правилах техосмотра авто
    Токаев заявил о судьбоносной миссии Путина
    Путин и Токаев договорились о строительстве первой АЭС в Казахстане
    Шойгу: Удар по Киеву может быть нанесен в любой момент
    МИД вызвал посла Люксембурга после эксгумации останков лидера ОУН
    Гидрометцентр сообщил о грядущих заморозках в Московском регионе
    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зеленая фуражка – знак доблести

    День пограничника 28 мая стал по-настоящему всенародным. Даже те, кто лично его не празднует, обязательно поздравляют своих близких и знакомых, которые служат или имели честь служить в этом важном и героическом ведомстве.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в 90-е

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что 90-е позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    28 мая 2026, 17:48 • Новости дня

    Детский омбудсмен Москвы предложила разрешить работу детям с 12 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская предложила снизить возраст возможности детской подработки до 12 лет из-за высокого интереса школьников к занятости.

    Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская на пресс-конференции «Детская безопасность в период летних каникул» предложила снизить возраст, с которого дети могут начинать подрабатывать, до 12 лет, передает РИА «Новости».

    «Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость, ее надо разбить на несколько треков. Во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать, почти что все», – сказала Ярославская.

    Она уточнила, что многие московские подростки стремятся быть занятыми летом и заработать хотя бы «копеечку», пусть и не на весь сезон, однако сейчас обеспечить такой возможностью всех желающих не удается. По действующему федеральному законодательству легкий труд ребенка допускается с 14 лет при письменном согласии одного из родителей.

    Подросток в возрасте 15 лет может самостоятельно заключать трудовой договор при наличии общего образования. С 16 лет договор заключается уже на общих основаниях.

    Между тем, ранее исследование Новосибирского государственного педагогического университета показало. что возраст первых опасных контактов детей в сети начинается с предложений подработки в 13–15 лет.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий подросткам с 14 лет работать в выходные и праздничные дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтруд планировал пересмотреть перечень рабочих мест с запрещенным из-за вредных факторов трудоустройством несовершеннолетних.

    28 мая 2026, 16:11 • Новости дня
    Ереван отказался принимать часть российских наблюдателей на выборы
    @ Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Армянская сторона уведомила о нежелательности присутствия некоторых граждан России в качестве электоральных экспертов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что Москва предварительно направила данные представителей в строгом соответствии с требованиями Еревана, передает ТАСС.

    «Списки российских наблюдателей были направлены в установленном порядке для проведения аккредитационных мероприятий. Все, как требовала армянская сторона. К сожалению, действительно, армянские партнеры неформально уведомили о нежелательности включения ряда граждан России в состав миссии», – заявила дипломат.

    Ограничения коснулись трех депутатов Государственной думы. Кроме того, в республике отказались принимать представителя избирательной комиссии Карачаево-Черкесии.

    Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что сближение Еревана с Евросоюзом может стать поводом для обсуждения целесообразности дальнейшего членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    27 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    Спасатели обнаружили тело ребенка под завалами дома в Липецке
    @ кадр из видео МЧС

    Tекст: Антон Антонов

    Во время разбора завалов частного дома в Липецке после взрыва и пожара спасатели нашли погибшего ребенка, сообщило главное управление МЧС России по Липецкой области.

    «Спасатели нашли и извлекли из-под завалов тело ребенка», – говорится в сообщении главка в «Максе».

    Число жертв взрыва в жилом доме выросло до двух человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Липецке из-за пожара и взрыва обрушился частный жилой дом. При разборе разрушенных конструкций здания спасатели нашли тело погибшей женщины.

    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    26 мая 2026, 15:15 • Новости дня
    СК возбудил дело против москвича за отказ в разводе с многодетной супругой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве возбуждено уголовное дело против мужчины, который отказывал многодетной супруге в разводе, преследовал ее и установил в квартире скрытую камеру.

    Уголовное дело о хулиганстве возбудили следственные органы ГСУ СК России по Москве, передает ТАСС.

    Поводом стал сюжет федерального телеканала о многодетной москвичке, которая просит защитить ее от супруга, оскорбляющего ее, преследующего и отказывающего в разводе. По данным следствия, мужчина ранее избивал женщину и установил скрытую камеру для слежки.

