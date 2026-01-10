  • Новость часаЧисло пострадавших при атаке БПЛА на Воронежскую область увеличилось до четырех
    Ольга Андреева Ольга Андреева Не надо бояться империй

    Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин – важнейший фактор консолидации народа

    Демократия – это в первую очередь про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, – дело третье.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    10 января 2026, 23:59 • Новости дня

    ПВО сбила 33 украинских беспилотника над регионами России

    ПВО сбила 33 украинских беспилотника над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника, сообщило Минобороны России.

    В период с 20.00 до 23.00 мск 17 аппаратов были уничтожены над территорией Воронежской области. Восемь беспилотников были сбиты в небе над Курской областью. Пять аппаратов ликвидированы в Брянской области. Три беспилотника были уничтожены над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки БПЛА на Воронеж пострадали два мирных жителя.

    10 января 2026, 10:48 • Новости дня
    Мэр Львова Садовый раскрыл подробности удара «Орешником»
    Мэр Львова Садовый раскрыл подробности удара «Орешником»
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в случае наличия боевой части у баллистической ракеты «Орешник», которой Россия атаковала Львовскую область, последствия были бы катастрофическими. При этом даже так ракета нанесла значительный ущерб объекту критической инфраструктуры. Об этом Садовый заявил в интервью телеканалу «Твое мисто».

    По его словам, даже без боевой части ракета нанесла значительный ущерб одному из объектов критической инфраструктуры, но человеческих жертв нет. Садовый отметил: «Если бы эта баллистическая ракета имела боевую часть, то последствия были бы просто несоразмерны. (...) Те повреждения, которые, есть, конечно, ужасны, но это не то, что могло бы быть», – передает его слова украинское издание «Политика страны».

    Садовый считает, что атака стала демонстрацией силы России, особенно учитывая близость Львова к границе с Евросоюзом. По словам мэра, баллистическая ракета не была обнаружена радарами, а на реакцию у служб было менее 10 минут.

    Мэр Львова добавил, что на Украине сейчас отсутствуют технологии для перехвата подобных ракет. В ударе «Орешником» он видит сигнал Соединенным Штатам и европейским странам о развитии российских ракетных технологий и существующих угрозах.

    Ранее Садовый заявил о масштабных повреждениях объекта критической инфраструктуры после удара «Орешником».

    В результате удара часть Киева осталась без отопления и электричества. Значительный ущерб получило крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области.

    Европейские чиновники назвали произошедшее предупреждением для Европы и США. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» стал ответом на теракты Киева.

    10 января 2026, 18:14 • Новости дня
    СМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»

    Daily Express пишет о страхе Запада из-за угрозы Медведева союзникам Киева

    СМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В западных СМИ появились материалы о том, что заявление Дмитрия Медведева о возможных последствиях ввода войск в Восточную Европу вызвало страх среди союзников Киева.

    Западные страны серьезно восприняли предупреждение заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express. В публикации британского издания отмечается, что Медведев предостерег союзников Киева, включая Британию, от отправки военных в Восточную Европу, озвучив «пугающую угрозу».

    «Один из ближайших союзников Владимира Путина предостерег европейских сторонников Украины, включая Великобританию, от отправки военных в Восточную Европу, выступив с пугающей угрозой», – говорится в статье.

    По мнению Daily Express, заявление Медведева стало новым поводом для разногласий между западными странами по вопросу поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу Медведев осудил возможное размещение 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник» по западу Украины.

    До этого зампред Совбеза России сравнил ночной удар «Орешником» с применением галоперидола против «опасных психов».

    Напомним, также в субботу президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидерами парламентских партий для обсуждения инициативы по отправке военных на Украину после заключения мирного соглашения в рамках «коалиции желающих».

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    10 января 2026, 14:24 • Новости дня
    Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к отключениям
    Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к отключениям
    @ Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press, IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В столице Украины продолжаются масштабные перебои с энергоснабжением и водоснабжением. Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко за неготовность столицы к решению возникших проблем.

    Владимир Зеленский подверг резкой критике мэра Киева Виталия Кличко за то, что столица оказалась не готова к возникшим проблемам с энергетической инфраструктурой, передает ТАСС. В городе и области уже несколько дней действуют экстренные отключения электроэнергии, отмечаются перебои с водоснабжением.

    Зеленский в своем обращении, опубликованном в телеграм-канале, заявил: «Основное внимание следует уделять не избеганию проблем, а их решению, особенно когда для этого есть необходимые ресурсы – как в Киеве. Это самый финансируемый город на Украине, и все необходимые резервные системы должны быть на месте».

    В ночь накануне в Киеве также были зафиксированы взрывы, что усугубило ситуацию с энергоснабжением и усилило напряженность в городе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, две киевские ТЭЦ – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 – сейчас не работают и требуют восстановления, на которое потребуется один-два дня.

    Часть города осталась без отопления и электричества.  Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей временно покинуть столицу из-за перебоев с отоплением и электричеством.

    10 января 2026, 14:22 • Новости дня
    Медведев ответил на военные планы Макрона роликом про «Орешник»
    Медведев ответил на военные планы Макрона роликом про «Орешник»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев осудил возможное размещение 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник».

    Свое мнение Медведев выразил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России), сопроводив пост англоязычным комментарием о том, что «европейские правящие придурки все-таки хотят войны в Европе». В качестве иллюстрации он опубликовал видеозапись удара ракетного комплекса «Орешник» по объектам на территории Украины.

    Медведев подчеркнул, что позиция России по этому вопросу давно известна: «Тысячи раз было сказано, что Россия не приемлет никакой военный контингент из стран Европы или НАТО на Украине». Он добавил: «Ну, приходите. Тогда будет так».

    Такое заявление прозвучало на фоне сообщений о планах президента Франции Эмманюэля Макрона разместить 6 тыс. французских военных на Украине, о чем тот рассказал на закрытом совещании с правительством и парламентскими лидерами.

    Медведев также прокомментировал заявления французского президента Эмманюэля Макрона о планах разместить 6 тыс. военнослужащих на Украине, назвав его слова «позорной чушью».

    Напомним, в субботу президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидерами парламентских партий для обсуждения инициативы по отправке военных на Украину. На встрече обсуждалась инициатива по отправке французских военных на Украину после заключения мирного соглашения в рамках «коалиции желающих».

    10 января 2026, 07:46 • Новости дня
    «Северяне» обнаружили на позициях ВСУ яму для отказников с трупами
    «Северяне» обнаружили на позициях ВСУ яму для отказников с трупами
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    На Харьковском направлении группировка российских войск «Север» на отбитых позициях ВСУ обнаружила яму, в которой содержались украинские дезертиры и отказники, в яме было три трупа.

    На Харьковском направлении бои в населенных пунктах возле Волчанска продолжаются. «Северяне» ведут наступление на всех участках фронта, используя артиллерию и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» для ударов по выявленным целям, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В районе Старицы «Северяне» продвинулись на семи участках фронта на 700 м, а авиация нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ. В лесу возле Лимана бойцы «Северян» заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 250 м.

    «На занятых позициях наши бойцы обнаружили яму, в которой содержались пойманные дезертиры и отказники ВСУ. Внутри нее находилось три обезображенных трупа украинских военных с признаками физического воздействия», – говорится в сообщении.

    В Волчанских Хуторах российские штурмовики продвинулись на восток на 300 м, добившись тактических успехов. На участке Меловое-Хатнее штурмовые группы продвинулись на двух направлениях на 150 м, уничтожив ВСУ огнем ТОС-1А. На Липцовском участке фронта существенных изменений не произошло, ВСУ не предпринимали активных действий.

    В Сумской области группировка войск «Север» наращивает темпы наступления при поддержке артиллерии, «Солнцепеков» и ударных БПЛА. У ВСУ наблюдаются проблемы с ротацией и моральным состоянием. В Сумском районе «Северяне» продвинулись на 12 участках фронта, в Краснопольском – на трех, общее продвижение составило до 800 м.

    На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений не было, артиллерия и FPV-дроны наносили удары по позициям ВСУ в районах Рыжевки и Искрисковщины.

    «За сутки потери противника составили свыше 100 человек (из них более 55 в Сумской области и свыше 45 в Харьковской)», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на всех участках фронта на Харьковском направлении группировка российских войск «Север» наращивает темпы продвижения и интенсивность ударов по позициям вооруженных сил Украины.

    10 января 2026, 01:59 • Новости дня
    Мэр Львова Садовый назвал ужасными повреждения после удара «Орешником»
    Мэр Львова Садовый назвал ужасными повреждения после удара «Орешником»
    @ кадр из видео RT на русском/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Повреждения объекта критической инфраструктуры после российского удара «Орешником» ужасны, заявил мэр украинского Львова Андрей Садовый.

    В эфире украинского ТВ Садовой сообщил, что жертв нет. Он признал, что ПВО не удалось зафиксировать российскую ракету «Орешник».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, целью российского удара стало крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области.

    10 января 2026, 13:39 • Новости дня
    В Киеве отключили воду и теплоснабжение
    В Киеве отключили воду и теплоснабжение
    @ Peter Druk/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Киеве полностью приостановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта на фоне масштабных аварийных отключений электроэнергии по указанию НЭК «Укрэнерго», сообщили СМИ.

    Как пишет «Страна», причиной стали аварийные отключения электроэнергии, которые введены по распоряжению национальной энергокомпании, сообщает ТАСС.

    Также в украинской столице временно не работает электротранспорт.

    В сообщении киевской городской государственной администрации говорится: «По команде НЭК «Укрэнерго» в городе введены аварийные отключения электроэнергии», передает РИА «Новости».

    Энергохолдинг «ДТЭК» ранее уведомил о начале аварийных отключений света как в Киеве, так и на территории Киевской области.

    Накануне в Киеве прекратили работу две ТЭЦ. На всей территории Украины, включая Киев и Львов, была объявлена воздушная тревога, местные СМИ сообщили о многочисленных взрывах. По уточнению премьер-министра Украины Юлии Свириденко, после серии взрывов в Киеве более 500 тыс. потребителей остались без электроснабжения.

    Ранее в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии.

    10 января 2026, 06:56 • Новости дня
    США и Украина собрались заключить в Давосе соглашение на 800 млрд долларов

    Telegraph: Трамп и Зеленский могут оформить в Давосе план на 800 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский могут встретиться в Давосе для оформления соглашения о восстановлении Украины, пишет Telegraph со ссылкой на западных и украинских чиновников.

    Источники Telegraph рассказали о планах привлечь около 800 млрд долларов в течение десяти лет для перезапуска экономики и восстановления инфраструктуры Украины в рамках «плана процветания», передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что изначально Зеленский намеревался посетить Белый дом для подписания соглашений по восстановлению страны и гарантиям безопасности. Однако европейские союзники предложили ему встретиться с Трампом именно на форуме в Давосе как более подходящем месте. Также по информации издания, европейские чиновники рекомендовали Зеленскому не спешить с переговорами с Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил об обсуждении соглашения о свободной торговле с США. В декабре в Вашингтоне прошли переговоры между Трампом и Зеленским.

    10 января 2026, 07:13 • Новости дня
    Макрон обсудил с лидерами парламентских партий Франции отправку войск на Украину
    Макрон обсудил с лидерами парламентских партий Франции отправку войск на Украину
    @ Michel Euler/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидерами парламентских партий для обсуждения инициативы по отправке военных на Украину, пишет Parisien со ссылкой на парламентариев.

    Встреча состоялась 8 января при участии премьер-министра Себастьена Лекорню, министра вооруженных сил Катрин Вотрен и начальника Главного штаба ВС Франции генерала Фабьена Мандона, передает ТАСС со ссылкой на Le Parisien.

    Обсуждалась инициатива по отправке французских военных на Украину после заключения мирного соглашения в рамках «коалиции желающих». Лекорню подчеркнул, что важно привлекать депутатов к обсуждению таких решений, и объявил о возможных парламентских дебатах по этому вопросу в ближайшие две-три недели.

    Глава парламентской фракции «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано рассказала, что президент предоставил парламентариям «конфиденциальные детали» вклада Франции. По ее словам, речь идет об участии 6 тыс. французских военных в составе международного контингента из 10 тыс. человек, включая военных из Британии. Командование этих сил планируется разместить в Мон-Валерьене под Парижем.

    Макрон заявил, что европейцам удалось добиться значительного прогресса в получении поддержки этих сил со стороны США, однако многие депутаты выразили сомнения. «Нет никаких оснований доверять Дональду Трампу, особенно учитывая, что он угрожает многим странам Латинской Америки и только что напал на Венесуэлу», – заявила Пано. Лидер «Экологистов» Марин Тонделье также призвала не быть наивными в отношении обещаний Трампа, отметив его непостоянство.

    В целом участники встречи не возражали против представленного плана, а некоторые даже рассматривают «коалицию желающих» как альтернативу НАТО. Однако часть политиков выступила против ввода французских войск на Украину, несмотря на заверения генерала Мандона, что военные будут только поддерживать украинскую армию и не окажутся на линии фронта. Представители НФ, «Национального объединения» и Коммунистической партии считают, что отправка военных возможна лишь с мандатом ООН и в рамках миротворческой миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Британия и Франция создадут военные базы на Украине в случае прекращения огня. Лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. СМИ сообщали, что Британия и Франция планируют направить до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией.

