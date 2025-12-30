Атака на резиденцию Путина оставила Украину и Европу в одиночестве

Tекст: Анастасия Куликова

Сообщения об атаке Украины на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области вызвали бурную реакцию как внутри России, так и во всем мире. По мнению председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, действия противника – не просто попытка оказать давление на российского лидера в рамках переговоров, а «попытка его физического устранения».

«Это жест отчаяния киевского диктатора Владимира Зеленского и его режима. Они загнаны в угол, из которого выход только один – капитуляция. Вот и задергались в агонии черти!» – написал парламентарий. По его мнению, Украина не решилась бы на такую атаку самостоятельно. Она была произведена по указу «европейских хозяев, которые давно мечтают обезглавить Россию и нанести ей поражение».

«Теперь у нас есть не только право, но и необходимость перейти к решительным действиям. Это должен быть не просто очередной удар по военной машине бандеровцев, но удар по их террористической верхушке. Хочу повторить свою принципиальную позицию: специальная военная операция должна получить статус контртеррористической. Это подразумевает ликвидацию главарей террористов – с ними разговаривать не о чем», – подчеркнул он.

Руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев отметил, что покушение Украины на Владимира Путина – «это даже не отчаяние, а опасная деградация и удар по собственному будущему». У Москвы есть асимметричные ответы, подчеркнул он. «Но стратегическая цель в переговорах России и США остается прежней: долгосрочный и стабильный мир», – добавил он.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также прировнял попытку атаки на резиденцию Путина к «деградации режима Зеленского». «Почерк террористов не меняется. После «Стамбула-1» была постановка в Буче, после первых раундов «Стамбула-2» – масштабные теракты на транспортной инфраструктуре, теперь после фактического провала плана Зеленского во Флориде на переговорах с Дональдом Трампом – налет дронов на резиденцию главы российского государства», – указал парламентарий.

По его мнению, это провокация не только против Москвы, но и подрыв миротворческих усилий американской стороны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Live» согласилась, что атака Киева на резиденцию Путина стала «пощечиной» Трампу, который прикладывает усилия, чтобы «спасти остатки Украины». Она предупредила, что ответы на произошедшее «будут не дипломатическими».

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Зеленскому «придется прятаться до конца своей никчемной жизни». Он напомнил о рождественском обращении Зеленского, в котором тот пожелал «смерти одному человеку». «Всем понятно, что он хочет гибели не просто «одного человека», а вообще всех нас и нашей страны. И не только пожелал, но и дал указания о массированных атаках», – написал Медведев.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший Украину из-за политического преследования, призвал задействованных в урегулировании кризиса мировых лидеров признать Зеленского террористом. Дойдет ли до этого – покажет время. Однако уже сейчас целый ряд стран выразил солидарность с Москвой и осудил действия Киева.

Так, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в телефонном разговоре с Путиным высказал возмущение в связи с атакой. В свою очередь глава Киргизии Садыр Жапаров также сообщил об обеспокоенности в связи с произошедшим, пишет ТАСС. По его оценке, попытка обстрела резиденции подрывает усилия по урегулированию конфликта.

МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявил, что произошедшее представляет собой угрозу безопасности и стабильности. Атака также подверглась осуждению со стороны Бахрейна. Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили российскому президенту письмо с выражением поддержки.

«Этот гнусный акт представляет собой серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности,

особенно в то время, когда предпринимаются усилия, направленные на достижение мира», – подчеркнул в свою очередь премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Его индийский коллега Нарендра Моди также выразил обеспокоенность в связи с атакой на резиденцию Путина, а Китай призвал избегать эскалации и воздержаться от провокаций.

Примечательно, что западные политики – за рядом исключений – хранят молчание. Одним из немногих, кто высказался, был Трамп. Он сообщил, что очень разозлился, узнав об атаке на резиденцию Путина. «Мне это не понравилось. Это нехорошо. Сейчас неподходящее время для этого. Одно дело – оскорблять, другое – нападать на его дом», – сказал американский лидер.

Зеленский же все отрицает.

Причем, как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, многие западные СМИ, подыгрывая Киеву, пытаются отрицать атаку на резиденцию. Издание Politico цинично пишет, что Россия «снова развеяла надежды на мирное соглашение с Украиной», не упоминая, что ответственность за это полностью лежит на Киеве, предпринявшем безрассудные меры.

Германский политолог Александр Рар считает, что если Россия представит доказательства попытки атаки: например, обломки дронов, снимки, отчеты очевидцев, – то это откроет глаза мировой общественности на происходящее.

«В западных столицах только и ждут, чтобы Москва нанесла удары возмездия по украинским правительственным объектам. Это приведет к новому витку поставок дальнобойного оружия ВСУ со складов Европы и ввязыванию некоторых стран–членов НАТО в войну с Россией. Миротворчество Трампа тогда становится бессмысленным: его попытки урегулирования будут сорваны, на что многие надеются», – рассуждает эксперт.

Но каким будет ответ России?

Пресс-секретарь российского лидера Песков сообщил, что Москва ужесточит свою переговорную позицию. Он уточнил, что РФ не выходит из дипломатического процесса и продолжит контакты – прежде всего с американской стороной. «Подобные провокации (Украины) не способны пошатнуть этот уровень доверительного диалога между президентами (Путиным и Трампом)», – отметил Песков.

На этом фоне The New York Times допускает, что Россия займет максималистскую позицию в требованиях к Украине. Газета цитирует политолога Георгия Бовта, который считает, что Кремль может расширить обсуждение территориальных вопросов на «всю Запорожскую и Херсонскую области».

Политолог Станислав Ткаченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД не исключил, что прозвучат и другие географические названия. «К тому же ВС России наверняка усилят давление на ВСУ, в том числе с перспективой выхода на правый берег низовьев Днепра», – добавил он.

«Теперь условия долгосрочного мира будут целиком и полностью зависеть от ноги русского солдата.

Как известно, там, где она ступила, то наше. Это и есть пересмотр переговорных позиций. И если раньше для мира ВСУ достаточно было выйти из четырех областей, то к концу следующего года к ним может добавиться еще две-три. Трамп может помочь окончить войну на наших условиях. Теперь у него аргументов куда больше, как у человека, пережившего два покушения», – считает военкор Александр Коц.

По его мнению, торопиться в вопросе военного ответа на атаку Украины не следует. «Пусть враг слегка успокоится. И в одну прекрасную ночь высокоточные боеприпасы должны влететь в форточку главы ГУР Кирилла Буданова, главы СБУ Василия Малюка (оба внесены в реестр экстремистов и террористов), главы ВСУ Александра Сырского… Список можно продолжать, но для начала это базовый минимум», – написал он в своем Telegram-канале.

«Ответной атакой мы можем проверить свои новые вооружения. Владимир Путин говорил, что у нас есть пара козырей, которых мир еще не видел. Самое время их испытать в реальных боевых условиях. Чтобы удар «Орешника» по «Южмашу» показался всем невинным новогодним фейерверком», – заключил Коц.