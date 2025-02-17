Работу в студотрядах предложили засчитывать в производственную практику

Tекст: Валерия Городецкая

В России состоялся десятый День российских студенческих отрядов, в связи с чем в разных регионах прошли тематические мероприятия. В Москве организовали встречу с замминистра науки и высшего образования Ольгой Петровой, а главным событием стал Всероссийский карьерный форум «Труд крут», говорится в пресс-релизе Росмолодежи, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров поздравил участников движения, отметив их вклад в решение сложных задач, стоящих перед обществом и государством. Он подчеркнул, что каждый год сотни тысяч молодых людей присоединяются к студотрядам, осваивают рабочие специальности и показывают пример подрастающему поколению. «Это уникальная школа жизни, формирующая стремление жить и развиваться в родной стране», – заявил Гуров. Участники движения также принимают участие в грантовых конкурсах и добровольческих акциях, укрепляя экономику и социальную сферу России.

В Москве в мультиформатном пространстве «СО.Здание» прошла встреча с Ольгой Петровой, где представители студотрядов рассказали о зимнем трудовом сезоне и подняли вопросы поддержки движения на федеральном уровне. Обсуждалось будущее летнего трудового сезона и оформление знакового значка РСО. Предложено посвятить сезон годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Также студенты отметили, что для них важно, чтобы работа в студенческом отряде могла засчитываться в качестве производственной практики, а на базе российских вузов создавались штабы студенческих отрядов и трудкрут-пространства РСО. «Российские студенческие отряды вносят значимый вклад в экономику страны, совмещая работу с получением профессиональных навыков. Более 400 тысяч студентов помогают решать кадровые вопросы и формируют новое поколение специалистов, готовых действовать на благо Родины здесь и сейчас», – отметила депутат Госдумы, член правления РСО Юлия Дрожжина.

Участники получили благодарственные письма от президента России и почетные грамоты за заслуги в сфере молодежной политики. В онлайн-лектории от Росмолодежи и партнеров, транслируемом для всех участников движения, рассказывали о карьерных возможностях в России и проводили интерактивные задания и розыгрыши.

Карьерный форум проходит при поддержке Росмолодежи и Министерства науки и высшего образования.

Российские студенческие отряды – крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.