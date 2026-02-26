Путин поручил рассмотреть господдержку фильмов о бойцах СВО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность оказания господдержки созданию и распространению фильмов о бойцах СВО. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам пресс-конференции президента, прошедшей 19 декабря 2025 года.

В документе говорится: «Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопрос о государственной поддержке производства, проката и показа фильмов, посвященных участникам специальной военной операции». Это первый случай, когда на столь высоком уровне затрагивается тема поддержки кино о СВО.

Срок, установленный для исполнения поручения, 1 августа 2026 года.

Ранее Владимир Путин поручил правительству разработать Стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века и создать механизмы защиты внутреннего рынка биотехнологий. Также Путин создал президентскую комиссию по развитию искусственного интеллекта в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне художественный руководитель Театра сатиры, народный артист России Евгений Герасимов рассказал о планах поставить спектакль о событиях спецоперации на Украине.