    В сообщении СК говорится: «По данному факту следственными органами ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Председатель Следственного комитета поручил и. о. руководителя ГСУ СК по городу Москве Ярошу С. М. представить доклад о ходе расследования и первоначально установленных обстоятельствах».

    В ведомстве уточнили, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иркутской области мужчину приговорили к восьми годам и трем месяцам колонии строгого режима за покушение на убийство и длительное преследование бывшей жены.

    Ранее во Владивостоке полицейского арестовали на два месяца по делу об истязаниях и угрозах убийством в адрес формально еще супруги.

    До этого в СК сообщили о примерно 2 тыс. детей, ставших жертвами преступлений в семьях в 2024 году.

    26 мая 2026, 19:18 • Новости дня
    В МВД рассказали о поисках матери и пятерых детей в Амурской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Благовещенске около месяца разыскивают 33-летнюю Ольгу Кочергину, ушедшую из дома с пятью детьми и переставшую водить их в школу, сообщили в управлении МВД по Амурской области.

    Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних устанавливают местонахождение 33-летней Ольги Кочергиной, пропавшей с пятью детьми в Благовещенске около месяца назад, передает РИА «Новости».

    Женщина ушла из дома 30 апреля с улицы Чайковского и с тех пор, как говорится в ориентировках, ее местонахождение неизвестно, при этом не исключается, что семья может находиться в Белогорске. По данным, опубликованным поисковыми отрядами города, ориентировки с ее данными распространяются в социальных сетях.

    «15 мая в полицию Благовещенска поступила информация из школы о том, что дети гражданки не посещают учебное заведение. В связи с чем сотрудниками ПДН органов внутренних дел устанавливается ее местонахождение», – сообщили в управлении МВД по Амурской области. В правоохранительных органах уточнили, что по месту жительства семью не обнаружили.

    По данным собеседников агентства, Кочергина отвечает на телефонные звонки, но отказывается сообщать, где находится. Знакомая семьи рассказала, что, по ее сведениям, с матерью и детьми ничего страшного не произошло, а розыск начался из-за того, что с женщиной долго не могли связаться. Она добавила, что люди, видевшие Кочергину, уверяют, что с ней все в порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новосибирске волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» объявили поиски девятилетнего мальчика, не вернувшегося домой из школы.

    Ранее в Башкирии полиция спасла пятерых несовершеннолетних из антисанитарного дома под Уфой.

    До этого в Тверской области следователи нашли объявленных в федеральный розыск брата и сестру живыми и здоровыми вместе с матерью в Ленинградской области.

    26 мая 2026, 20:45 • Новости дня
    Минобороны запросило особый режим полетов над Московским регионом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По предложению Минобороны в Московской воздушной зоне планируется ввести особый режим полетов для гражданских судов на высотах до 5100 метров, при этом пассажирские рейсы ограничения не затронут, отметили в Росавиации.

    Министерство обороны России направило представление о введении особого режима для полетов гражданских воздушных судов в пределах Московской воздушной зоны, сообщает Росавиация. В документе речь идет о высотах от нуля до 5100 метров в центрально-европейской части страны.

    При этом в ведомстве пояснили, что, согласно предложениям, ограничения не затронут регулярные и чартерные пассажирские рейсы. Речь идет о рейсах по расписанию и чартерных перелетах, выполняющих полеты по маршрутам обслуживания воздушного движения в и из аэропортов Московской воздушной зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня 2026 года полеты гражданских воздушных судов в Московской воздушной зоне на высотах от 0 до 5100 м будут полностью запрещены.

    Ранее Росавиация ввела временные ограничения на использование воздушного пространства в столичных аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский. До этого аэропорт Домодедово перешел в режим работы с авиарейсами по согласованию в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

    26 мая 2026, 14:55 • Новости дня
    В Казани за попытку задушить подростка на улице арестован приезжий с Алтая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Меру пресечения в виде ареста получил уроженец Барнаула, которого следствие обвиняет в попытке задушить 13-летнего подростка во дворе в центре Казани, сообщили в суде.

