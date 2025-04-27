Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.0 комментариев
Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Румынии
На ферме в уезде Тимиш в Румынии подтвержден второй с начала года случай африканской чумы свиней, заразившей животных в городе Извин, сообщили СМИ.
Как передает телеканал Digi 24, очаг зафиксирован в городе Извин, расположенном в нескольких десятках километров от Тимишоары, передает РИА «Новости».
Отмечается, что девять населенных пунктов оказались изолированы и находятся под наблюдением местных властей. Управление санитарно-ветеринарной службы подтвердило, что взятые образцы дали положительные результаты на африканскую чуму свиней.
В ответ на эпидемию создана трехкилометровая зона защиты вокруг населенных пунктов Извин и Рекаш, а также введена десятикилометровая зона наблюдения, включившая еще девять деревень. Это второй подобный случай в этом регионе с начала года.
В июле прошлого года на берегу реки Прут в Черновцах обнаружены туши свиней, зараженные африканской чумой.