  • Новость часаСилы ПВО за ночь уничтожили 86 БПЛА над Россией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Дробницкий: В Киеве и Лондоне просчитались с реакцией Трампа на атаку резиденции Путина
    Минцифры предложило эксперимент по ускоренной посадке на самолеты
    Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни
    Банк России представил экономический прогноз на 2026 год
    Захарова назвала зарубежную страну-лидера по неадекватности заявлений
    L'AntiDiplomatico: Британия и Киев стояли за атакой дронов на резиденцию Путина
    Глава Петербургской биржи заявил о масштабных потерях России на нефти
    NYT: Экипаж танкера Bella 1 нарисовал на борту российский флаг
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Удачный год для правых евроскептиков

    В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.

    4 комментария
    Александр Щипков Александр Щипков Кому нужен раздор между государством и церковью

    Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

    57 комментариев
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена

    Этот год стал годом прорастания общественного присутствия русского православного человека, общественного измерения его жизни именно как русского православного человека, а не только лишь как безэтнического и безрелигиозного гражданина.

    22 комментария
    31 декабря 2025, 09:15 • Политика

    Западная пресса научилась признавать достижения России

    Западная пресса научилась признавать достижения России
    @ Kirsty Wigglesworth/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Вербинина,
    Евгений Поздняков

    Уходящий год стал рубежным для западных СМИ в плане восприятия России. Если в начале СВО американская и европейская пресса наперебой трубила о скором крахе Москвы, то теперь газеты Старого и Нового Света украшают кардинально противоположные заголовки. «Россия побеждает», «Европа проигрывает», «Путин стал желанным гостем на американской земле» – вот лишь малая часть неожиданных, но точных фраз. Что же так сильно удивило Запад?

    В уходящем году отношение стран Запада к России претерпело значительные изменения. Уверенность в том, что можно и даже нужно отказаться от диалога с Москвой, уступает место пониманию: без контактов с РФ в международной политике делать нечего. Яркий тому пример – Франция. Еще недавно, как отмечал французский журнал Le Point, две страны находились на грани разрыва дипломатических отношений. Сегодня же президент Пятой республики Эммануэль Макрон публично призывает Брюссель восстановить некогда разрушенные в общении с Кремлем мосты.

    После того как Москва положительно отреагировала на изменение риторики Парижа, тон местной прессы в отношении России заметно смягчился: «Возможное возвращение за стол переговоров РФ было бы желательным в стремлении к мирному соглашению». Осознание отказа от мнимой дипломатической блокады постепенно приходит и в Британии.

    Так, политолог Марк Галеотти, заслуживший репутацию оголтелого русофоба, в колонке для Spectator пишет: «Макрон прав» – откровенно говоря, это не то утверждение, которое, как я думал, я однажды смогу написать… Но он оказался абсолютно прав… Так или иначе, Макрон просто признал, что Россия никуда не денется и что нынешняя ситуация, когда Дональд Трамп и его люди играют первую скрипку, а целая бригада спасателей из числа европейских лидеров мечется туда-сюда через Атлантику, пытаясь уговорить его не перебарщивать, является вынужденной и недальновидной».

    Вполне вероятно, что понимание невозможности исключить Россию из международного контекста пришло к западным СМИ благодаря успехам отечественной дипломатии. Так, большое внимание американские и европейские медиа уделили встрече Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита ШОС. Телеканал CNN отмечал, что теплый диалог двух лидеров наглядно продемонстрировал неготовность России прогибаться под требования Запада.

    Французская Le Monde обозначила разговор глав государств как беседу «с глазу на глаз между двумя державами, между двумя друзьями». В свою очередь Bloomberg подчеркнул, что Пекин и Москва, несмотря на давление США, продолжают предпринимать конкретные шаги к развитию российско-китайских связей. Незамеченной не осталась и встреча президента РФ с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в декабре.

    Так, швейцарская Neue Zuercher Zeitung отмечает, что Нью-Дели подтвердил историческую дружбу с Москвой, что еще раз подтвердило готовность республики идти наперекор воле Запада. Би-би-си же назвала прошедшие переговоры «важными как никогда», поскольку Индия еще раз подтвердила автономность собственной дипломатии, сохранив теплые связи с Владимиром Путиным.

    Впрочем, американские СМИ были не прочь приписать якобы перемену отношения к Владимиру Путину роли Дональда Трампа, который и инициировал встречу с российским лидером на Аляске. Но даже скептики вынуждены были признать: Москва прорвала ту самую дипломатическую изоляцию, которую Запад сперва придумал, а потом признал провалившейся.

    Например, The Economist назвал переговоры «триумфом Владимира Путина», поскольку произошедшее превратило президента России «в почетного гостя на американской земле». А итальянская газета La Repubblica и вовсе назвала тщательно выверенный протокол встречи «хореографией», добавив, что встреча двух лидеров сразу создала «дружескую» атмосферу.

    Конечно, все это разительным образом отличается от статей, выходивших в западных СМИ в начале СВО. Еще в марте 2022 года французская Le Figaro писала, что Москва оказалась в «стратегическом тупике», поскольку Европа «выступила единым фронтом перед лицом российской агрессии», что грозит РФ постепенным «удушением».

    Однако в ноябре 2025 года Le Monde заявляет, что Москва «обладает решающим преимуществом с точки зрения массы, огневой мощи и мобилизационного потенциала». Это робкое признание мощи России в декабре переросло в фактическое признание поражения Украины и всей Европы: издание сообщает, что на текущий момент

    «Владимир Путин имеет все основания считать, что находится в сильной позиции, которая позволяет ему диктовать условия».

    И даже более того: «Российский президент никогда не чувствовал себя таким сильным, а Европа – такой слабой. Он пользуется этим, чтобы дестабилизировать ситуацию, ведя против нее психологическую войну. Российский президент использует тревожную экономическую ситуацию во Франции для раскола нации. Он сеет раздор, чтобы подорвать доверие к нашему политическому классу и ослабить нашу демократию».

    Неловкие сравнения европейской и российской экономик в целом стали симптоматичными для прессы Старого Света. Так, например, немецкая Berlin Zeitung признается: «РФ обладает промышленной базой, которую утратил ЕС». По оценке издания, это ведет к тому, что некогда великие империи, в отличие от Москвы, сегодня являются «лишь сторонними наблюдателями в геополитической реальности».

    Сложившаяся ситуация очевидна и для американских наблюдателей. The Wall Street Journal констатирует: «Европа проигрывает в экономическом плане». Газета уточняет, что за уходящий 2025 год Россия, несмотря на участие в конфликте, сумела запустить десять ракет в космос, в то время как страны ЕС отправили лишь четыре аппарата.

    Впрочем, не только космические и экономические успехи Москвы в этом году поражали умы западных журналистов.

    Фурор в прессе произвели испытания сразу двух качественно новых видов вооружений: ракеты «Буревестник» и автономного подводного аппарата с атомной энергетической установкой «Посейдон».

    После испытательного запуска «Буревестника» агентство Reuters, например, назвало произошедшее подтверждением сохранения за Россией статуса «глобального военного конкурента» США, а The New York Times подчеркнула, что «справиться с ней в рамках контроля над вооружениями будет сложно». При этом еще несколькими годами ранее оценки были радикально противоположными.

    Напомним, работа над «Буревестником» началась еще в 2018-м. Тогда же журнал National Interest отмечал, что даже в случае успешной реализации проекта «развертывание подобной системы будет дорогим и небезопасным». А в Foreign Policy скептически оценивали возможности Москвы финансово «потянуть» инициативу, сравнивая разработку с «метанием спагетти на стену».

    Таким образом, уходящий год стал для западной прессы временем своеобразного «принятия реальности». Бравады о «скором разгроме Москвы», характерные для периода начала СВО, сменились осторожным признанием военных и дипломатических успехов России. Будем надеяться, что в 2026-м РФ подарит американским и европейским медиа еще больше поводов для «удивления».

    Главное
    МИД выразил протест Латвии, Литве и Эстонии за действия против российских посольств
    Герасимов: В Сумской и Харьковской областях полоса безопасности активно растет
    Мерц: Германия не будет игрушкой в руках великих держав
    В Госдуме назвали возможные цели ударов в ответ на атаку на резиденцию Путина
    ВС России нанесли удары по портам Южный и Черноморск
    Туск назвал готовность США разместить войска на Украине ключевым заявлением
    В немецком Гельзенкирхене из дыры в стене банка вынесли не менее 30 млн евро

    В России произошел структурный сдвиг рынка труда

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают и как рекордно низкий уровень безработицы отразится на росте зарплат? Подробности

    Перейти в раздел

    Западная пресса научилась признавать достижения России

    Уходящий год стал рубежным для западных СМИ в плане восприятия России. Если в начале СВО американская и европейская пресса наперебой трубила о скором крахе Москвы, то теперь газеты Старого и Нового Света украшают кардинально противоположные заголовки. «Россия побеждает», «Европа проигрывает», «Путин стал желанным гостем на американской земле» – вот лишь малая часть неожиданных, но точных фраз. Что же так сильно удивило Запад? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия. Подробности

    Перейти в раздел

    2025 год поставил вопрос о существовании Евросоюза

    Еще недавно казавшийся незыблемым блок государств Европы – Евросоюз – в 2025 году стал показывать все больше признаков разложения. «У этого ЕС нет будущего», пишут даже сами европейские СМИ. «Европейский союз находится в состоянии развала», говорят лидеры некоторых стран ЕС. Как выглядит европейский кризис и в чем его коренные причины? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации