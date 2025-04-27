Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Румынии

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает телеканал Digi 24, очаг зафиксирован в городе Извин, расположенном в нескольких десятках километров от Тимишоары, передает РИА «Новости».

Отмечается, что девять населенных пунктов оказались изолированы и находятся под наблюдением местных властей. Управление санитарно-ветеринарной службы подтвердило, что взятые образцы дали положительные результаты на африканскую чуму свиней.

В ответ на эпидемию создана трехкилометровая зона защиты вокруг населенных пунктов Извин и Рекаш, а также введена десятикилометровая зона наблюдения, включившая еще девять деревень. Это второй подобный случай в этом регионе с начала года.

В июле прошлого года на берегу реки Прут в Черновцах обнаружены туши свиней, зараженные африканской чумой.