    10 января 2026, 07:30 • Новости дня
    Совбез ООН запланировал заседание по Украине на 12 января
    Совбез ООН запланировал заседание по Украине на 12 января
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заседание Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу назначено на 12 января, свидетельствует расписание СБ.

    Встреча пройдет по повестке «поддержание мира и безопасности на Украине» и начнется в 15.00 по местному времени (23.00 мск), передает ТАСС.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что Киев инициирует созыв Совбеза ООН, совета Украина – НАТО и намерен добиваться реакции от ЕС, Совета Европы и ОБСЕ в связи с ударом «Орешником», передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате российских ударов, в том числе с использованием «Орешника», часть Киева в пятницу осталась без отопления и электричества, значительный ущерб, по некоторым данным, получило крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области.

    10 января 2026, 19:29 • Новости дня
    Сийярто предупредил о риске войны Британии и Франции с Россией

    Сийярто предупредил о риске провокации войны Британии и Франции с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что планы Британии и Франции по отправке военных на Украину могут привести к войне с Россией.

    Великобритания и Франция, являясь ядерными державами, рискуют спровоцировать войну с Россией, если реализуют планы по отправке своих военнослужащих на Украину. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил об этом, выступая на съезде правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» в Будапеште, передает ТАСС.

    Сийярто подчеркнул, что в Европе усиливается «военный фанатизм», а недавние заявления Лондона и Парижа фактически означают начало военных действий против России. По его словам, «их цель – пусть нам это будет ясно – заключается в том, чтобы пламя войны охватило всю Европу».

    Глава МИД Венгрии заверил, что нынешнее правительство страны не допустит втягивания Венгрии в конфликт и не позволит реализовать подобные опасные планы. Однако, по его мнению, это возможно только при условии победы партии ФИДЕС на предстоящих парламентских выборах в апреле. Сийярто отметил, что если партия одержит победу, Венгрия останется в стороне от войны, а в случае поражения будет реализован «план Брюсселя и Киева».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ отметили испуг союзников Киева после заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о возможных последствиях ввода войск в Восточную Европу.

    Напомним, в субботу Медведев осудил планы размещения 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник» по западу Украины.

    Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил поддержку всех делегатов на съезде ФИДЕС и стал единственным кандидатом правящей партии на будущих выборах в апреле.

    10 января 2026, 06:22 • Новости дня
    Пожар на нефтебазе произошел из-за падения обломков БПЛА в Волгоградской области
    Пожар на нефтебазе произошел из-за падения обломков БПЛА в Волгоградской области
    @ Официальный Telegram-канал ГУ МЧС по Волгоградской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников на нефтебазе в Октябрьском районе Волгоградской области возникло возгорание, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

    «Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», – приводятся слова Бочарова в Telegram администрации региона.

    Пожар возник после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Никто не пострадал. Пожарные и оперативные службы прибыли к месту падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотник, летевший на Москву, был сбит системами ПВО.

    10 января 2026, 16:04 • Новости дня
    Пленный ВСУ признался в убийствах и изнасиловании на Донбассе

    Пленный солдат ВСУ признал убийства и изнасилования мирных жителей на Донбассе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пленный солдат ВСУ Валерий Соколенко рассказал о совершенном им изнасиловании и убийстве мирных жителей в селе Водяное Донецкой народной республики, сообщили власти ДНР.

    Пленный солдат Валерий Соколенко, служивший в 43-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, рассказал о преступлениях, совершенных во время так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Он заявил: «Донецкая область, село Водяное. Мы совершили преступление с другом Максимом. Изнасиловали девушку лет 30 в кирпичном доме. А через два дня совершили четыре убийства – две женщины и два деда». Видео признания было опубликовано в Telegram-канале посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, пишет ТАСС.

    Мирошник сообщил, что Соколенко был взят в плен под Купянском Харьковской области в январе 2026 года. По его словам, признание пленного боевика подтверждает факты геноцида, организованного киевскими властями на Донбассе с 2014 года.

    Дипломат подчеркнул, что за восемь лет после совершения преступлений Соколенко не понес никакого наказания, а киевские чиновники не проявили интереса к судьбе убитых украинских граждан. По словам Мирошника, подобные действия воспринимаются киевскими властями как предмет гордости и бахвальства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее солдат ВСУ Владимир Парафило был приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство жительницы Курской области, а также за расстрел мужчины, который пытался ей помочь.