    Вахитовский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу уроженцу Барнаула Алтайского края, обвиняемому в покушении на убийство малолетнего, сообщает пресс-служба суда.

    «В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

    По данным следствия, 23 мая около 10.00 возле одного из домов на улице Карима Тинчурина в центре Казани 21-летний молодок человек напал на 13-летнего мальчика. Он обхватил предплечьем правой руки шею подростка и начал его душить, затем повалил в кусты, продолжил сдавливать шею и нанес не менее трех ударов левой рукой, сжатой в кулак, по голове. Проходившие мимо граждане заметили происходящее, пресекли действия нападавшего и вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

    При выборе меры пресечения суд учел тяжесть и характер инкриминируемого деяния, обстоятельства нападения, а также данные о личности обвиняемого. Суд согласился с доводами следователя о том, что, оставаясь на свободе, фигурант может скрыться от следствия и суда, оказать давление на участников процесса либо иным образом воспрепятствовать расследованию уголовного дела.

    Ранее в Московской области суд заключил под стражу мужчину за нападение с ножом на семилетнюю девочку на улице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура направила в Химкинский городской суд Московской области дело о покушении на убийство малолетнего в аэропорту Шереметьево.

    До этого в Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после избиения мужчиной 13-летнего подростка на горнолыжном комплексе Уктус.

    28 мая 2026, 14:39 • Новости дня
    На Урале подросток получил шесть лет за хулиганское убийство незнакомой женщины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Свердловской области 15-летний юноша осужден на шесть лет за убийство незнакомой женщины из хулиганских побуждений, свою вину он не признал и не раскаялся, отметили в пресс-службе судов региона.

    Пригородный районный суд Нижнего Тагила в Свердловской области приговорил 15-летнего жителя поселка Горноуральский к шести годам и четырем месяцам воспитательной колонии за убийство случайной прохожей. Также ему назначен год ограничения свободы в качестве дополнительного наказания, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

    Следствие установило, что 6 января 2026 года подросток решил совершить убийство без повода, из хулиганских побуждений. Вооружившись ножом, он вышел на улицу и проследовал за случайно встретившейся 47-летней женщиной в подъезд, где нанес ей удар в живот. Пострадавшая скончалась в больнице через пять дней.

    Изначально юноша находился под домашним арестом, но из-за того, что он нарушил ограничения, его поместили под стражу. В последнем слове он не признал вину и не раскаялся, а защита просила об оправдании. Суд также обязал выплатить родственникам погибшей компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая следователи обвинили троих челябинских подростков в смертельном избиении мужчины.

    Ранее екатеринбургский суд назначил школьнику девять с половиной лет колонии за двойное убийство. До этого другой 15-летний житель Екатеринбурга получил девять лет лишения свободы за расправу над подругой.

    26 мая 2026, 14:49 • Новости дня
    Девушка на BMW сбила пешехода на проспекте Вернадского в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На западе Москвы мужчина оказался в больнице после наезда автомобиля BMW под управлением девушки в зоне пешеходного перехода на проспекте Вернадского.

    Мужчина пострадал при наезде BMW на пешеходном переходе проспекта Вернадского на западе столицы, сообщает АГН «Москва».

    По данным собеседника агентства, за рулем автомобиля BMW была девушка, которая совершила наезд на пешехода в зоне перехода возле дома 37 по проспекту Вернадского.

    Источник уточнил, что после наезда иномарки пострадавший мужчина был госпитализирован. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее нетрезвая владелица автомобиля BMW без госномеров спровоцировала массовое ДТП на Садовой-Черногрязской улице в центре Москвы. Позже полиция задержала предполагаемую виновницу этой аварии и доставила ее в отделение.

    До этого, на Кожевнической улице водитель BMW с признаками опьянения выехал на тротуар и сбил пять пешеходов.

    27 мая 2026, 15:42 • Новости дня
    В Красноярске начали расследовать смерть подростка после последнего звонка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Красноярске 16-летний школьник скончался по дороге с последнего звонка, следствие начало проверку обстоятельств его внезапной смерти, сообщили в региональном управлении СК РФ.

    В Красноярске возбудили дело после смерти 16-летнего подростка после последнего звонка, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

    По данным следствия, 26 мая на парковке на улице Матросова, возвращавшемуся со школьных торжеств подростку внезапно стало плохо. На место сразу вызвали скорую помощь, однако, несмотря на действия медиков, юноша умер в машине скорой помощи.

    Следователи установили, что подросток страдал хроническим заболеванием. Сейчас, как уточнили в СК, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, продолжается сбор материалов и выяснение всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярске подросток скоропостижно скончался на улице по дороге с последнего звонка.

    Ранее двое московских школьников получили травмы рук из-за взорвавшихся петард во время репетиции последнего звонка.

    До этого в Ленинградской области 14-летний школьник умер на уроке физкультуры, по факту его гибели возбуждено уголовное дело.

    26 мая 2026, 07:46 • Новости дня
    При пожаре в Омской области погибли четверо детей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шесть человек, в том числе четыре ребенка, погибли во время пожара в Омской области, сообщили в региональном СК.

    Шесть человек, в том числе четыре ребенка, стали жертвами возгорания в Омской области, передает РИА «Новости». Пожар случился в частном жилом доме, расположенном в селе Юрьевка.

    «Во время пожара погибли 25-летняя хозяйка домостроения, ее годовалый сын и две дочери, двух и пяти лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном», – сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

    Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Специалисты осматривают сгоревшее здание и опрашивают соседей для выяснения всех обстоятельств случившегося. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

    Губернатор Омской области Виталий Хоценко выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Он также поручил главе района Александру Сухоносову и министру труда и социального развития региона Ирине Варнавской оказать семьям необходимую помощь и меры поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая при пожаре в Свердловской области погибли пять человек.

    За несколько дней до этого жертвами возгорания в частном доме в Югре стали семеро местных жителей.

    В феврале спасатели обнаружили тела женщины и четверых детей на месте сгоревшего деревянного дома в Хабаровском крае.

    26 мая 2026, 14:59 • Новости дня
    Врачи напомнили об отличиях детской аллергии от простуды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Врачи напомнили родителям о ключевых симптомах, по которым можно заподозрить у ребенка аллергию вместо обычной простуды с температурой.

    Детский аллерголог-иммунолог Ксения Могирева объяснила «Газете.Ru» как различать аллергию и ОРВИ у детей.

    По ее словам, «слабость, головная боль, ломота в мышцах, снижение аппетита – симптомы, которые гораздо больше характерны для острых респираторных заболеваний». Она добавила, что отсутствие температуры при насморке, чихании и зуде глаз часто указывает именно на аллергическую природу недомогания.

    Могирева уточнила, что для аллергии типичны сильный зуд в носу, приступообразное чихание, обильные прозрачные водянистые выделения, заложенность носа, зуд и покраснение глаз, слезотечение. Аллергия может проявляться и крапивницей, отеком мягких тканей, приступообразным кашлем, одышкой, чувством нехватки воздуха и свистящим дыханием. При этом, подчеркнула она, аллергические реакции обычно не сопровождаются повышением температуры.

    По словам врача, повышение температуры, боль в горле, выраженная слабость и признаки интоксикации чаще говорят об ОРВИ. При правильном лечении симптомы острого респираторного заболевания обычно проходят за пять–десять дней. Аллергические проявления могут сохраняться неделями и месяцами, пока продолжается контакт с аллергеном.

    Специалист привела пример с аллергией на пыльцу, при которой ребенок страдает в период цветения значимого растения, а после окончания сезона или смены региона симптомы уменьшаются или исчезают. Она отметила, что реакция может быть и кратковременной: например, после посещения контактного зоопарка насморк, чихание и зуд глаз на фоне общения с животными способны пройти через несколько часов после окончания контакта.

    Аллерголог подчеркнула, что консультация врача необходима, если заболевание протекает необычно тяжело, сопровождается слишком интенсивными проявлениями или плохо поддается стандартному лечению. Родителей должно насторожить и затяжное течение «простуды», регулярное повторение симптомов или их длительное сохранение. В таких случаях, указала Могирева, важно провести дополнительную диагностику, исключить аллергическую природу болезни и предупредить осложнения.

    Она добавила, что полностью исключить контакт с аллергеном в быту часто невозможно. Тогда применяется аллерген-специфическая иммунотерапия, при которой иммунную систему постепенно «приучают» к веществу: лечение начинают с минимальных доз аллергена, затем дозировку медленно повышают и поддерживают на безопасном уровне.

    До этого аллерголог Жоголева заявила о раннем начале весеннего сезона аллергии в России и росте концентрации пыльцы. Ранее педиатр Мария Кулкина рекомендовала прогулки на свежем воздухе детям с инфекционным насморком и предупредила об ограничениях при аллергическом рините.

    А в Новороссийске следователи возбудили уголовное дело после смерти восьмилетнего мальчика от молниеносной аллергической реакции на введенный в частной клинике препарат.

    26 мая 2026, 06:15 • Новости дня
    Пожар на Алтае унес жизни двоих детей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два ребенка погибли при пожаре в заброшенном здании в селе Поспелиха (Алтайский край). Возбуждено уголовное дело, об этом сообщили в СУ СК по региону.

    Трагедия произошла вечером 25 мая, передает ТАСС. Спасатели обнаружили тела несовершеннолетних после ликвидации огня в надворных постройках.

    «Вечером 25 мая 2026 года в селе Поспелиха в надворных постройках заброшенного домовладения произошел пожар. После тушения возгорания были обнаружены тела двух мальчиков 12 и 13 лет с внешними признаками термического воздействия. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», – говорится в сообщении Следственного комитета.

    В настоящее время следователи выясняют обстоятельства и точные причины случившегося. Одновременно с этим прокуратура Алтайского края организовала собственную проверку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года в алтайском селе Благовещенка при пожаре в частном доме погибли трое детей.

    В апреле текущего года пожар в Новосибирской области унес жизни женщины и двоих малолетних детей.

    В начале мая следователи возбудили уголовное дело после смертельного возгорания с двумя погибшими детьми в Нижегородской области.

    26 мая 2026, 21:13 • Новости дня
    В Москве создали вакцину против чумы свиней

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В особой экономической зоне «Технополис Москва» создали сразу пять ветеринарных вакцин, включая препарат против классической чумы свиней и болезней домашних собак, сообщили в мэрии столицы.

    На территории ОЭЗ «Технополис Москва» столичная биотехнологическая компания зарегистрировала пять новых вакцин для животных, сообщает мэрия Москвы. Среди них препараты для борьбы с классической чумой свиней, аденовирусными инфекциями и парвовирусным энтеритом у собак. О регистрации вакцин рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

    По Международной классификации заразных болезней животных африканская чума свиней не угрожает здоровью человека, однако с 2007 года она постепенно распространяется среди кабанов и домашних свиней в европейской части России. До 2011 года вспышки фиксировали в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а в 2012-2013 годах вирус проник в Центральный и Северо-Западный округа. Всего в стране зафиксировали свыше 500 вспышек, экономический ущерб превысил 30 млрд рублей, было уничтожено около 1 млн животных.

    На базе ОЭЗ «Технополис Москва» уже выпускают ветеринарные препараты, которые применяются в промышленном животноводстве и для домашних питомцев.

    В 2025 году столичный производитель зарегистрировал две новые вакцины для профилактики болезней свиней и три вакцины для мелких домашних животных. Сейчас в центре разработок компании ученые ведут 12 научно-исследовательских работ по созданию вакцин нового поколения для промышленного животноводства.

    Недавно предприятие посетили более 120 ветеринарных специалистов из разных регионов России, которые ознакомились с технологическими процессами и убедились в надежности многоступенчатой системы контроля качества продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве работают более 300 предприятий фармацевтической индустрии, часть из которых расположены на территории особой экономической зоны «Технополис Москва».

    Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о массовом заражении домашних свиней африканской чумой в стране и отсутствии вакцины от этого заболевания.

    До этого санитарно-ветеринарная служба Румынии подтвердила вспышку африканской чумы свиней на ферме в уезде Тимиш и ввела зоны защиты и наблюдения вокруг очага инфекции.

