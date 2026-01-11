В аэропортах Кубани задержались 45 рейсов

Tекст: Алексей Дегтярёв

В аэропортах региона на прилет и вылет задерживаются 45 рейсов, передает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло.

Время задержки варьируется от 30 минут до 13 часов.

В аэропорту Краснодара на вылет задержаны пять рейсов, отправляющихся в Дубай, Екатеринбург, Батуми, Челябинск и Хургаду. На прилет задержаны два рейса из Стамбула, а также по одному рейсу из Дубая, Хургады, Батуми и Москвы.

В Сочи на прилет и вылет задержаны 33 рейса, среди которых направления в Москву, Анталью, Батуми, Петербург, Екатеринбург, Стамбул, Саратов, Шарм-эш-Шейх, Хургаду, Кутаиси и Ереван. Кроме того, один рейс на прилет из Петербурга отменен.

В Геленджике зафиксирована задержка рейса на прилет из Москвы.

Ранее из-за непогоды в петербургском аэропорту Пулково задержали и отменили более 40 рейсов.

В аэропорту Храброво в Калининграде задержали 30 рейсов, два отменили.