  Российские войска освободили харьковскую Богуславку и запорожское Лукьяновское
    Кризис в экономике лечит Финляндию и Эстонию от русофобии
    Лукашенко подписал указ о помиловании 22 человек в преддверии Нового года
    Из петербургских вузов уволили двух руководителей проукраинской секты
    «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии
    NYT: Россия готова занять максималистскую позицию в требованиях к Украине
    Попытка Украины атаковать резиденцию Путина глубоко обеспокоила Индию
    Путин поздравил Трампа с Новым годом
    Медведев назвал главный итог 2025 года
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Удачный год для правых евроскептиков

    В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.

    Александр Щипков Александр Щипков Кому нужен раздор между государством и церковью

    Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена

    Этот год стал годом прорастания общественного присутствия русского православного человека, общественного измерения его жизни именно как русского православного человека, а не только лишь как безэтнического и безрелигиозного гражданина.

    30 декабря 2025, 12:12

    Германский эксперт: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины

    Политолог Александр Рар: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины

    Германский эксперт: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины
    @ ADRIAN DENNIS/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Москва представит доказательства атаки на резиденцию Владимира Путина, в том числе обломки дронов, то это откроет глаза мировой общественности на происходящее. Но даже тогда для Владимира Зеленского в Евросоюзе никаких последствий пока не будет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар, комментируя реакцию западных политиков и СМИ на атаку ВСУ на резиденцию президента России.

    «Западные политики – за исключением Дональда Трампа – хранят молчание в связи с попыткой атаки на резиденцию Владимира Путина. Они не комментируют и не осуждают произошедшее. Впрочем, в прессе громко звучат голоса тех, кто считает атаку «выдумкой» российских спецслужб, цель которой – «подставить» Владимира Зеленского, отрицающего всякую ответственность за эти действия», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Любопытно, что, как указал собеседник, на Западе все еще слышны мнения о том, что в 2022 году Россия якобы сама взорвала «Северные потоки» на дне Балтийского моря. «В вину Украины или западных разведок отказываются верить. Мы давно уже перешли в стадию «оруэлловского мира», когда правда искажается и не играет никакой роли. Идет безжалостная и непримиримая война на информационном поле», – добавил он.

    Политолог допускает, что в ближайшие часы Россия представит доказательства попытки атаки: например, обломки дронов, снимки, отчеты очевидцев. «Это откроет глаза мировой общественности на происходящее. Но даже после этого для Зеленского в Евросоюзе никаких последствий пока не будет», – считает Рар.

    Правда, оговорился он, Украина – если все факты нападения подтвердятся – может полностью лишиться американской поддержки. «Европейцы обещают компенсировать Киеву поставки от США. Ситуация взрывоопасная, эскалация военных действий налицо. Европейский континент не отходит от угрозы войны, как многие надеялись, а стремительно приближается к большому конфликту», – отметил спикер.

    «В западных столицах только и ждут, чтобы российская сторона нанесла удары возмездия по украинским правительственным объектам. Это приведет к новому витку поставок дальнобойного оружия на Украину со складов Европы и ввязыванию некоторых стран-членов НАТО в войну с Россией. Миротворчество Трампа тогда становится бессмысленным: его попытки урегулирования будут сорваны, на что многие надеются», – заключил Рар.

    Украина в ночь на 29 декабря попыталась атаковать ударными БПЛА дальнего действия резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Как сообщил глава МИД Сергей Лавров, противник использовал с этой целью 91 аппарат, все они были ликвидированы силами ПВО. Саму атаку дипломат назвал террористической и целенаправленной. На этом фоне он анонсировал ответный удар со стороны ВС России. Цели и время проведения операции уже определены, подчеркнул Лавров.

    Позже помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что между Путиным и Дональдом Трампом состоялся очередной телефонный разговор. Он уточнил, что российский лидер обратил внимание главы Белого дома на атаку «фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго».

    «Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен. Сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия. И, как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава богу, не давала «Томагавки», – заметил Ушаков.

    Он подчеркнул, что Москва намерена и далее плотно сотрудничать с Вашингтоном. Однако «по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена». «Об этом было заявлено очень четко, и американцы должны отнестись к этому с пониманием. С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма российская сторона не может поступить иначе», – акцентировал помощник президента.

    Сам Трамп сообщил, что очень разозлился, узнав об атаке ВСУ на резиденцию Путина. «Мне это не понравилось. Это нехорошо. Сейчас неподходящее время для этого. Одно дело – оскорблять, другое – нападать на его дом. Я очень разозлился из-за этого», – сказал американский лидер.

    Отметим, Зеленский в ходе видеопоздравления с Рождеством выступил с пожеланием смерти, но не конкретизировал кому. «И желание мы загадываем одно на всех. «Чтоб он умер», – скажет каждый сам про себя», – произнес Зеленский в видеообращении. Теперь он отрицает, что ВСУ пытались атаковать резиденцию Путина. «Эта якобы история с ударом по резиденции является сфабрикованной», – считает Зеленский.

    «Ложь – это заявления Зеленского по Буче. Ложь – это заявления Зеленского про якобы «украденных Россией» детей. Ложь – это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова Лаврова – это правда, и за эти преступления киевский режим ответит», – ответила ему представитель МИД Мария Захарова. Россия готова занять максималистскую позицию в требованиях к Украине, пишет в этой связи New York Times.

    «Покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности», – акцентировали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что Зеленский пытается сорвать урегулирование на Украине. «Он хочет войны. Что ж, теперь ему, по крайней мере, придется прятаться до конца своей никчемной жизни», – написал он.

    Целый ряд стран выразил солидарность с Москвой и осудил действия Украины. Так, МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявил, что атаки дронов на резиденцию Путина представляет собой угрозу безопасности и стабильности. Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили российскому президенту письмо с выражением поддержки.

    «Этот отвратительный акт представляет собой серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в то время, когда предпринимаются усилия, направленные на достижение мира», – подчеркнул премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

    Вслед за ним премьер Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность в связи с сообщениями об атаке ВСУ на резиденцию Путина. «Продолжающиеся дипломатические усилия представляют собой наиболее реальный путь к прекращению военных действий и достижению мира. Мы настоятельно призываем все заинтересованные стороны сосредоточить свое внимание на этих усилиях и избегать любых действий, которые могут их подорвать», – написал он.

    29 декабря 2025, 21:37
    Минобороны сообщило детали атаки Киева на резиденцию Путина

    Минобороны: Киев атаковал резиденцию Путина с использованием 91 БПЛА

    Минобороны сообщило детали атаки Киева на резиденцию Путина
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим атаковал резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА, сообщило Минобороны России.

    «В период с 28 по 29 декабря текущего года средствами противовоздушной обороны Вооружённых сил Российской Федерации была отражена террористическая атака киевского режима с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата на резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Как уточнили в Минобороны, в ходе отражения атаки ПВО ночью в Брянской области были перехвачены 49 украинских БПЛА, которые направлялись в сторону Новгородской области. В Смоленской области был сбит еще один дрон.

    Непосредственно в Новгородской области до семи часов утра 29 декабря было уничтожено 18 украинских беспилотников, еще 23 аппарата удалось сбить с семи до девяти утра по московскому времени.

    Напомним, Киев предпринял попытку атаки на государственную резиденцию Путина в Новгородской области. Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Трампа шокировала атака Киева на резиденцию Путина.

    Сенатор Сергей Перминов заявил, что эта атака была попыткой сорвать мирные инициативы лидеров России и США.

    29 декабря 2025, 18:44
    Лавров сообщил о пересмотре позиции России на переговорах

    Лавров: Россия пересмотрит переговорную позицию после атаки на резиденцию Путина

    Лавров сообщил о пересмотре позиции России на переговорах
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о пересмотре переговорной позиции России после атаки украинских беспилотников на государственную резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.

    Лавров отметил: «Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена», передает ТАСС.

    Ранее Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    В понедельник Минобороны сообщило о уничтожении 23 дронов над территорией Новгородской области.

    29 декабря 2025, 18:10
    Китай против Японии: новая война в 2026-м?

    Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    29 декабря 2025, 20:02
    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина

    Ушаков: Трампа шокировала атака Киева на резиденцию Путина

    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом глава Белого дома выразил свою реакцию на атаку БПЛА Киева на государственную резиденцию российского лидера.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Трамп был «буквально возмущен» случившимся и признался, что «даже не мог предположить такие сумасшедшие действия», передает ТАСС.

    В ходе разговора Трамп отдельно подчеркнул, что эта атака несомненно скажется на американских подходах в отношении взаимодействия с Владимиром Зеленским, сообщил Ушаков.

    Напомним, украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина.

    Лидеры России и США в понедельник провели телефонный разговор.

    29 декабря 2025, 23:04
    Медведев: Вонючему ублюдку Зеленскому придется прятаться до конца жизни
    Медведев: Вонючему ублюдку Зеленскому придется прятаться до конца жизни
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    «Вонючему киевскому ублюдку» Владимиру Зеленскому теперь придется скрываться до конца жизни, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев сделал резкое заявление в адрес Владимира Зеленского после атаки БПЛА на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, передает ТАСС. По его словам, Зеленскому теперь придется скрываться всю оставшуюся жизнь. Зампред Совбеза России считает, что лидер Украины стремится к эскалации и препятствует мирному разрешению ситуации.

    «Этот вонючий киевский ублюдок пытается сорвать урегулирование конфликта. Он хочет войны. Что ж, теперь ему, по крайней мере, придется прятаться до конца своей никчемной жизни», – заявил Медведев в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти на Украине предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Министр иностранных дел России отметил, что Россия пересмотрит переговорные позиции страны после атаки украинских беспилотников на резиденцию главы государства.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин передал Дональду Трампу информацию о готовности к жесткому ответу на атаки Киева.

    29 декабря 2025, 18:36
    Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина

    Лавров: Россия определила цели для ответного удара после атаки на резиденцию Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам, что ответ на атаку беспилотника на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области уже подготовлен.

    По его словам, объекты, против которых будут нанесены удары, а также время проведения операции военными России определены, передает ТАСС.

    «Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены», – заявил Лавров.

    Ранее Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    В 2023 году Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников.

    29 декабря 2025, 19:30
    Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева
    Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что террористические действия Киева не останутся без ответа.

    Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    «С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия [со стороны киевского режима] не останутся без самого серьезного ответа», – сообщил он.

    Ранее Белый дом заявил о «положительном разговоре» Путина и Трампа по Украине. Ушаков подтвердил проведение нового разговора.

    29 декабря 2025, 20:10
    Ушаков рассказал, какие дроны применил Киев для атаки на резиденцию Путина

    Ушаков: Украина атаковала резиденцию Путина дронами дальнего действия

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Беспилотники дальнего радиуса действия были применены Киевом для атаки на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Киев применил беспилотники дальнего действия для атаки на государственную резиденцию президента России, расположенную в Новгородской области, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков на брифинге после телефонного разговора между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    «Киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия на государственную резиденцию президента России в Новгородской области», – заявил Ушаков.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Россия продолжает переговоры с Соединенными Штатами по Украине, несмотря на произошедшую атаку. При этом Россия пересматривает свою переговорную позицию после удара украинских беспилотников.

    По словам Лаврова, ответ на нападение подготовлен.

    29 декабря 2025, 22:19
    Трамп заявил о злости из-за атаки БПЛА на резиденцию Путина
    Трамп заявил о злости из-за атаки БПЛА на резиденцию Путина
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник президент США Дональд Трамп раскритиковал удар украинского беспилотника по резиденции российского лидера Владимира Путина, заявив, что сейчас «неподходящее время» для подобных выпадов на фоне переговоров о прекращении вторжения Москвы.

    «Знаете, кто мне об этом сказал? Президент [России Владимир] Путин рано утром заявил, что на него было нападение. Это никуда не годится», – приводит слова Трампа в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде агентство Barrons.

    Американский лидер добавил, что он «очень зол по этому поводу».

    «Сейчас деликатный период. Сейчас неподходящее время. Одно дело идти в наступление, когда вы наступаете, а другое дело – атаковать его резиденцию. Сейчас очень неподходящее время для всего этого», – добавил глава Белого дома.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и отметил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским. Ушаков также сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.

    30 декабря 2025, 09:26
    Из петербургских вузов уволили двух руководителей проукраинской секты
    Из петербургских вузов уволили двух руководителей проукраинской секты
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Петербурге уволили двух преподавателей, связанных с радикальной проукраинской псевдорелигиозной организацией, участвовавших в собраниях, где обсуждали спецоперацию на Украине и Владимира Зеленского, сообщил источник в силовых структурах.

    Кураторов радикальной проукраинской религиозной организации «Школа единого принципа» уволили из учебных заведений, где они работали, сказал собеседник РИА «Новости».

    Даутова была профессором академии постдипломного педагогического образования имени Ушинского, Христофоров занимал должность доцента в РГПУ имени Герцена, добавил он.

    Один из организаторов сообщил, что для членов секты был составлен расписание ночных и дневных молитв, чтобы круглосуточно «молиться о защите россиян от мобилизации».

    До этого в Петербурге более 70 членов псевдорелигиозной организации из разных регионов страны стали фигурантами проверки по подозрению в распространении ложной информации об армии России.

    29 декабря 2025, 17:42
    Российские подразделения вышли на рубеж в 15 км от городских окраин Запорожья

    Передовые подразделения группировки «Днепр» подошли на 15 километров к городу Запорожье

    Tекст: Дарья Григоренко

    Передовые подразделения группировки войск «Днепр» вышли на дистанцию около 15 километров от южной окраины Запорожья, сообщил командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский в докладе президенту России Владимиру Путину.

    Он отметил: «В настоящее время соединение группировки продолжает ведение наступательных действий в Запорожской области. Передовые подразделения находятся на удалении порядка 15 километров от южной окраины города Запорожья», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что российские военнослужащие группировки «Восток» прорвали оборону противника и продвигаются в сторону города Запорожья. Российский лидер также отметил, что российские войска на Украине развивают наступление в Запорожской области с высокой скоростью, продвигаясь «на плечах противника».

    29 декабря 2025, 20:27
    Захарова прокомментировала атаку на резиденцию Путина

    Захарова: Киев ответит за все преступления

    Захарова прокомментировала атаку на резиденцию Путина
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что киевские власти должны будут понести ответственность за нападение на госрезиденцию президента России Владимира Путина.

    Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала публикации в СМИ, где Зеленский отверг заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова об ударе по резиденции Путина, назвав его ложью. В ответ дипломат заявила: «Ложь – это заявления Зеленского по Буче. Ложь – это заявления Зеленского про якобы украденных Россией детей. Ложь – это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова Лаврова – это правда, и за эти преступления киевский режим ответит».

    Напомним, в понедельник Сергей Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Министр иностранных дел РФ также заявил о пересмотре переговорной позиции России после атаки украинских беспилотников на резиденцию Путина. По его словам, Россия продолжает переговоры с Соединенными Штатами по Украине, несмотря на атаку ВСУ.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева.

    30 декабря 2025, 10:15
    Военкор Коц назвал «базовый минимум» лиц в руководстве Украины для уничтожения
    Военкор Коц назвал «базовый минимум» лиц в руководстве Украины для уничтожения
    @ Ray Tang,Ukraine Presidency,Pool/Ukrainian Presidentia,Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Атака на резиденцию главы государства полностью развязывает России руки и теперь пришло время нанести удары по главе ГУР Кириллу Буданову (внесен в список террористов и экстремистов), главе СБУ Василию Малюку (внесен в список террористов и экстремистов), главе ВСУ Александру Сырскому, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале озвучил мнение о необходимости ликвидации руководителей Украины после попытки покушения на президента России. Он отметил, что атака на резиденцию главы государства полностью развязывает России руки и теперь пришло время отказаться от прежних ограничений в ответных действиях.

    «Пора перестать церемониться с зарвавшимся наркоманом, который решил подкрепить свои переговоры в Майами ударом по спецобъекту», – подчеркнул Коц.

    Он указал, что высокоточные удары должны быть нанесены по главе ГУР Буданову, главе СБУ Малюку, главе ВСУ Сырскому – этот список был назван «базовым минимумом» для начала. Военкор предложил больше не стесняться и приступить к устранению тех, кто принимает решения на Украине.

    Коц напомнил о заявлениях Владимира Путина о наличии «козырей», которых мир еще не видел, и призвал опробовать их в реальных условиях. По его словам, такие удары должны быть убедительными и сокрушительными, чтобы враг ощутил их последствия.

    Автор материала подчеркнул, что текущая атака стала переломным моментом для всей спецоперации на Украине. Он связал это с изменением подходов к переговорам и объявил, что теперь долгосрочный мир будет зависеть от присутствия российских войск на занятых территориях. Коц выразил уверенность, что уходить из переговорного процесса с Вашингтоном не планируется, но условия мира теперь будут определять именно успехи на поле боя.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Владимиру Зеленскому теперь придется скрываться до конца жизни.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия пересмотрит переговорные позиции после атаки украинских беспилотников на резиденцию президента.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин передал Дональду Трампу информацию о готовности России к жесткому ответу. Эксперты заявили, что покушение на национального лидера дает Москве право на ответ любой мощности.

    29 декабря 2025, 18:28
    Лавров: Киев пытался атаковать резиденцию Путина в Новгородской области
    Лавров: Киев пытался атаковать резиденцию Путина в Новгородской области
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Как сообщил Лавров, нападение произошло в ночь с 28 на 29 декабря 2025 года. Он подчеркнул, что считает это действия террористическими и целенаправленными. По его словам, Киев «предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области», передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны сообщило о уничтожении 23 дронов над территорией Новгородской области.

    30 декабря 2025, 10:51
    NYT: Россия готова занять максималистскую позицию в требованиях к Украине
    NYT: Россия готова занять максималистскую позицию в требованиях к Украине
    @ Ramil Sitdikov/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва готова занять максималистскую позицию в переговорах с Киевом, об этом говорят официальные заявления главы российского МИД Сергея Лаврова и Кремля, пишут американские СМИ.

    Российские власти выступили с заявлениями, намекающими на возможное ужесточение позиции по переговорам с Киевом, пишет New York Times.

    В материале газеты отмечается, что похожие заявления сделали и министр иностранных дел Сергей Лавров, и Кремль.

    Совпадение подобных заявлений свидетельствует о стремлении Москвы представить Киев главным препятствием на пути к миру. По мнению издания, Москва готова вернуться к более жестким требованиям, которые ранее выдвигал президент Владимир Путин.

    Киевский режим попытался  атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что президент США Дональд Трамп возмутился действиями украинских властей, и пояснил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским.

    Ушаков также сообщил, что сам Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.

    29 декабря 2025, 23:50
    ОАЭ осудили попытку атаки Киева на резиденцию президента России

    Tекст: Катерина Туманова

    МИД ОАЭ выступил с решительным осуждением попытки нападения со стороны киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина, подчеркнув угрозу безопасности и стабильности государства в подобном выпаде.

    «Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили попытку нападения на резиденцию президента России Владимира Путина, осудили это достойное сожаления нападение и угрозу, которую оно представляет для безопасности и стабильности», –  сказано в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) ОАЭ.

    Внешнеполитическое ведомство государства выразило солидарность с президентом Путиным, правительством и народом России.

    «Министерство подтвердило непоколебимое неприятие ОАЭ всех форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности», – подчеркнули там.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и отметил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским.

    Ушаков также сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева. Трамп на пресс-конференции с Нетаньяху назвал «очень неподходящим» момент для атаки БПЛА на резиденцию Путина.

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

