Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.4 комментария
Российские военные застигли солдат ВСУ врасплох со стороны минной ограды
Рядовой Али Хакиров рассказал, как обезвредил мины ВСУ на узкой тропе и провел группу к укрепленной позиции противника, который не ожидал атаки.
Стрелок-сапер штурмовой роты Али Хакиров обнаружил минное заграждение на пути наступления и оперативно обезвредил мины, позволив подразделению скрытно выйти к укрепленным позициям ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
«Украинские боевики, не ожидавшие атаки со стороны минного заграждения, были застигнуты врасплох. В результате штурма противник понес потери в живой силе и отступил с занимаемых позиций», – рассказали в оборонном ведомстве.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские разведчики из 141-й отдельной механизированной бригады по ошибке открыли огонь по своим диверсантам, которые двигались в сторону позиций ВС России. ВСУ по ошибке уничтожили часть 425-го штурмового полка в Запорожской области.