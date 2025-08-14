Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.3 комментария
Премьер Эстонии сообщил о массовом заражении домашних свиней АЧС
Премьер Эстонии Михал: 10% домашних свиней заражены африканской чумой
Вирус африканской чумы свиней распространился по всей Эстонии и стал угрозой для продовольственной безопасности, что может привести к убыткам пищевой промышленности.
Около 10% домашних свиней в Эстонии заражены африканской чумой свиней (АЧС), заявил премьер-министр страны Кристен Михал, передает ТАСС.
Глава правительства отметил, что ситуация серьезнее, чем кажется, и речь идет о заболевании, которое влияет на внутреннюю и продовольственную безопасность государства.
По его словам, африканская чума очень заразна, и возможны значительные убытки для пищевой промышленности, а также закрытие экспортных рынков. Вирус АЧС распространился по всей территории страны, уже уничтожены десятки тысяч домашних свиней.
Африканская чума свиней не представляет опасности для человека, однако наносит серьезный ущерб популяциям кабанов и сельскому хозяйству, так как больные животные не излечиваются, а вакцины не существует. Вспышки АЧС в 2024 году были зафиксированы уже в семи европейских странах, а общее число погибших за два последних года животных превысило миллион.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр регионального развития и сельского хозяйства Эстонии Хендрик Террас предложил использовать мясо диких кабанов для производства продовольственных консервов для украинских военных.