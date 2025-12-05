Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.0 комментариев
Путин выбрал лимузин Aurus для поездок по Нью-Дели
Путин передвигался на своем автомобиле Aurus Senat в Индии
Президент России Владимир Путин передвигается по Нью-Дели на своем лимузине Aurus Senat.
Владимир Путин для перемещений по индийской столице использует свой лимузин Aurus Senat, передает ТАСС.
После завершения официальной встречи в рамках государственного визита российский лидер сел в личный автомобиль на территории резиденции и поехал к мемориалу Махатмы Ганди.
Перед президентским дворцом Индии прошла церемония официальной встречи Владимира Путина.
Владимир Путин и Нарендра Моди завершили личный диалог, который длился более двух с половиной часов.
Владимир Путин начал рабочий визит в Индию 4 декабря встречей с Нарендрой Моди в Нью-Дели.
Нарендра Моди лично встретил Владимира Путина на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели.