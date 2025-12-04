Главы оборонных ведомств России и Индии обсудили расширение сотрудничества

Белоусов и Раджнатх Сингх обсудили расширение сотрудничества России и Индии в плане обороны

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министры обороны России и Индии Андрей Белоусов и Раджнатх Сингх в Нью-Дели обсудили возможности увеличения сферы двустороннего сотрудничества, передает ТАСС. Сингх выразил настрой властей страны развивать отечественную оборонную промышленность для внутреннего производства и экспорта. По словам индийской стороны, обсуждались и новые области для углубления взаимодействия в специализированных технологиях.

Минобороны Индии также отметило, что Белоусов подчеркнул тесные и доверительные отношения между странами, а также готовность российской оборонной промышленности помогать Индии в достижении независимости в военном производстве.

«Обе страны объединяют многолетние дружеские отношения и стратегическое сотрудничество. Российская оборонная промышленность готова поддержать Индию в достижении самодостаточности в сфере оборонного производства», – заявил министр обороны России.

В заявлении индийского министерства отмечается, что обе стороны подтвердили приверженность отношениям, основанным на глубоком доверии, схожих принципах и взаимном уважении. Встреча двух министров состоялась накануне российско-индийского саммита с участием президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Завершилась встреча подписанием протокола 22-й межправительственной комиссии, в котором определены основные и перспективные направления дальнейшего военного сотрудничества между государствами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Индию для участия в заседании межправительственной комиссии по вопросам военного сотрудничества.

