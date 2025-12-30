  • Новость часаЭмиль Кио скончался на 88-м году жизни
    Германский эксперт: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины
    Военкор Коц назвал «базовый минимум» лиц в руководстве Украины для уничтожения
    Из петербургских вузов уволили двух руководителей проукраинской секты
    Кремль назвал последствия атаки Украины на резиденцию Путина
    Песков: Попытка атаки резиденции Путина не требует доказательств
    Путин подписал указ о сборах резервистов для охраны важных объектов
    Путин поздравил Трампа с Новым годом
    Билибинская АЭС полностью остановлена
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Удачный год для правых евроскептиков

    В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.

    Александр Щипков Александр Щипков Кому нужен раздор между государством и церковью

    Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена

    Этот год стал годом прорастания общественного присутствия русского православного человека, общественного измерения его жизни именно как русского православного человека, а не только лишь как безэтнического и безрелигиозного гражданина.

    30 декабря 2025, 16:05 • В мире

    Атака на резиденцию Путина оставила Украину и Европу в одиночестве

    Атака на резиденцию Путина оставила Украину и Европу в одиночестве
    @ Thomas Trutschel/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    «Гнусный акт», «опасная деградация», «пощечина Дональду Трампу» – такими оценками встретили в России и мире атаку ВСУ на резиденцию Владимира Путина. Провокация, от которой публично открестился Владимир Зеленский, получила двусмысленную трактовку и в ряде западных СМИ. Какими будут дипломатические последствия этой атаки для Украины?

    Сообщения об атаке Украины на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области вызвали бурную реакцию как внутри России, так и во всем мире. По мнению председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, действия противника – не просто попытка оказать давление на российского лидера в рамках переговоров, а «попытка его физического устранения».

    «Это жест отчаяния киевского диктатора Владимира Зеленского и его режима. Они загнаны в угол, из которого выход только один – капитуляция. Вот и задергались в агонии черти!» – написал парламентарий. По его мнению, Украина не решилась бы на такую атаку самостоятельно. Она была произведена по указу «европейских хозяев, которые давно мечтают обезглавить Россию и нанести ей поражение».

    «Теперь у нас есть не только право, но и необходимость перейти к решительным действиям. Это должен быть не просто очередной удар по военной машине бандеровцев, но удар по их террористической верхушке. Хочу повторить свою принципиальную позицию: специальная военная операция должна получить статус контртеррористической. Это подразумевает ликвидацию главарей террористов – с ними разговаривать не о чем», – подчеркнул он.

    Руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев отметил, что покушение Украины на Владимира Путина – «это даже не отчаяние, а опасная деградация и удар по собственному будущему». У Москвы есть асимметричные ответы, подчеркнул он. «Но стратегическая цель в переговорах России и США остается прежней: долгосрочный и стабильный мир», – добавил он.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также прировнял попытку атаки на резиденцию Путина к «деградации режима Зеленского». «Почерк террористов не меняется. После «Стамбула-1» была постановка в Буче, после первых раундов «Стамбула-2» – масштабные теракты на транспортной инфраструктуре, теперь после фактического провала плана Зеленского во Флориде на переговорах с Дональдом Трампом – налет дронов на резиденцию главы российского государства», – указал парламентарий.

    По его мнению, это провокация не только против Москвы, но и подрыв миротворческих усилий американской стороны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Live» согласилась, что атака Киева на резиденцию Путина стала «пощечиной» Трампу, который прикладывает усилия, чтобы «спасти остатки Украины». Она предупредила, что ответы на произошедшее «будут не дипломатическими».

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Зеленскому «придется прятаться до конца своей никчемной жизни». Он напомнил о рождественском обращении Зеленского, в котором тот пожелал «смерти одному человеку». «Всем понятно, что он хочет гибели не просто «одного человека», а вообще всех нас и нашей страны. И не только пожелал, но и дал указания о массированных атаках», – написал Медведев.

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший Украину из-за политического преследования, призвал задействованных в урегулировании кризиса мировых лидеров признать Зеленского террористом. Дойдет ли до этого – покажет время. Однако уже сейчас целый ряд стран выразил солидарность с Москвой и осудил действия Киева.

    Так, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в телефонном разговоре с Путиным высказал возмущение в связи с атакой. В свою очередь глава Киргизии Садыр Жапаров также сообщил об обеспокоенности в связи с произошедшим, пишет ТАСС. По его оценке, попытка обстрела резиденции подрывает усилия по урегулированию конфликта.

    МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявил, что произошедшее представляет собой угрозу безопасности и стабильности. Атака также подверглась осуждению со стороны Бахрейна. Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили российскому президенту письмо с выражением поддержки.

    «Этот гнусный акт представляет собой серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности,

    особенно в то время, когда предпринимаются усилия, направленные на достижение мира», – подчеркнул в свою очередь премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Его индийский коллега Нарендра Моди также выразил обеспокоенность в связи с атакой на резиденцию Путина, а Китай призвал избегать эскалации и воздержаться от провокаций.

    Примечательно, что западные политики – за рядом исключений – хранят молчание. Одним из немногих, кто высказался, был Трамп. Он сообщил, что очень разозлился, узнав об атаке на резиденцию Путина. «Мне это не понравилось. Это нехорошо. Сейчас неподходящее время для этого. Одно дело – оскорблять, другое – нападать на его дом», – сказал американский лидер.

    Зеленский же все отрицает.

    Причем, как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, многие западные СМИ, подыгрывая Киеву, пытаются отрицать атаку на резиденцию. Издание Politico цинично пишет, что Россия «снова развеяла надежды на мирное соглашение с Украиной», не упоминая, что ответственность за это полностью лежит на Киеве, предпринявшем безрассудные меры.

    Германский политолог Александр Рар считает, что если Россия представит доказательства попытки атаки: например, обломки дронов, снимки, отчеты очевидцев, – то это откроет глаза мировой общественности на происходящее.

    «В западных столицах только и ждут, чтобы Москва нанесла удары возмездия по украинским правительственным объектам. Это приведет к новому витку поставок дальнобойного оружия ВСУ со складов Европы и ввязыванию некоторых стран–членов НАТО в войну с Россией. Миротворчество Трампа тогда становится бессмысленным: его попытки урегулирования будут сорваны, на что многие надеются», – рассуждает эксперт.

    Но каким будет ответ России?

    Пресс-секретарь российского лидера Песков сообщил, что Москва ужесточит свою переговорную позицию. Он уточнил, что РФ не выходит из дипломатического процесса и продолжит контакты – прежде всего с американской стороной. «Подобные провокации (Украины) не способны пошатнуть этот уровень доверительного диалога между президентами (Путиным и Трампом)», – отметил Песков.

    На этом фоне The New York Times допускает, что Россия займет максималистскую позицию в требованиях к Украине. Газета цитирует политолога Георгия Бовта, который считает, что Кремль может расширить обсуждение территориальных вопросов на «всю Запорожскую и Херсонскую области».

    Политолог Станислав Ткаченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД не исключил, что прозвучат и другие географические названия. «К тому же ВС России наверняка усилят давление на ВСУ, в том числе с перспективой выхода на правый берег низовьев Днепра», – добавил он.

    «Теперь условия долгосрочного мира будут целиком и полностью зависеть от ноги русского солдата.

    Как известно, там, где она ступила, то наше. Это и есть пересмотр переговорных позиций. И если раньше для мира ВСУ достаточно было выйти из четырех областей, то к концу следующего года к ним может добавиться еще две-три. Трамп может помочь окончить войну на наших условиях. Теперь у него аргументов куда больше, как у человека, пережившего два покушения», – считает военкор Александр Коц.

    По его мнению, торопиться в вопросе военного ответа на атаку Украины не следует. «Пусть враг слегка успокоится. И в одну прекрасную ночь высокоточные боеприпасы должны влететь в форточку главы ГУР Кирилла Буданова, главы СБУ Василия Малюка (оба внесены в реестр экстремистов и террористов), главы ВСУ Александра Сырского… Список можно продолжать, но для начала это базовый минимум», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Ответной атакой мы можем проверить свои новые вооружения. Владимир Путин говорил, что у нас есть пара козырей, которых мир еще не видел. Самое время их испытать в реальных боевых условиях. Чтобы удар «Орешника» по «Южмашу» показался всем невинным новогодним фейерверком», – заключил Коц.

    В Госдуме назвали возможные цели ударов в ответ на атаку на резиденцию Путина
    Российские войска освободили харьковскую Богуславку и запорожское Лукьяновское
    Боевиков украинской «Хартии» ликвидировали в Купянске
    Венесуэла начала останавливать нефтяные скважины из-за блокады США
    Россия и Белоруссия договорились о запуске ночных поездов «Ласточка»
    Имя Чайковского убрали из названия музыкальной академии Украины
    Долина решила не обжаловать решение о выселении

    В России произошел структурный сдвиг рынка труда

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают и как рекордно низкий уровень безработицы отразится на росте зарплат? Подробности

    Зеленский готовил удар против Путина и Трампа

    «Покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности». Такими словами эксперты комментируют украинскую террористическую атаку, направленную на резиденцию Владимира Путина. Однако в итоге киевский режим добился только ужесточения переговорной позиции – причем не только России, но и президента США Дональда Трампа. Подробности

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия. Подробности

    Кризис в экономике лечит Финляндию и Эстонию от русофобии

    Представители ближайших северо-западных соседей России – Финляндии и Эстонии – к концу 2025 года поменяли свою риторику. Там больше не разделяют распространенный на Западе миф о намерении России якобы напасть на НАТО и даже полагают, что Киеву стоит пойти на уступки Москве. Как произошла столь разительная перемена? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

