В результате атаки БПЛА на Воронеж пострадали два мирных жителя

Tекст: Антон Антонов

«Всего на данный момент дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружено, уничтожено и подавлено уже около десяти беспилотных летательных аппаратов», – сообщил Гусев в Telegram.

В результате атаки БПЛА пострадали два мирных жителя: мужчина получил осколочные ранения, а женщина – травму головы. Обломки сбитых БПЛА повредили остекление и фасады в трех многоквартирных домах и еще одном строящемся здании. Еще в одном доме в квартире возник пожар, который был оперативно потушен. Как минимум один автомобиль получил повреждения.

На всей территории Воронежской области действует режим опасности атаки беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сбитый украинский беспилотник упал на железнодорожные пути в Воронежской области, были задержаны несколько поездов