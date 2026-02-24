Мирошник: ВСУ за неделю атаковали пять учебных заведений в России

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Атака по школе в Брянской области – это уже как минимум пятое покушение за неделю на российские образовательные учреждения», – сказал Мирошник ТАСС.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что в Запорожской области дроны ударили по двум средним школам в Энергодаре и Васильевке. Также повреждения получили учебные здания в белгородском селе Мешковое и во Власовке в ЛНР.

Вечером в понедельник ВСУ атаковали село Новая Погощь в Брянской области, под удар попала местная школа, никто не пострадал.

В конце прошлой недели украинские боевики атаковали школу в Энергодаре во время учебных занятий.