    27 мая 2026, 09:49 • Новости дня
    ДТП с автобусом произошло на северо-востоке Москвы

    Tекст: Дарья Григоренко

    На северо-востоке столицы зафиксирована автомобильная авария, в которой один человек получил травмы, сообщил источник.

    Инцидент произошел на проезжей части в Огородном проезде, передает АГН «Москва»

    «По предварительным данным, в Огородном проезде произошло столкновение автобуса и легковой машины. В результате ДТП один человек оказался зажат в легковушке», – рассказал источник.

    Прибывшие на место происшествия специалисты успешно деблокировали пострадавшего. После извлечения из покореженного транспортного средства его экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад рейсовый автобус въехал в припаркованный грузовик на юге Москвы.

    В марте на Варшавском шоссе столицы столкнулись два пассажирских автобуса.

    В январе на Дмитровском шоссе в подобном ДТП пострадали два человека.

    27 мая 2026, 11:26 • Новости дня
    Ученый предупредил о начале сезона шаровых молний в Московском регионе

    Ученый Бычков предупредил о начале сезона шаровых молний в Московском регионе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова, академик РАН Владимир Бычков сообщил о начале сезона шаровых молний в Московском регионе.

    «Шаровые молнии не такое уж редкое явление, как принято говорить. Когда сравнивают количество ударов линейных молний и сравнивают количество появляющихся шаровых молний – количество получается одного порядка», – сказал Владимир Бычков, передает АГН «Москва».

    По словам эксперта, каждая линейная молния способна породить шаровую. Традиционно они появляются в период летних гроз с июня по август, достигая максимума в июле. Ежегодно в европейской части России фиксируется около десяти таких явлений, и их число растет вместе с количеством гроз.

    Бычков посоветовал при встрече с шаровой молнией остановиться и не совершать резких движений, чтобы не создать воздушный поток, способный увлечь ее за собой. Столкновение с ней не всегда смертельно, но может привести к серьезным ожогам. За последние десять лет зафиксировано примерно десять летальных исходов.

    Ученый добавил, что шаровая молния может проникнуть в помещение через дымоходы, открытые окна и даже сквозь стекло, не оставляя видимых следов. Защитой могут служить современные стеклопакеты, так как молния обычно пробивает только наружное стекло, хотя в редких случаях мощные разряды повреждали и внутреннее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая шаровая молния насквозь пробила стену деревянного дома в Архангельской области.

    Несколькими днями ранее синоптики спрогнозировали грозы с градом на территории Московского региона.

    Прошлым летом сотрудники МЧС напомнили жителям правила безопасности во время ударов стихии.

    Главное
    Шойгу исключил вывод российской военной базы из Армении
    Депутат Колесник: Каллас не вправе что-либо требовать от Москвы
    Ереван отказался принимать часть российских наблюдателей на выборы
    Белоусов проинспектировал группировку «Запад»
    АвтоВАЗ сообщил о новых цветах для кроссовера Lada Azimut
    Москвичи рассказали о своем отношении к татуировкам
    Ливни в Дагестане разрушили уникальный 250-метровый арочный мост

    Разворот в ЕС лишит Армению газа

    Москва предупредила Ереван о денонсации соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если тот продолжит реализацию курса на вступление в ЕС. В этом случае, считают эксперты, экономику Армении ждут существенные потрясения из-за роста цен на энергоносители – высокая инфляция, падение уровня жизни населения, потеря конкурентоспособности армянских товаров в мире. А заменить российский газ Еревану будет крайне затруднительно даже по рыночным ценам. Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Французского миллиардера выводят из политической игры через российскую журналистку

    Агрессивная пиар-кампания организована во Франции против живущей в стране россиянки, бывшей главы французского отделения компании RT Ксении Федоровой. В чем именно обвиняют активно выступающую во французских СМИ журналистку – и при чем тут один из богатейших людей Франции, медиамагнат Венсан Боллоре, а также предстоящие вскоре в стране президентские выборы? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

      По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    • Самая приятная женщина США уходит в отставку

      Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации