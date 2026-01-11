Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.0 комментариев
Силы ПВО за пять часов сбили семь БПЛА ВСУ над Белгородской и Курской областями
Средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников Вооружённых сил Украины над Белгородской и Курской областями за пять часов, сообщило Минобороны.
Минобороны уточнило, что инцидент произошёл 11 января с 08.00 до 13.00 по московскому времени. В ведомстве отметили: «Дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Белгородской области и три БПЛА – над территорией Курской области», передает РИА «Новости».
Накануне Минобороны сообщило, что российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника. Кроме того, в Минобороны сообщили, что за четыре часа средства ПВО сбили десять украинских беспилотников, атаковавших различные регионы России.