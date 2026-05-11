Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.6 комментариев
Пашинян заявил о спланированном выходе Армении из ЕАЭС
Возможный выход Армении из Евразийского экономического союза будет тщательно спланированным шагом, исключающим любые неожиданности для партнеров, заявил армянский премьер Никол Пашинян.
Армения не намерена покидать Евразийский экономический союз внезапно, сказал Пашинян, передает ТАСС.
Все действия правительства будут предсказуемыми и прозрачными.
«Мы внезапно из ЕАЭС не выйдем: если или когда мы из ЕАЭС выйдем, то мы выйдем спланировано, без внезапностей. Мы в целом, если заметили, не планируем ничего делать внезапно, поэтому вся наша политика, намерения и планы прозрачны», – подчеркнул политик.
Кроме того, глава армянского кабмина сообщил, что пропустит предстоящий саммит организации в Астане, намеченный на 28 мая. Он пояснил, что заранее предупредил об этом президента России Владимира Путина во время апрельского визита в Москву.
Вместо него армянскую делегацию на заседании Высшего Евразийского экономического совета возглавит вице-премьер Мгер Григорян.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Армении Арарат Мирзоян анонсировал будущий выбор страны между ЕАЭС и Евросоюзом.