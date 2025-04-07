Подросткам в России разрешили работать в выходные дни с 14 лет

Tекст: Ирма Каплан

Новый закон о поправках к 268-й статье Трудового кодекса позволяет детям в возрасте от 14 до 18 лет работать в выходные и нерабочие праздничные дни на каникулах. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписал в понедельник президент России Владимир Путин.

«Работодатель имеет право привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, выполняемой в период летних каникул по направлению органов службы занятости или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся господдержкой», – сказано в законе.

До этого момента такая возможность предоставлялась только подросткам, занятым в творческих профессиях. В законе также предусмотрены особые условия для трудоустройства подростков от 15 лет – в этом случае они должны предоставить собственное письменное согласие на работу, тогда как 14-летним достаточно иметь согласие одного из родителей. В случае с детьми-сиротами потребуется также разрешение органов опеки.

Нововведения начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Законопроект направлен на поддержку молодежной занятости и предоставление подросткам дополнительных возможностей для работы в период каникул, чтобы получить первый опыт трудовой деятельности и заработок.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, который позволяет привлекать детей от 14 до 18 лет к работе в выходные дни во время летних каникул, а в феврале Росмолодежь предложила работу в студотрядах признать производственной практикой.