    До этого пленный военнослужащий ВСУ Владимир Литкин заявил о массовом объявлении погибших пропавшими без вести для отказа в выплатах компенсаций семьям.

    А другой пленный разведчик ВСУ Владимир Ли передал российской стороне координаты военных объектов украинских военных.

    10 января 2026, 13:13 • Новости дня
    Российские войска поразили объекты энергоинфраструктуры и хранилища горючего ВСУ
    Российские войска поразили объекты энергоинфраструктуры и хранилища горючего ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные за сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и хранилищам горючего, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса на Украине, сообщили в Минобороны.

    За прошедшие сутки подразделения ВС России поразили объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины, а также хранилища горючего, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

    В сообщении отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Всего поражено более 150 районов временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.В Сумской и Харьковской областях подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение механизированным и территориальным бригадам ВСУ. На Харьковском направлении подразделения ВСУ также понесли потери после ударов по районам населенных пунктов Старица и Волчанские Хутора.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, поразив живую силу и технику ВСУ в Харьковской области и ДНР. Потери противника достигли 190 военнослужащих, уничтожены боевые бронированные машины, автомобили, артиллерийское орудие и четыре склада боеприпасов.

    Подразделения группировки «Юг» улучшили положение по переднему краю, нанеся удары по формированиям ВСУ в районах ряда населенных пунктов ДНР. Противник потерял свыше 190 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, автомобили, артиллерийские орудия и станции радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Центр» заняла выгодные позиции, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 410 военнослужащих и значительное количество техники.

    На других направлениях, в том числе на Запорожском и Херсонском, также были уничтожены украинские военнослужащие и техника. Средства противовоздушной обороны сбили управляемую ракету «Нептун» и 70 беспилотников. С начала спецоперации уничтожено 670 самолетов, 283 вертолета, более 108 тыс. беспилотников, 27 тыс. танков и другая военная техника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооружённые силы России нанесли массированный и четыре групповых удара по объектам на Украине за неделю. В результате часть Киева осталась без отопления и электричества. Крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области получило значительный ущерб. Европейские чиновники заявили о том, что это служит предупреждением для Европы и США.

    10 января 2026, 21:52 • Новости дня
    Жители пригорода Киева перекрыли трассу из-за отключения света

    Жители пригорода Киева перекрыли трассу из-за отключения света на 40 часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа жителей в пригороде Киева блокировала шестиполосную дорогу после почти двух суток отсутствия электроснабжения в жилом комплексе, сообщают украинские издания.

    Жители села Софиевская Борщаговка к западу от Киева перекрыли автомобильную трассу, чтобы обратить внимание властей на отсутствие электроэнергии в течение уже сорока часов, передает ТАСС.

    Акция прошла возле жилого комплекса «Барселона». По данным издания «Фокус» около десяти человек заблокировали движение по шестиполосной дороге, несмотря на сигналы от водителей, и не покидали проезжую часть.

    Село активно застраивается многоэтажными домами, что увеличивает количество жителей, оказавшихся без света. Проблемы с энергоснабжением продолжаются вторую неделю не только в Киевской области, но и в других регионах Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в субботу в Киеве была приостановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта из-за массовых аварийных отключений электроэнергии.

    А накануне в Киеве прекратили работу ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые нуждаются в восстановлении. После серии взрывов в Киеве остались без электроснабжения более 500 тыс. потребителей.


    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    «Орешник» остудил Киев, Львов и Брюссель

    Часть Киева в пятницу осталась без отопления и электричества, значительный ущерб, по некоторым данным, получило крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области, европейские чиновники заговорили о «предупреждении Европе и США». Таковы первые итоги «удара возмездия» с использованием «Орешника» в ответ на атаку дронами ВСУ резиденции Владимира Путина. Каковы будут последствия удара для Киева и его союзников? Подробности

    2026-й покажет качественный рост российских Вооруженных сил

    Активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах в 2025 году. И дело не только в том, что войска массово насыщаются боевыми роботами – но и в том, что насыщение количеством переходит в новое качество боевых возможностей армии. Подробности

    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

    Захват российского судна «Маринера» американцами вызвал негативную реакцию не только в России, но и в других странах мира. Москва считает, что случившееся может стать опасным прецедентом. Тем временем в экспертном сообществе уверены, что речь идет о пиратской акции, которая вынуждает Россию задуматься о способах защиты собственных судов в международных водах. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

