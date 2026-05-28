Aurus анонсировал две новинки на ПМЭФ-2026

Aurus анонсировал две премьеры новых авто на ПМЭФ-2026

Tекст: Тимур Шайдуллин

Стало известно о премьере обновленных автомобилей Aurus Senat на ПМЭФ-2026. Отечественная марка готовится продемонстрировать две новинки на предстоящем экономическом форуме, пишет «Российская газета».

Публике покажут серийный вариант рестайлингового седана Aurus Senat, дизайн которого ранее раскрыли в 2024 году. Автомобиль получил новые цифровые решения в салоне и доработанную техническую часть.

Второй премьерой станет удлиненная версия Aurus Senat Long. Инженеры изменили конструкцию кузова, убрав центральную вставку между дверями для повышения комфорта пассажиров. Предсерийные образцы уже проходят технические испытания на полигонах в Елабуге и институте НАМИ.

«Подробности обо всех изменениях и конструктивных особенностях обновленных Aurus Senat и Aurus Senat Long будут представлены в дни проведения Петербургского международного экономического форума в рамках работы выставочных экспозиций бренда, представленных в Пассаже Экспофорума и павильоне Гаража особого назначения ФСО России. Актуальная информация о стоимости и официальном старте продаж пока не разглашается», – прокомментировали в пресс-службе компании.

Ранее во Владимирской области началось производство рулевых реек с электроусилителем для автомобилей Aurus.

До этого президент Владимир Путин выбрал лимузин Aurus для поездок по Нью-Дели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас Россия завершает перезагрузку автомобильных заводов.